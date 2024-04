Adele en noviembre: la artista titular del Strip de LV reajusta su agenda

La superestrella del pop reprogramó sus fechas aplazadas de “Weekends With Adele” en el Colosseum at Caesars Palace.

Lannie Counts, a la izquierda, y Dennis Blair en The Composers Showcase at Myron's en el Smith Center, el miércoles 3 de abril de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Jud Friedman (izquierda) y Allan Rich en The Composers Showcase at Myron's at the Smith Center, el miércoles 3 de abril de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

La señora Monet en The Composers Showcase at Myron's en el Smith Center, el miércoles 3 de abril de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Kristine W en The Composers Showcase at Myron's at the Smith Center, el miércoles 3 de abril de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Christine Shebeck y Kelly Vohnn en The Composers Showcase at Myron's en el Smith Center, el miércoles 3 de abril de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Los planes de viaje de Adele para 2024 son Vegas-Munich-Vegas.

La superestrella del pop ha reprogramado sus fechas aplazadas de “Weekends With Adele” en el Colosseum del Caesars Palace. La intérprete de “Rolling In The Deep” ha trasladado los 10 conciertos cancelados en marzo del 25 al 26 de octubre al 23 y 24 de noviembre. Volverá a presentarse en el Strip en mayo.

Adele había mencionado la necesidad de descanso vocal como la razón por la que detuvo sus presentaciones en marzo. Los nuevos espectáculos programados en Las Vegas se presentan ahora después de la residencia de la cantante en Múnich en agosto, sus primeros espectáculos fuera del Reino Unido en Europa desde 2016.

Adele anunció las fechas eliminadas el 27 de febrero. Cinco semanas después, el martes, sus páginas oficiales en las redes sociales informaron a sus fans: “Los poseedores de entradas para las fechas aplazadas recibirán un correo electrónico con la nueva fecha asignada. Los demás conciertos no se verán afectados”.

Las entradas para los 10 conciertos estaban agotadas, al igual que para toda la gira de “Weekend”. Las entradas sobrantes se pondrán a la venta el 15 de abril en Ticketmaster.com.

El anuncio de Adele en febrero: “Lamentablemente tengo que hacer una pausa en mi residencia en Las Vegas. Estuve enferma al final de la última etapa y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperar mi salud antes de que se reanudaran los conciertos y ahora estoy enferma de nuevo, y por desgracia todo esto ha afectado a mi voz. Así que por orden de los médicos no me queda más remedio que descansar totalmente”.

Contando la gira original de 24 conciertos que canceló en enero de 2022, Adele ha suspendido 34 conciertos en el Colosseum. Pero las ha reprogramado todas y está previsto que llegue a las 100 presentaciones cuando cierre en noviembre.

Todo iluminado

La reposición de la producción del clásico musical de Stephen Sondheim “Follies” será homenajeada el lunes por la mañana, cuando el letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas se encienda en amarillo. El espectáculo se representará durante seis funciones en la sala de espectáculos Access de Aliante, desde el jueves hasta el 15 de abril (las entradas cuestan a partir de 100 dólares, para más información visita ShowgirlsComeHome.com).

El nuevo “Follies” cuenta con un reparto de 45 personas, entre ellas una docena de coristas originales de Las Vegas. La producción corre a cargo de Tom Michel, David James Robinson y Sean Stephenson, de la recién creada Metropolis Theatricals Las Vegas. Robinson dirige.

Los comisionados del Condado Clark se unirán a las coristas y a los miembros del reparto en una breve ceremonia en el letrero a las 8:30 a.m. del lunes.

El musical cuenta con apariciones especiales de Andrea McArdle (nominada a un Tony por “Annie” en Broadway y protagonista de “La Bella y la Bestia” y “Los Miserables”), el venerable comediante Pete Barbutti, la destacada pareja de artistas de Las Vegas Clint Holmes y Kelly Clinton-Holmes, el estimado showman Merald “Bubba” Knight, la sensación de la ópera Frederica von Stade, la leyenda de Broadway Ted Chapin y la estrella de las imitaciones Rich Little.

Un auténtico escaparate

Habiendo presenciado la preponderancia de las presentaciones de The Composers Showcase (TCS) de Las Vegas desde su debut en el Suede Restaurant en mayo de 2006, puedo decir que es imposible elaborar una lista completa de lo mejor de lo mejor.

Pero el espectáculo del miércoles en Myron’s at The Smith Center estaría en esa lista.

La segunda mitad del espectáculo fue un homenaje al aclamado equipo de compositores formado por Allan Rich y Jud Freidman. Este equipo, nominado en varias ocasiones a los Oscar, los Grammy y los Globos de Oro, ha escrito éxitos para Whitney Houston (“Run To You”, de “El Guardaespaldas”), James Ingram (“I Don’t Have The Heart”), Kenny Loggins (“For the First Time”), Natalie Cole (“I Live For Your Love”) y ‘NSync (“I Drive Myself Crazy”).

Rich y Freidman también han colaborado con Barbra Streisand, Ray Charles, Tina Turner, Rod Stewart, Chaka Khan, Barry Manilow y Smokey Robinson.

Los compositores se encontraban en la sala cuando el anfitrión y cofundador de TCS, Keith Thompson, cedió la palabra al gran vocal Julian Miranda, que se ha trasladado recientemente a Las Vegas desde Los Ángeles y conoce a decenas de grandes figuras del mundo del espectáculo, incluidos Rich y Friedman.

El espectáculo se disparó desde el principio, con composiciones originales de Dennis Blair (cantadas por Lannie Counts); Ben Ginsberg (Rebecca Spencer y Caitlin Ary); Michael Peterson; Joey Melotti (Steph Payne); y Elvis Lederer en un solo acústico.

Thompson entregó las llaves a Miranda, que cantó el éxito de Ingram “I Don’t Have The Heart”. Lo que siguió fue una serie de hachazos: Hazel Velasco con “I Live For Your Love”, Ms. Monet con “As If We Never Met” de Chante Moore, Rashad Brown con “I Just Had to Hear Your Voice” de Oleta Adams, Kelly Vohnn y Christine Shebeck con “Lessons To be Learned” y “Circle” de Streisand, Kristine W con “Stronger”, Wendy Moten con “Your Love is All I Know” y Chezzerai con “Run to You” de Houston.

Rich y Friedman aparecieron al final, Friedman al piano. Rich se disculpó conmovedoramente: “No soy un buen cantante. Antes lo era, pero ahora no”. Un sentimiento innecesario y desacertado. Los dos cerraron la noche con una cálida versión de “That’s The Way I Feel About You”, escrita para el gran Dave Koz.

Los compositores dijeron más tarde que era uno de los mejores momentos de su carrera, una declaración monumental.

Llevo 18 años diciendo que el Composer’s Showcase es uno de los mejores sitios de la ciudad. Incluso hay un plan para traer a Diane Warren al The Composers Showcase en agosto. Yo estaré allí, a pesar de todo. El próximo espectáculo es el 1° de mayo. Prepárate para ello.