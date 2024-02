Usher brilla en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl repleto de estrellas

Usher se presenta durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del Super Bowl 58 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/George Walker IV)

Usher, a la derecha, y Alicia Keys se presentan durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del Super Bowl 58 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/David J. Phillip)

Usher se presenta durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del Super Bowl 58 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ashley Landis)

Usher, en el centro, se presenta durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del Super Bowl 58 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/David J. Phillip)

Usher se presenta durante el medio tiempo del partido de fútbol americano del Super Bowl 58 entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/David J. Phillip)

Usher se presentó en el Allegiant Stadium de Las Vegas para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII sentado en un trono, acompañado por una banda de música y una tropa de artistas de Las Vegas, pero permaneció en el centro.

Fue una confirmación inmediata de su posición como artista ideal para el medio tiempo: un artista con éxitos atemporales y conocidos, una coreografía magistral y un público entregado.

Empezó con “Caught Up” y siguió con “U Don’t Have to Call”, “Superstar” y “Love in the Club”.

Luego, Alicia Keys se unió al público frente a un piano rojo brillante para su canción “If I Ain’t Got You”, que se transformó en “My Boo”, en la que Usher perdió un guante en un aparente homenaje a Michael Jackson, notable para una presentación durante el Mes de la Historia Afroamericana.

“Dijeron que no lo lograría”, dijo a la multitud, dedicando el set a su mamá.

A lo largo de 13 minutos durante el espectáculo del medio tiempo patrocinado por Apple Music, Usher sacó a relucir una serie de invitados, entre ellos H.E.R., Jermaine Dupri, Lil Jon (para “Turn Down for What”, que se convirtió en “Yeah!”, e incluyó una aparición como invitado de Ludacris).

A lo largo de tres décadas, la superestrella del R&B tenía un tesoro inagotable de éxitos de los que repasar, y lo hizo con cambios de vestuario, y una presentación rodante de “OMG” mientras llevaba patines, en un momento, deslizándose entre las piernas de Will.i.am.

Su álbum “Confessions” figura entre uno de los proyectos musicales más vendidos de todos los tiempos y este año cumplió 20 años; “Burn” se ha convertido fácilmente en uno de los temas estrella de su presentación.

En los últimos dos años, Usher, de 45 años, ha hecho de Las Vegas un hogar para su talento único, con su residencia “Usher: My Way”, en el Dolby Live del Park MGM, lo que le convierte en la elección perfecta para el partido del domingo.

El ganador de ocho premios Grammy tampoco es ajeno al escenario del Super Bowl: en 2011 se presentó como invitado junto a Will.i.am, líder de Black Eyed Peas.

“Tuve la oportunidad de ver un poco de lo que se sentía”, dijo Usher a The Associated Press en una entrevista reciente. En su primera presentación en el Super Bowl, descendió del techo del estadio para presentarse con “OMG” en Arlington, Texas.

“No des por sentados los momentos, porque solo tienes 13”, dijo antes de presentarse en Allegiant Stadium, refiriéndose a los 13 minutos de presentación que se le suelen asignar. “Lo más difícil es intentar averiguar cómo exprimirlo todo cuando en realidad tienes un gran catálogo, o un montón de discos que la gente celebra y ama”.

Sin duda, encontró exactamente la manera de hacerlo.