Adele suspende 10 conciertos en el Strip: ‘Lamentablemente tengo que hacer una pausa’

La superestrella del pop Adele habló de tomarse un descanso vocal durante su espectáculo en el Colosseum del Caesars Palace el fin de semana. (Raven B. Varona)

Adele está cancelando presentaciones por primera vez durante su serie de conciertos en residencia en el Colosseum en el Caesars Palace.

La artista del Strip canceló todos sus conciertos de marzo, alegando problemas vocales. En total serán 10 conciertos, que comenzarán el viernes y el sábado.

Adele se refirió a la pausa como un aplazamiento, diciendo en las redes sociales: “Lamentablemente tengo que hacer una pausa en mi residencia en Las Vegas. Estuve enferma al final de la última etapa y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperarme del todo antes de reanudar los espectáculos y ahora estoy enferma de nuevo, y por desgracia todo esto ha afectado mi voz”.

Y añadió: “Los cinco fines de semana restantes de esta etapa se posponen para más adelante. Ya estamos trabajando en los detalles y se les enviará la información lo antes posible”.

Antes del anuncio, Adele no se había perdido ningún concierto en el Colosseum y había agotado las entradas para sus 80 conciertos a lo largo de 40 semanas.

Por supuesto, canceló toda su primera serie de residencia en enero de 2022, debido a retrasos en la producción y a enfermedad durante el COVID-19. Ese anuncio llegó un día antes de que abriera.

A lo largo de su carrera, Adele ha sufrido problemas vocales. En noviembre de 2011 se sometió a una cirugía de las cuerdas vocales para aliviar hemorragias recurrentes causadas por un pólipo benigno en una cuerda vocal. El procedimiento la obligó a cancelar su gira mundial.

La superestrella habló de su descanso vocal durante su concierto del sábado en el Colosseum del Caesars Palace: “No puedo dar bien las notas principales. No he dormido muy bien y me arde el pecho. Justo después de este espectáculo voy a descansar la voz”.

En ese concierto, la cantante de Rolling in the Deep bromeó diciendo que su calidad vocal era similar a la de la malvada bruja del mar de La Sirenita, diciendo: “Y Úrsula del océano ha salido de mi pecho esta noche”.

Está previsto que Weekends With Adele termine la semana del 14 y 15 de junio. Luego, tiene programadas 10 presentaciones en el Munich Messe de Alemania. El recinto es muy diferente al Colosseum de 4,300 asientos; tiene gradas y áreas de pie, y una capacidad para 80 mil personas.