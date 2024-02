Adele: ‘Voy a descansar la voz’, pero los conciertos en el Colosseum continuan

La superestrella del pop no ha faltado a ninguna de sus actuaciones de ‘Weekends With Adele’ y cumplirá el programa previsto para las noches de viernes y sábado.

Adele está que arde.

Concretamente, le arde el pecho. Esto se debe a preocupaciones vocales. La cabeza de cartel superestrella habló de tomarse un descanso vocal durante su espectáculo en el Colosseum del Caesars Palace durante el fin de semana.

La cantante, de 35 años, dijo durante el espectáculo del sábado: “No puedo alcanzar bien las notas principales. No he dormido muy bien y me arde el pecho. Justo después de este espectáculo, voy a descansar la voz”.

Pero “Weekends With Adele” sigue programado para el viernes y el sábado por la noche, según Ticketmaster.

Funcionarios de Live Nation Las Vegas, que es el socio exclusivo de reservaciones del Colosseum, no han devuelto las solicitudes para confirmar si el espectáculo estará en escena este fin de semana. Adele no ha faltado a ningún concierto en el Caesars y ha agotado las entradas para sus 80 actuaciones en 40 semanas en el Colosseum.

En la actuación del sábado, la cantante de “Rolling in the Deep” se quejó de que su calidad vocal era similar a la de la villana bruja del mar de “La Sirenita”, diciendo: “Y Ursula del océano ha salido de mi pecho esta noche”.

Está previsto que la gira de Adele finalice los días 14 y 15 de junio. A continuación tiene programadas 10 actuaciones en el Munich Messe en Alemania. El estadio, con capacidad para 80 mil espectadores en áreas de asientos y de pie, no tiene nada que ver con el Colosseum, con capacidad para 4 mil 300 espectadores.