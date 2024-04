Guía de los cinco principales festivales de música de Las Vegas

Hay una opción para todos.

Excepto la de dormir.

Puedes descansar en junio. Ya está aquí la temporada de festivales musicales de Las Vegas, con cinco grandes eventos en un periodo de seis semanas que abarcan una amplia gama de géneros, desde el metal al hip-hop, pasando por la música electrónica de baile o el rock and roll vintage.

¿Qué los une a todos?

Alineaciones repletas de horas y horas de música en vivo, algunas de ellas hasta el amanecer.

Para prepararte, calienta un poco, mantente hidratado, hazte una transfusión de sangre de 5-Hour Energy y consulta esta práctica guía de festivales de Las Vegas:

Viva Las Vegas

Orleans, del 18 al 21 de abril

Lo que hay que saber: Salta, baila y grita hasta que salga el sol o hasta que tu hígado pida protección. En la mayor reunión rockabilly del mundo siempre hay que decidir qué ocurrirá primero. Esta fiesta de cuatro días de duración, que dura toda la noche, es un evento sin igual, en el que los peinados pompadours son grandes, las inhibiciones son pequeñas y se presentan espectáculos de burlesque, fiestas tiki en la piscina, desfiles de moda y mucho más. Si a esto le añadimos la exposición de autos del sábado, con su enorme colección de magníficos vehículos anteriores a 1960, es como morir e ir al paraíso de los autos.

Lo más destacado: Lee Rocker, bajista de Stray Cats, como titular de cartel de la exposición de autos; el “Guitar Geek Festival Show” anual de Deke Dickerson; clases de jiving de “Jivers Ed” con Miss Wolff; el Old Chevy Trio, que llega desde Brasil; el VLVR ‘n’B Show, con The Extraordinaires, Saudia Young, Tammi Savoy, Felicia, Les Greene & the VLV Big Band.

Dato curioso: en su edición 27, Viva es el festival de música más longevo de Las Vegas.

Entrada: 230 dólares el pase de fin de semana; 40 dólares solo para la exhibición de autos, 60 dólares para acceder a la exhibición de autos todo el fin de semana; vivalasvegas.net

Sick New World

Las Vegas Festival Grounds, 27 de abril

Lo que hay que saber: “El amor está en el aire”, exclamó Dez Fafara, el vocalista con coleta de los espeluznantes chicos de Los Ángeles Coal Chamber, durante la presentación de su banda en el Sick New World del año pasado. Eso, y el olor a bronceador, junto con un inconfundible olor a 1998. La nostalgia del nü metal reinó durante el debut del festival, con todas las entradas agotadas, en Las Vegas Festival Grounds, donde el público vestido de negro era prácticamente indivisible del asfalto del mismo color bajo sus pies, mientras se movía entre los cuatro escenarios durante más de 13 horas de rap-rock, industrial, grunge, noise rock y mucho más. Para ayudar a combatir el calor, el festival se ha adelantado unas semanas este año.

Lo más destacado: System of a Down tocarán uno de los dos únicos conciertos programados en 2024; el exlíder de Oingo Boingo, convertido en el gurú de las bandas sonoras de Tim Burton, Danny Elfman, ofrecerá su primer concierto en solitario; Slowdive, uno de los favoritos del shoegaze, hará una rara aparición en Las Vegas; el trío industrial belga Front 242 llegará a la ciudad en su gira de despedida tras más de 40 años como banda; el supergrupo metalcore Better Lovers se presentará aquí por primera vez.

Dato curioso: el baterista de System of a Down, John Dolmayan, es el propietario de la tienda de cómics de lujo Torpedo Comics, en Las Vegas.

Entradas: 392 dólares; sicknewworldfest.com

Lovers & Friends

Las Vegas Festival Grounds, 4 de mayo

Lo que hay que saber: La nostalgia es algo transportable, capaz de transportarnos instantáneamente a años pasados. Pero cuando se mezcla con canciones que evocan los primeros amores, los primeros enamoramientos, los primeros besos, puede volverse mucho más potente. Y eso es lo que pretende el festival de R&B y hip-hop Lovers & Friends, con presentaciones que fueron la banda sonora de muchos bailes de graduación de preparatoria de los años 80, 90 y 00, además de muchos clásicos de los clubes de caballeros de la época. El festival regresa por tercer año consecutivo con Alicia Keys, Janet Jackson y Mary J. Blige como titulares de cartel, en el que también figuran Gwen Stefani, Ciara, TLC, Brandy, Eve y muchas otras estrellas femeninas.

