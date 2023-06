“Imaginarium” agrega actos circenses en el estacionamiento norte del Westgate

La atracción, bastante iluminada, presenta cinco acres de experiencias interactivas más fondos fotográficos temáticos “instagramables” con exagerados temas para los visitantes que buscan la “selfie” perfecta. En la foto Una toma panorámica de Imaginarium at Westgate Las Vegas. [Foto cortesía, vía Lindsay Feldman /BrandBomb PR]

La luminosa atracción, que cubre cinco acres de experiencias interactivas, con fondos fotográficos temáticos “instagramables” añade artistas de circo –en vivo- para las fechas restantes, que se extienden hasta el domingo 9 de julio.

Imaginarium, es un festival de luces 3D al aire libre (inmersivo) para todas las edades, ubicado en el estacionamiento norte de Westgate Las Vegas, abre todas las noches a las 7 p.m.

Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado por Lindsay Feldman, fundadora de la firma BrandBomb PR, el miércoles 21 de junio de 2023.

Los invitados –agrega el comunicado- disfrutarán de tres actuaciones circenses de 30 minutos, todas las noches, que serán actos tradicionales, entre los que destacan la comedia, hula hoops, contorsionistas y malabaristas a las 8, 9 y 10 p.m. Los boletos están disponibles para comprar en el sitio web de Imaginarium.

Imaginarium cuenta con cinco millones de luces de colores en cinco acres de experiencias interactivas que incluyen bosques iluminados, interminables laberintos, juegos prácticos y más de 20 criaturas místicas (más grandes que la vida), en ocho zonas de atracción de fantasía que giran la cabeza. La popular atracción emergente también cuenta con múltiples fondos de fotos “instagramables” con exagerados temas para los visitantes que buscan la “selfie” perfecta.