Santana quiere un nuevo Woodstock en su regreso al Strip

Carlos Santana de Santana se presenta en el 2023 New Orleans Jazz & Heritage Festival el jueves, 4 de mayo de 2023, en el Fair Grounds Race Course en Nueva Orleans. (Foto de Amy Harris/Invision/AP)

Raro es el rockero que se ha presentado en Woodstock y Carnegie Hall, y Carlos Santana es un artista así.

“Puedo tocar en cualquier sitio”, dijo Santana durante una charla telefónica la semana pasada. “Puedo tocar en un estacionamiento de África”.

El gran guitarrista tocó en el Carnegie Hall el 29 de abril, con motivo del concierto del 41 cumpleaños de la New York Pops en honor del legendario ejecutivo discográfico Clive Davis. Santana y Rob Thomas se reunieron para su éxito de 1999 “Smooth”.

Dionne Warwick, Barry Manilow, Toni Braxton, Melissa Manchester, Fantasia Barrino Taylor, Kenny G, John Mellencamp, Art Garfunkel, Kenny “Babyface” Edmonds y Ray Parker Jr. se unieron al evento de Davis.

Durante una charla telefónica la semana pasada, Santana seguía entusiasmado con aquel evento.

“Me siento muy bien por ello, he tocado en el Carnegie Hall, ¿lo puedes creer?”, dijo el rockero de 76 años, que regresa a House of Blues el viernes y el sábado, continuando una gira de ocho conciertos hasta el 23 de mayo. “Con respecto al Vaticano, me hacía más ilusión estar en el Carnegie Hall que en el Vaticano. Hay algo en el Carnegie Hall, sientes el espíritu de los genios estadounidenses como Duke Ellington y Charlie Parker, Billie Holiday y Miles Davis… Hay una parte de mí que sigue siendo un niño allí, y realmente está maravillado con el lugar”.

Santana está llevando ese espíritu a House of Blues, donde viene los grandes diseños musicales.

“Utilizo el escenario del House of Blues como un laboratorio”, dijo el intérprete de “Oye Como Va”. “Es un lugar para crear alquimia y química”.

También está flotando la idea de una nueva era para Woodstock. Él encabezaría el esfuerzo, como intérprete original que mantiene una visión mundial con su música.

“Quiero que sea una caravana mundial de armonía y unidad, un viernes, un sábado y un domingo, y traer a las mejores bandas y a los mejores músicos”, dijo Santana. “He hablado con Eric Clapton y con algunos músicos como Earth Wind & Fire, y quieren participar. Cuando hablo de esto con los promotores, salivan. Todo el mundo con el que hablo de ello quiere formar parte de esta celebración”.

Santana tiene una línea de tiempo, diciendo: “Esto no está fuera del reino de las posibilidades, de 2025-2027”.

Hasta entonces, tocará en el House of Blues este año y también hará una gira conjunta con Counting Crows de junio a septiembre. Santana vuelve a presentarse con su esposa, Cindy Blackman Santana, a la batería. No ha perdido la pasión por presentarse en vivo, ya sea de gira o en casa.

“Llevar esperanza, coraje y entusiasmo es muy poderoso”, dice Santana. “Como músico, elevo a la gente para que reclame su propia luz. Para todos, quiero esperanza, coraje, unidad y armonía”.

Dónde cenaron

Canelo Álvarez y un grupo de 80 personas tomaron el Fuhu en Resorts World a las 11 p.m. del sábado, antes de que Canelo y su grupo se fueran de fiesta a Zouk Nightclub.

Prueba esto…

Seguimos esperando un anuncio de los Eagles para una residencia de otoño en The Sphere. Además, se han añadido 10 fechas para Dead & Company. Estamos escuchando de eso, también…

Y esto…

Shin Lim está casi confirmado para encabezar donde “Baz” una vez retozó. El gran mago cierra en Mirage en septiembre…

Alerta de Salida Genial

Fremont Street Experience (FSE) y 95.5 The Bull de iHeart Radio presentan “Country’s Next Big Thing” el miércoles a las 7 p.m. HuntrGirl, finalista de la temporada 20 de “American Idol”, encabeza el 1st Street Stage. La serie es una plataforma para artistas emergentes. Sin pago por entrada. Sin asientos. Es la hora de estar de pie en el FSE.