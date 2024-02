Lady Gaga revive ‘Jazz + Piano’ en el Strip este verano

Lady Gaga se muestra en el regreso de "Jazz + Piano" en Dolby Live at Park MGM. el jueves 31 de agosto de 2023, en Las Vegas. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Brian Newman y Lady Gaga en la fiesta del Super Bowl "The Dinner Show" organizada por Mark Davis, el domingo 11 de febrero de 2024 en Las Vegas. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Lady Gaga aparece en el regreso de "Jazz + Piano" en Dolby Live at Park MGM, el jueves 31 de agosto de 2023, en Las Vegas. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Lady Gaga aparece en el regreso de "Jazz + Piano" en Dolby Live at Park MGM, el jueves 31 de agosto de 2023, en Las Vegas. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

La suerte volverá a ser una dama en Dolby Live.

Informamos con toda confianza que en junio y julio volverá el espectáculo “Jazz + Piano” de Lady Gaga al Dolby Live del Park MGM. El plan es que haya al menos ocho espectáculos de esta serie.

Fuentes conocedoras de la producción indican que Gaga seguirá las fechas de Bruno Mars en junio en el teatro. Las presentaciones añadidas de Mars, anunciadas esta semana, incluyen los días 7, 8, 12, 14 y 15 de junio. “J + P” llegaría después.

La superestrella mostró sus cartas el pasado septiembre, diciendo desde el escenario: “Hagamos un contrato. Todos en este escenario estarán aquí para siempre. Lo haremos. No bromeo. Hago muchas bromas en este escenario. Esta no es una de ellas”.

Mientras se prolonga la producción de jazz, no hay fechas para el espectáculo pop “Enigma” de Gaga. Esa producción originalmente intercambió fechas con “Jazz + Piano” cuando se estrenó el fin de semana de Año Nuevo 2018.

Los dos espectáculos han sumado casi 100 millones de dólares de ingresos en Dolby Live. Pero Gaga no ha presentado “Enigma” desde el fin de semana de Año Nuevo 2019.

Gaga ha presentado más recientemente “Jazz + Piano” en una carrera de tres espectáculos del 1° al 5 de octubre. (También dirigió una versión del espectáculo en “The Dinner Show” de Mark Davis en Fontainebleau durante el fin de semana del Super Bowl). La producción cuenta con el apoyo de una gran banda de 30 músicos, entre los que destacan los instrumentos de viento de Santa Fe & The Fat City Horns.

El aclamado teclista Michael Bearden dirige la orquesta. El gran trompetista Brian Newman ha hecho la sección de vientos y toca el espectáculo con su propia banda de acompañamiento. Ambos son amigos y colaboradores artísticos de Gaga desde hace mucho tiempo.

“J + P” es una producción clásica. Situada en una antigua escalera de Las Vegas, Gaga se presenta apasionada y poderosa interpretando arreglos renovados de clásicos del Gran Cancionero Estadounidense.

Gaga interpreta “Luck Be a Lady” y “New York, New York” de Frank Sinatra, “Cheek to Cheek” y “The Lady is a Tramp” de Tony Bennett, “Someone to Watch Over Me” de Ira Gershwin y “What a Diff’rence a Day Makes” de Dinah Washington. Su propio “Paparazzi” recibe el tratamiento con banda, y desde el piano de cola, Gaga también pasa por “Poker Face” y “Born This Way” en la producción.

En un principio, Gaga había negociado la inclusión de “J + P” en su acuerdo de residencia con MGM Resorts International. Durante sus conciertos ha dicho que convenció a los responsables para que aceptaran la producción de jazz, junto con “Enigma”, y ha dicho desde el escenario: “¡Los conciertos de jazz se agotaron antes!”.