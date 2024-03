U2 graba el final en la Sphere: ‘Saluda al futuro’

Bono, The Edge, Adam Clayton y Bram van den Berg de U2 se presentan durante la noche de apertura de U2:UV Achtung Baby en vivo en Sphere, el 29 de septiembre de 2023 en Las Vegas, Nevada. (Kevin Mazur/Getty Images para Live Nation)

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en la Sphere, el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Bono, The Edge, Adam Clayton y Bram van den Berg de U2 se presentan durante el estreno de U2: Achtung Baby en vivo en la Sphere, el 29 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Amiee Stubbs/imageSPACE/Sipa USA)

Llevamos meses preguntándonos quién seguiría a U2 en la Sphere. Dos bandas reservadas en la maravilla esférica son Phish y Dead and Company.

Pero, ¿y U2?

Bono dijo a la multitud que agotó las entradas en la 40 y última presentación de la banda el sábado que habría más experiencias de U2 en la Sphere.

“Estamos grabando esta noche. Este es el espectáculo que la gente verá cuando nos vayamos a casa. En el futuro, la gente nos verá a nosotros, a ustedes… Saluden al futuro”.

Sin duda, habrá una experiencia teatral dedicada a “U2 UV – Achtung Baby”. Posiblemente, esta producción se desarrollará dentro de la propia Sphere. Sería un complemento eficaz de “Postcard From Earth”, que sigue siendo la principal producción y fuente de ingresos de la sala.

Dave Grohl @foofighters in complete rock fan boy mode supporting @U2’s final night is a total mood @SphereVegas 🤘🎸☮️ #U2UVSphere #U2 #FooFighters 🙌 Video: Chris Carey / U2 at the Sphere pic.twitter.com/KCCaRavwQq — Ellen Houlihan (@elliehoulie) March 3, 2024

Pero estoy de acuerdo con los fans que vieron a U2, especialmente los que han visto a la banda varias veces (como yo), que dijeron que la banda se veía a menudo superada por los impresionantes efectos de producción de la Sphere. Imagino una producción de concierto sin la banda en vivo, pero dedicada a la música y el espectáculo en vivo de esa banda. U2 podría estar rompiendo moldes, de nuevo, en la Sphere.

40 days in the desert … pic.twitter.com/DutRuUDOS1 — U2 (@U2) March 3, 2024

El último fin de semana trajo consigo el reencuentro de Larry Mullen Jr. con la banda. Su presencia se había anticipado en los días previos al fin de semana final. Pero no estuvo en el escenario. El baterista suplente Bram van den Berg también tocaba su último concierto con Sphere, junto con Bono, The Edge y Adam Clayton.

“Los rumores de que Larry tocaría con nosotros esta noche no son ciertos, por desgracia. Pero está aquí con nosotros”, dijo Bono. “Es el hombre que colgó la nota en el tablón de anuncios del Mount Temple Comprehensive School hace tantos años. Y estamos muy agradecidos de que lo hiciera y de que esté aquí con nosotros esta noche. Le deseamos una pronta, pronta, pronta recuperación. Te queremos, Larry Mullen Jr”.

Dave Grohl @foofighters in complete rock fan boy mode supporting @U2’s final night is a total mood @SphereVegas 🤘🎸☮️ #U2UVSphere #U2 #FooFighters 🙌 Video: Chris Carey / U2 at the Sphere pic.twitter.com/KCCaRavwQq — Ellen Houlihan (@elliehoulie) March 3, 2024

El líder modificó la letra de “Beautiful Day” con: “¡Larry Mullen, eres hermoso!”. Mullen saludó a la multitud, que coreaba su nombre, y más tarde publicó: “Qué noche tan increíble en Sphere-Tan agradecido a Bono, Edge y Adam y por supuesto a Bram por un trabajo increíble-una noche muy emotiva para mí personalmente”.

No muy lejos, Dave Grohl movió el cabello y se deleitó con la música. Wynonna también rockeó. La banda volvió a tocar el tema “War”, “40”, por primera vez desde 2016.

Y la noche final contó con un dueto virtual con Neil Finn de Crowded House, en “Don’t Dream It’s Over”. Con una crónica cinematográfica de esta producción, no será así.

Canciones en clave de Tick

El comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, entregó a U2 una llave del Strip de Las Vegas antes del espectáculo del sábado. Esto ocurrió después de un artículo en esta columna en el que se señalaba que Segerblom había intentado ponerse en contacto con la banda para recibir una llave conmemorativa, pero su mensaje no abrió la puerta a la banda. No es que seamos adictos a los créditos. Solo diremos que fue una forma fabulosa de que la banda cerrara la tienda de “Atomic City”.

López, sin Kiss

Los planes tan anunciados (al menos, yo los anuncié) de restaurantes y bares en The Strat de la estrella cómica George López, y Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss, se han cancelado.

Chingon Kitchen, de López, y Rock & Brews, de Simmons y Stanley, iban a abrir sus puertas en diciembre. Los locales estaban previstos junto al L.A. Comedy Club, solo en el piso del casino. En su lugar, cancelaron el pedido.

Un representante del hotel explicó: “La asociación entre las partes que traían ambos conceptos a The Strat se disolvió”.

El veterano restaurantero Michael Zislis y López fundaron Chingon Kitchen en 2017. El director ejecutivo de Rock & Brews, Adam Goldberg, fundó esa empresa con Simmons y Stanley en 2011. The Strat no tiene planes que anunciar para el espacio.

Venta sin problemas para Xtina

Se reporta que los shows de Christina Aguilera en Voltaire en The Venetian se vendieron en exceso durante el fin de semana. La demanda aumentó después de que Adele pospusiera sus conciertos de marzo en el Colosseum del Caesars Palace. El Colosseum pondrá a la venta 300 entradas más por espectáculo el martes por la mañana. El aforo puede ampliarse hasta mil localidades para satisfacer la demanda. Aguilera regresa los días 12 y 13 de abril.

Kylie Minogue vuelve el viernes y el sábado (aún quedan entradas GA a 350 dólares); los espectáculos Belle De Nuit del miércoles y el jueves (sin los titulares de cartel) cuestan entre 75 y 110 dólares, sin incluir tasas. El jueves a las 10 a.m. sale a la venta “The Best Show Ever” de Jason Derulo, que sería “The Best Time Ever”, según la marca.

Dos para Tierneys

Michael y Andrew Tierney, de Human Nature, cumplieron el sueño de cantar el himno nacional de su país en el Allegiant Stadium. Los hermanos se presentaron con el himno nacional de Australia, “Advance Australia Fair”, antes del doble partido del sábado de la Australia National Rugby League. Los hermanos Tierney han formado un nuevo grupo, los Tierney Brothers, y están preparando nuevo material mientras hablamos (el himno es una versión).

Alerta de Salida Genial

El grupo de R&B In-A-Fect vuelve al Arizona Charlie’s Coverall Lounge el viernes a las 8:30 p.m. Sin pago por entrada en el local conocido como Naughty Ladies Saloon. Visita arizonacharliesdecatur.com para más información; di el nombre de Ron Lurie para demostrar que eres un local con sentido de la historia.