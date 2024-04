Legendaria banda de pop-rock, Duran Duran, regresa al Wynn Las Vegas

Duran Duran es una banda de estadio que pega fuerte en un teatro.

La banda de pop-rock de 40 años vuelve al Encore Theater del Wynn los días 3 y 4 de mayo. Las entradas salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com.

Con un aforo de 1,480 localidades, el Encore Theater es la parada más íntima de la gira de Duran Duran. La banda agotó todas las entradas de su gira anterior en septiembre y octubre de 2022. El líder Simon LeBon bromeó desde el escenario: “Comparado con los sitios donde tocamos normalmente, esto parece un baño bien equipado”.

La conocida alineación de LeBon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor sigue impulsando la producción. La banda revive clásicos como “Union of the Snake”, “Notorious”, “Rio”, “Girls on Film”, “Wild Boys” y el tema favorito personal de James Bond, “A View to a Kill”.

También han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y siguen presentándose ante sus seguidores de todo el mundo. El público que asistió al estreno de Encore en septiembre de 2022 estuvo de pie todo el tiempo y se sabía toda la letra.