Un vistazo a los 36 bares y restaurantes que se instalarán en el Fontainebleau

Representación digital de Don's Prime en Fontainebleau Las Vegas, que abrirá el 13 de diciembre de 2023 en el Strip. (Fontainebleau Las Vegas)

Representación digital del Bleau Bar del Fontainebleau Las Vegas, que abrirá sus puertas el 13 de diciembre de 2023 en el Strip. (Fontainebleau Las Vegas)

Exterior del Fontainebleau Las Vegas, que abrirá sus puertas el 13 de diciembre de 2023 en el Strip. (Fontainebleau Las Vegas)

Ilustración de Mother Wolf en Fontainebleau Las Vegas, que abrirá sus puertas el 13 de diciembre de 2023 en el Strip. (Fontainebleau Las Vegas)

El lunes, Fontainebleau Las Vegas anunció que el hotel de 67 pisos tendrá 36 bares y restaurantes, revelando públicamente los detalles por primera vez. La mayoría de ellos abrirán sus puertas el 13 de diciembre, cuando se inaugure el hotel, mientras que el resto lo harán o se anunciarán en 2024.

La oferta de bares y restaurantes, una de las mayores del Strip, abarca desde omakase hasta alta cocina francesa, desde barbacoas de inspiración asiática hasta asadores, desde establecimientos de boîtes de Los Ángeles y Miami hasta un restaurante de un afamado chef de Ciudad de México.

Aquí más información:

Restaurantes

■ Ito: Los chefs Masa Ito y Kevin Kim reinterpretan el sushi tradicional en este restaurante omakase de 12 asientos con vistas al Strip y a la ciudad que se despliegan a través de las ventanas de su piso 63. El primer Ito abrió en la Ciudad de Nueva York en 2022.

■ Cantina Contramar: El restaurante, que debutará en 2024, presenta la cocina mexicana moderna de la chef Gabriela Cámara, que abrió Contramar en Ciudad de México hace casi 25 años. El restaurante incorpora su Sala de Degustación del preciado Tequila Casa Dragones, fundado por Bertha González Nieves, la primera maestra tequilera.

■ Komodo: Komodo une la energía de Las Vegas (y la cálida iluminación ambiental) con los sabores de Asia Oriental. Pato pekinés de la casa, platos especiales, barra de sushi y cocteles artesanales. El Fontainebleau es el tercer restaurante de Komodo, después de los de Miami y Dallas.

■ Don’s Prime: El restaurante, creado por el equipo de Fontainebleau, se inspira en la historia de Fontainebleau y en la elegante gastronomía de los años 50. La comida y la bebida incluyen filetes de calidad Prime, carne japonesa, carritos y servicio de mesa, cócteles anteriores a la Ley Seca y vinos de prestigio.

■ La Fontaine: La Fontaine se especializa en cocina francesa (y alta cocina diurna), con clásicos del brunch, high tea, catas de vino y clases de maridaje, y música indie ligera. El diseño del restaurante cuenta con lámparas de araña, suaves tonos pastel y finos acabados.

■ KYU: una cocina abierta permite ver a los cocineros usar la parrilla japonesa de leña (yakiniku) para preparar verduras, pescado y los estándares de la barbacoa americana. También hay postres de autor. El local de Fontainebleau sigue a los restaurantes KYU de Miami, Nueva York y Ciudad de México.

■ Papi Steak: Papi Steak, la segunda edición del restaurante después de Miami, mezcla el Hollywood de la Era Dorada con una sensibilidad contemporánea para crear su experiencia de asador. Si el menú de Miami sirve de guía, piensa en entradas de mariscos fríos y calientes, pescado y marisco, caviar y varios cortes de ternera de alta gama.

■ Washing Potato: El caprichoso nombre de Washing Potato es cortesía del restaurantero Alan Yau, fundador de Hakkasan y de la cadena Wagamama en el Reino Unido. Los comensales exploran las tradiciones dim sum en medio de las elegantes líneas abstractas del espacio.