Lo más destacado: Lil Wayne y Usher presentando sus álbumes “Tha Carter III” y “Confessions”, respectivamente; M.I.A. haciendo ruido con su clamoroso hip-hop alternativo; Nelly Furtado presentándose en Las Vegas por primera vez en 17 años; los Backstreet Boys y 98 Degrees evocando las vibraciones de las bandas de chicos; Method Man y Redman formando equipo después de pasar sin duda primero por los dispensarios locales.

Dato curioso: El grupo femenino de R&B 702 de Las Vegas empezó aquí en 1993 con su nombre original Sweeter than Suga.

Entradas: Agotadas. Apúntate a la lista de espera en loversandfriendsfest.com

Electric Daisy Carnival

Las Vegas Motor Speedway, 17-19 de mayo

Lo que hay que saber: ¿Cómo usar palabras para describir un festival diseñado para dejarte sin palabras? Bueno, como aquí somos profesionales muy bien pagados, lo intentaremos: Electric Daisy Carnival, el mayor festival de música electrónica dance del mundo, está tan repleto de explosiones de música electrónica que es como sumergir tus sentidos en Red Bull y/o equipar tu glándula suprarrenal con un cohete propulsor y lanzarlo a la luna, pero solo si la luna fuera, de hecho, un subwoofer gigante y brillante.

Lo más destacado: El favorito de la electrónica indie británica, Four Tet, que debuta en EDC; un grupo de presentaciones consecutivas, como John Summit b2b Green Velvet, ACRAZE b2b Kream, FrostTop b2b RemK, y Eli Brown b2b HI-LO; EDC se pasa al country con el nuevo YeEDC Saloon, que formará parte de la experiencia Downtown EDC; cambios en la distribución del recinto, con la reubicación de los escenarios bionicJUNGLE, quantumVALLEY, bassPOD, wasteLAND y neonGARDEN, que permitirán ampliar las pistas de baile; un b2b cuádruple de Worship (Sub Focus b2b Dimension b2b Culture Shock b2b 1991).

Dato curioso: la superestrella DJ-productor Tiesto se ha presentado en EDC todos los sábados por la noche desde que el festival debutó en Las Vegas en 2011. La racha continúa este año, lo que le convierte en el único artista que se ha presentado en todos los EDC de Las Vegas.

Entradas: 599 dólares el pase GA+ de 3 días; lasvegas.electricdaisycarnival.com

Punk Rock Bowling

Downtown Las Vegas Events Center y numerosos clubes, 24-27 de mayo

Lo que hay que saber: Como muchos historiadores destacados han señalado, si pudiéramos fusionar de algún modo ” The Big Lebowski”, “Citizen Kane” de las películas de boliche, con “Repo Man”, el ” Gone With the Wind” del nihilismo punk del celuloide, tendríamos claramente la mejor petición cinematográfica de todos los tiempos. Y aunque esa obra maestra cinematográfica sigue siendo fruto de la imaginación, su equivalente en la vida real existe: Punk Rock Bowling. Una auténtica prueba de resistencia con ocho horas de música al día seguidas de innumerables presentaciones en clubes. Imagínatelo como un campo de entrenamiento (de combate) para tipos con chaquetas negras de piel a pesar del calor de Las Vegas.

Lo más destacado: Los grandes del ska británico Madness presentándose por primera vez en Estados Unidos en más de una década; la reunión de los riot grrls Bratmobile; los rockeros Rocket from the Crypt incendiando escenarios una vez más; los noise rockers australianos Cosmic Psychos castigando altavoces; y el precursor del folk punk británico Billy Bragg debutando en el PRB.

Dato curioso: esta será la sexta vez que los Descendents se presenten como titulares de cartel del PRB, la mayor cantidad entre todos los grupos.

Entradas: 90 dólares por día; 200 dólares el abono de tres días; los conciertos en clubes se cobran aparte; punkrockbowling.com