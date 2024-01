Avril Lavigne traerá su gira ‘Greatest Hits Tour’ a Las Vegas

Avril Lavigne se presenta en Las Vegas Festival Grounds el domingo 23 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

La princesa del pop-punk llegará a Las Vegas este verano.

Avril Lavigne anunció el lunes en las redes sociales que la cantante de “Complicated” llevará su gira “Greatest Hit Tour” a la Ciudad del Pecado el 1° de junio.

Lavigne se presentará en el MGM Grand Garden con All Time Low y Royal and the Serpent como invitados especiales.

“Voy a tocar los grandes éxitos de todos mis álbumes y algunos de sus favoritos, ¿quizá algunas peticiones especiales?”, publicó la cantante en X.

Lavigne no es una desconocida para Las Vegas. Apareció en Jewel Nightclub en el Aria en octubre, y se presentó en el festival “When We Were Young” en octubre de 2022, donde cantó una versión de “All The Small Things” de Blink-182.”

Las entradas saldrán a la venta a las 10 a.m. del viernes, con preventas especiales de TikTok, Live Nation y AXS programadas para las 10 a.m. del jueves.

Para más información, visita avrillavigne.com