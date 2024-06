Fuegos artificiales del 4 de julio, eventos en el valle de Las Vegas

El sur de Nevada celebrará el 4 de julio con espectáculos pirotécnicos y eventos especiales.

Para celebrar su 30 aniversario, el Summerlin Council Patriotic Parade contará con nuevas carrozas, junto con tres populares carrozas del pasado: “Stars and Stripes Forever”, “Visions of Candyland” y “Ferris Bueller’s Independence Day Off”. Los distritos 4 y 6 de la ciudad de Las Vegas presentarán el “Blast Off in the Basin” en el noroeste de Las Vegas el 4 de julio, y la popular “Night of Fire” de Las Vegas Motor Speedway ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales tras la carrera del 3 de julio.

He aquí una lista de algunos eventos.

Boulder City

El Damboree anual número 76 del 4 de julio comenzará con el desayuno de hot cakes de Rotary a las 7 a.m. en Bicentennial Park, 1100 Colorado St. A las 9 a.m., Boulder City Veterans Flying Group se presentará en un sobrevuelo y se iniciará el desfile. El recorrido del desfile comenzará en Colorado Street, bajará por Nevada Highway hasta Fifth Street y terminará en Broadbent Memorial Park (Avenue B y Sixth Street). Veterans Memorial Park acogerá música en vivo, actividades, camiones de comida y mucho más, a partir de las 4 p.m. en 1650 Buchanan Blvd. El estacionamiento cuesta 20 dólares. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La entrada es gratuita. bcnv.org/damboree; 702-293-9256

Buckskin Basin Park

“Blast Off in the Basin”, organizado por los distritos 4 y 6 de la ciudad de Las Vegas, contará con fuegos artificiales, un DJ y camiones de comida a las 7 p.m. del 4 de julio en el noroeste de Las Vegas. La entrada es gratuita. Los asistentes podrán llevar agua y sombrillas para disfrutar de la sombra. La principal área de observación será en Buckskin Basin Park, 7350 Buckskin Ave., con un área de observación adicional en Wayne Bunker Park, 7351 W. Alexander Road. lasvegasnevada.gov/ward4; 702-229-2524

Caesars Palace

El resort lanzará fuegos artificiales a las 9 p.m. del 4 de julio. caesarspalace.com

Cowabunga Bay y Cowabunga Canyon

Cowabunga Bay presentará espectáculos de fuegos artificiales a las 8:50 p.m. del 4 al 5 de julio en 900 Galleria Drive en Henderson, y Cowabunga Canyon tendrá fuegos artificiales a las 8:50 p.m. del 3 al 4 de julio en 7055 S. Fort Apache Road. Los parques acuáticos también contarán con DJs, concursos de comer perritos calientes y mucho más, del 3 al 5 de julio en ambos lugares. Los precios de las entradas varían. cowabungabayvegas.com

Durango

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio. Las puertas se abren a las 7 p.m. para asistir a una fiesta con DJ en el jardín Bel-Aire Backyard del resort. Las entradas cuestan 35 dólares para mayores de 12 años y 10 dólares para niños de 2 a 11 años, y están disponibles en la tienda Essentials Gift Shop. stationcasinos.com/fireworks

Green Valley Ranch Resort

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. Las puertas se abrirán a las 7:30 p.m. para asistir a una fiesta con DJ en la zona Backyard del resort. Las entradas cuestan 35 dólares para mayores de 12 años y 10 dólares para niños de 2 a 11 años, y están disponibles en la tienda de regalos del casino o en la tienda de regalos Essentials. stationcasinos.com/fireworks

Henderson

La celebración del 4 de julio de la ciudad de Henderson contará con espectáculos en vivo, actividades, vendedores de comida y mucho más, a las 6 p.m. del 4 de julio en Heritage Park, 350 S. Racetrack Road. Six One Five Collective se presentará a las 7:30 p.m. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La entrada es gratuita. Los asistentes pueden traer sillas, mantas, cestas de picnic y neveras. La ciudad de Henderson también se ha asociado con Lake Las Vegas, M Resort y Green Valley Ranch Resort para lanzar fuegos artificiales desde cada uno de los lugares a las 9 p.m. cityofhenderson.com

Lake Las Vegas

Un espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio en colaboración con la celebración del 4 de julio de la ciudad de Henderson.

Las Vegas Ballpark

Los Las Vegas Aviators se enfrentan al Oklahoma City Baseball Club a las 7:05 p.m. del 2 de julio y a las 6:05 p.m. del 3 de julio en Las Vegas Ballpark, 1650 S. Pavilion Center Drive. Los precios de las entradas varían. Tras los partidos habrá un espectáculo de fuegos artificiales. aviatorslv.com

Las Vegas Motor Speedway

Las puertas se abren a las 5 p.m. del 3 de julio para la Night of Fire en la Plaza de Toros de Las Vegas Motor Speedway, 7000 Las Vegas Blvd. North. Habrá carreras de autos de serie y fuegos artificiales después de la carrera. El precio de las entradas es de 15 dólares y aumentará el día de la carrera. Los menores de 12 años entran gratis. lvms.com

Laughlin

El espectáculo de fuegos artificiales “Rockets Over the River” sobre el río Colorado tendrá lugar a las 9:30 p.m. del 4 de julio en Laughlin. El público podrá contemplarlos gratuitamente a lo largo del paseo fluvial de Laughlin. Los fuegos artificiales estarán coreografiados con música patriótica y se retransmitirán simultáneamente por una emisora de radio local. visitlaughlin.com

M Resort

Un espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio en colaboración con la celebración del 4 de julio de la ciudad de Henderson. themresort.com

Mesquite

El espectáculo “Rockets Over the Red Mesa” comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio en el Sports and Events Complex, 1635 World Champion Way, Mesquite. La entrada es gratuita. El evento contará con música en vivo y camiones de comida a partir de las 7:30 p.m. mesquitenv.gov

Pahrump

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Pahrump se presentará al atardecer del 4 de julio en Petrack Park en Highway 160 y Basin Avenue. La entrada es gratuita. visitpahrump.com/events

The Plaza

Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 a.m. del 4 de julio. plazahotelcasino.com.

Red Rock Resort

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio. Las puertas se abren a las 7:30 p.m. para una fiesta con DJ en la piscina Sandbar. Las entradas cuestan 35 dólares para mayores de 12 años y 10 dólares para niños de 2 a 11 años, y están disponibles en la tienda de regalos. stationcasinos.com/fireworks

Sphere

La celebración del 4 de julio en Sphere contará con un nuevo espectáculo de la Exosfera a las 9:30 p.m. y a las 11:40 p.m. Sphere también lanzará XO Stream, la retransmisión en directo oficial de la Exosfera que estará disponible en internet, y XO Audio, audio personalizado sincronizado con el contenido de la Exosfera. thesphere.com

Summerlin

El desfile patriótico anual número 30 del Ayuntamiento de Summerlin contará con grupos militares y de veteranos, carrozas, globos, actuaciones y mucho más, a partir de las 9 a.m. del 4 de julio. El recorrido del desfile comenzará en Hillpointe Road y Hills Center Drive y viajará hacia el sur hasta Village Center Circle antes de girar hacia el oeste por Trailwood Drive y terminar cerca de la esquina de Trailwood Drive y Spring Gate Lane. summerlinpatrioticparade.com