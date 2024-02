Tiësto cancela y entra Kaskade para presentarse en el Super Bowl

Tiësto no será el primer DJ que se presente como artista titular en un partido del Super Bowl.

La superestrella holandesa y artista titular del Strip canceló su presentación para el partido del domingo en el Allegiant Stadium.

Kaskade, otro de los artistas titulares del club, fue anunciado horas más tarde como sustituto de Tiësto.

“Como niño que creció en Chicago viendo el Super Bowl cada año con mi familia, esta oportunidad de ser parte de ella es absolutamente alucinante”, dijo Kaskade en un mensaje en las redes sociales. “Las Vegas ha sido mi segundo hogar durante la última década, como arquitecto de la creación de un paisaje que incluye residencias de House y Dance Music como parte de su destino”.

“Poder ser el primer músico de música electrónica en formar parte de la experiencia de juego completa del Super Bowl celebrado en Las Vegas parece como volver a casa, y estoy más que emocionado de representar a mi comunidad”.

Kaskade encabeza Zouk Nightclub en Resorts World el sábado por la noche. Tiësto fue una de las estrellas originales del club cuando el hotel abrió sus puertas en noviembre de 2021.

En una publicación en las redes sociales a principios del jueves, Tiësto informó a sus fans: “Mi equipo y yo hemos estado preparando algo verdaderamente especial durante meses, pero una emergencia familiar personal me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana. Ha sido una decisión difícil perderme el partido, pero la familia siempre es lo primero”.

Me and my team have been preparing something truly special for months, but a personal family emergency is forcing me to return home Sunday morning. It was a tough decision to miss the game, but family always comes first. Thank you to the @NFL for the collaboration and looking…

— Tiësto (@tiesto) February 8, 2024