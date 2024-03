Lady Gaga fija las fechas de su regreso al Strip de Las Vegas

Frankie Sidoris en la fiesta de cumpleaños de Angela Stabile y Tiffany Mondell en The Space el 9 de mayo de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Frankie Sidoris se unirá a Mammoth WVH y Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators en su próxima gira mundial, que comienza en Dublín el jueves por la noche.

Sidoris, originario de Las Vegas, dijo antes del comienzo de la gira en el 3A Arena: “Es bastante extraño, pero me hace mucha ilusión. Lo que más me gusta es tener a las dos familias juntas en una misma gira”.

No he escuchado que un artista toque con las dos bandas en una gira mundial, y menos desde Las Vegas, así que demuéstrenme que me equivoco.

La gira incluye 14 conciertos hasta abril, con cierre el 25 de abril en Munich.

Sidoris sigue dirigiendo el Hard Hat Lounge de Industrial Road. Su socio es Bobby Meader, de Stay Tuned Burgers, su colega desde la escuela primaria. Hace un par de semanas probé la “F” de esta asociación, pidiendo una hamburguesa doble con queso. En mi lista de favoritos de Sidoris, son 1) El solo de guitarra Gritty; 2) La hamburguesa con queso Midnight.

Wu-Tang Clan, para ganar

Wu-Tang Clan ha ampliado su serie en The Theater at Virgin Hotel los días 28 y 29 de septiembre. Esta fue una nota de “Prueba esto…” en la columna de hace unos días. Wu-Tang Clan, que encabeza la primera residencia de hip-hop en un teatro de Las Vegas, ha agotado las entradas para cuatro conciertos durante el fin de semana del Super Bowl y de nuevo el viernes y el sábado para March Madness.

La gira se titula “La saga continúa…”. Tan dramático, pero este espectáculo anota, y esperemos que se extienda después de septiembre.

Un mensaje compartido

Flavor Flav dijo que su encuentro con Bruce Springsteen el viernes en el T-Mobile Arena revivió recuerdos de su tema compartido en dos canciones de tema social: “41:19”, de Public Enemy, y “American Skin (41 Shots)”, de Springsteen.

Las canciones abordaban la muerte en febrero de 1999 del guineano Amadou Diallo, que recibió 41 disparos de la policía de Nueva York cuando se encontraba desarmado en la puerta de su edificio de apartamentos en el Bronx. Diallo recibió 19 impactos.

Public Enemy fue el primero en salir, publicando la canción en su álbum de 1999, “There’s a Poison Goin’ On”. La interpretación en vivo de Springsteen y la E Street Band se emitió en abril de 2001, más tarde se grabó en el estudio, y finalmente apareció en el álbum de Springsteen de 2014, “High Hopes”.

“La canción de Bruce salió un par de años después, y explotó”, dijo Flav. “Así que sí hablamos de eso, y se acordó de que nuestra canción había salido. Fue un honor saber que este hombre sabía quién era yo realmente”.

El Wynn 500

“Awakening” ha alcanzado su presentación número 500 en el Wynn, y lo celebró el lunes por la noche. El elenco produjo un video en las redes sociales, con coreografía personalizada, incluyendo una escena en el área de concesión, con bailarines saltando sobre las cuerdas de terciopelo negro. La marioneta de ballena del Reino del Agua también hace un cameo.

El fastuoso espectáculo escénico es una lección de aventura, inversión (financiera y creativa) y también de paciencia. Los productores han resistido las primeras críticas, tanto de los medios de comunicación de masas como de las redes sociales, mitigando la mala energía al escuchar las críticas inteligentes. Luego, retiraron el espectáculo para retocarlo y reescribirlo.

Las funciones son de las 7 p.m. del viernes al martes a las 7 p.m., con funciones adicionales a las 9:30 p.m. los viernes, sábados y martes. Miércoles y jueves sin funciones. Es probable que “Awakening” sea la última gran producción de una residencia creada especialmente para Las Vegas. No estamos hablando de espectáculos con titulares de cartel, sino de producciones inspiradas en el Circo y “Le Reve” que solo podrás ver aquí.

No te lo pierdas, aunque solo sea para sumergirte en el Reino del Agua.

La sorpresa del escorpión de Sawchuck

Murray Sawchuck, antiguo (hasta el miércoles por la noche) artista titular de Laugh Factory, recibió la visita sorpresa de su madre, Arlene, la mañana de su final.

A instancias de la esposa de Sawchuck, Dani Elizabeth, Arlene voló a Las Vegas desde Vancouver y se alojó en una habitación del Trop el martes por la noche. Elizabeth la recogió por la mañana y la llevó a casa de Sawchuck, colándola en el baño principal.

“Entré y ella estaba de pie con un vaso de vino y Dani me dijo: “¡Aquí tienes a tu Escorpio! Siempre llama así a los escorpiones. Irónicamente, mi madre es Escorpio, y Dani también”.

Sawc no estaba al tanto de ninguna planificación especial para su espectáculo, aparte de invitar a decenas de artistas y dignatarios de Las Vegas a la despedida.

“Me tienen totalmente pillado”, dijo Sawchuck. “No es que mamá necesite volver a ver mi espectáculo, pero para mí significaba mucho que pudiera venir”. Arlene, de 84 años, planeaba volver en junio de todos modos. Pero como ella misma dijo: “Me encanta estar aquí. Vengo siempre que puedo”. Es toda una artista.

Alerta de Salida Genial

Nikki Logan & Friends tocan en Maxan Jazz el jueves a las 7 p.m. Logan es feroz; la vi por primera vez como corista/compañera de dúo y compinche de Michael Grimm en Myron’s. Maxan ofrece música seis noches a la semana. Para conocer esas noches y otras informaciones, visita maxanjazz.com.