■ La Côte: La Côte, que se inaugurará en la primavera de 2024, evoca la soleada y ventosa Riviera francesa en la terraza de la piscina del Fontainebleau. El programa de bebidas, al aire libre, incluye rosados, licores franceses y animados cocteles y mocktails.

■ The Tavern: La Taberna, junto al piso del casino, está asociada a las apuestas deportivas del Fontainebleau. En el menú, los estándares de la barra americana y el sushi se unen a las cervezas de barril, los vinos y los cócteles artesanales con nombres que incorporan referencias deportivas famosas.

■ Vida: Este bistró americano es la evolución del restaurante original del Fontainebleau Miami. Vida ofrece desayunos y almuerzos a diario, incluyendo platos de autor, favoritos del brunch y cocteles clásicos.

■ Chyna Club: Junto con Washing Potato (ver más arriba), el restaurantero Alan Yau está desarrollando Chyna Club, que presenta un ecléctico menú chino.

■ Chez Bon Bon: Las pastelerías francesas inspiraron Chez Bon Bon y su carta de productos horneados y dulces, sándwiches y wraps para llevar y una mezcla de cafés de autor. Una estación de crepas y música pop francesa efervescente realzan el elegante ambiente.

■ Café Cuto: esta versión moderna de una cafetería europea clásica sirve cafés, bebidas de autor (con licores añadidos), pasteles y sándwiches. El ambiente se completa con detalles en mármol, periódicos enrollados a mano y música clásica italiana.

■ Mother Wolf: Evan Funke, chef de Mother Wolf, Funke and Felix, tiene previsto llevar a Las Vegas su visión de la cocina romana con Mother Wolf. (Una demanda federal presentada en Nevada pretende impedir la apertura del restaurante, alegando infracciones de los derechos de propiedad intelectual. El Fontainebleau no es parte en la demanda).

■ Promenade: Este salón de comidas, que recuerda a una plaza europea, cuenta con:

El Bagel: La popular tienda de Miami llega con bagels tradicionales enrollados a mano, hervidos y luego horneados.

Bar Ito: Este concepto hermano del restaurante omakase Ito, en el Fontainebleau, sirve sashimi y rollitos hechos a mano.

Break: Sirve dulces y café.

Capon’s Burgers Fries & Shakes: El chef Josh Capon abre su primer restaurante homónimo, con hamburguesas, sándwiches de pollo, patatas fritas, helados y batidos.

Miami Slice: Miami Slice, que ofrece tartas por porciones al estilo neoyorquino, es el segundo local de este bar de pizzas, tras el primero situado en el centro de Miami.

Nona: Ofrece ensaladas frescas y sándwiches.

Roadside Taco: Sirve tacos al estilo de Los Ángeles y otros bocados mexicanos.

Bares

■ Bleau Bar: El bar es el escenario del hotel y se inspira en la historia del Bleau Bar del Fontainebleau de Miami. Esta nueva encarnación cuenta con techos altos, una lámpara de araña compuesta por hilos de cristal que terminan en pajaritas y cócteles clásicos con un toque especial.

■ Collins: Collins se encuentra junto al vestíbulo, con jazz, mixología basada en la técnica, una fila de bebidas Collins de autor y un programa de vinos centrado en Champagnes y otros espumosos.

■ Nowhere: El bar clandestino Nowhere toma su nombre de las escaleras a Nowhere que el arquitecto Morris Lapidus diseñó para el Fontainebleau original. El bar ofrece cócteles creativos, jazz y otra música en vivo, y juegos como el billar y el backgammon.

■ Azul: Este bar y lounge de agave presenta influencias del diseño mexicano, tequilas y mezcales para beber a sorbos, cócteles y DJ que pinchan con regularidad.

■ Après: En Après, dentro del salón de comidas Promenade, se puede tomar una cerveza, una copa de vino o un cóctel artesanal.

■ Solo: Solo, junto al piso del casino, lleva la coctelería a la ruleta y el blackjack.