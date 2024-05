Restaurante mexicano familiar abre local en Palace Station

Lindo Michoacán, el restaurante mexicano de propiedad familiar que ha servido a Las Vegas durante más de 30 años, estrena un local en Palace Station el jueves. El nuevo restaurante es la cuarta ubicación en el valle de Las Vegas y el séptimo local abierto por varios miembros de la familia Barajas.

Lindo Michoacán ocupa el antiguo Tacos & Tequilas de Palace Station, tiene capacidad para poco más de 110 comensales y presenta un diseño rústico con ollas, vajilla y accesorios importados de México. El menú ofrece estándares como tacos al pastor, enchiladas, pollo con rajas (pollo con chile poblano y crema), fajitas, guacamole y mucho más.

De viernes a domingo, el restaurante ofrece especiales del Cinco de Mayo, entre ellos margaritas Patrón, tragos de Patrón Silver y cubos de cervezas combinadas.

Aprender a cocinar en un seminario

Javier Barajas abrió el primer Lindo Michoacán (aún en funcionamiento) en East Desert Inn Road en 1990, un restaurante que ha ido ganando adeptos a lo largo de los años por su amable servicio, su animado comedor, sus carnitas cocinadas a fuego lento, su amplia selección de tequilas y su servicio de catering.

Barajas aprendió a cocinar en un seminario de su Michoacán natal, reconocida como una de las mejores regiones culinarias de México. Barajas es también propietario de Il Toro E Capra, en South Decatur Boulevard. Otros miembros de su familia son propietarios de Bonito Michoacán, también en South Decatur, y Viva Zapata’s, en North Las Vegas.

El nuevo restaurante abrirá de 11 a.m. a 10 p.m. de lunes a jueves, de 11 a.m. a medianoche los viernes y sábados, y de 9 a.m. a 10 p.m. los domingos. Los almuerzos especiales se sirven de 11 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. Visita palacestation.com/eat-and-drink/lindo-michoacan.