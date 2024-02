JLo anuncia parada en LV por su gira

Jennifer López anunció su esperado regreso a los escenarios con la gira “This Is Me… Now The Tour”.

Jennifer Lopez llega al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story", el martes 13 de febrero de 2024, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Jennifer López anunció su esperado regreso a las giras con “This Is Me… Now The Tour” y entre sus fechas está el T-Mobile Arena.

López se presentará en vivo en Las Vegas el 20 de julio, anunció un comunicado de prensa de Live Nation.

Las entradas estarán disponibles a partir de las 9 a.m. del martes 20 de febrerio en una preventa del club de fans de JLo. Los clientes de Live Nation tendrán acceso a una venta anticipada el jueves 22 de febrero de 10 a.m. a 10 p.m. La venta general comienza el viernes 23 de febrero a las 10 a.m. en AXS.com.

La gira promociona el más reciente álbum de López, “This Is Me… Now”, su primer álbum de estudio desde que publicara “A.K.A.” hace casi una década. “This is Me… Now” es una mezcla de géneros que incluye R&B y hip-hop.

López tiene un exitoso historial en Las Vegas con su espectáculo “All I Have” en el Zappos Theater de Planet Hollywood (actual Bakkt Theater) entre 2016 y 2018.

En un momento famoso en la historia de la cultura pop, ella y Ben Affleck se casaron en A Little White Wedding Chapel, en el centro de Las Vegas, el 16 de julio. López compartió videos, fotos y un ensayo sobre la maravillosa noche.

“Lo hicimos”, escribió López en un mensaje publicado en su boletín de internet “On The Jlo”. “El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente”.