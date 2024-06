Un vistazo a lo que hay en el menú de Las Vegas Ballpark este verano

Llévame al partido de béisbol, para probar las puntas quemadas, los beignets y el frosé.

Las Vegas Ballpark, sede del equipo Triple A Las Vegas Aviators, ha anunciado su oferta de comida y bebida para la temporada 2024.

Lo más sabroso

La salchicha de panceta Burnt ends con cebollas encurtidas y salsa BBQ de la casa es nueva este verano. También lo son una salchicha de cerveza Aviator con cebolla caramelizada, giardiniera, crema de rábano picante y alioli de ajo Dijon en un panecillo estilo New England, y un bocadillo Off the Hook BBQ con cuatro guarniciones y volteado de piña. Benyeh, la panadería de Summerlin, es un nuevo proveedor, con beignets y frutos secos tostados.

BBQ Mexicana, de las afamadas chefs Susan Feniger y Mary Sue Milliken, vuelve al estadio con un burrito de puntas quemadas, un burrito de aguacate y un bol de tofu ahumado. Vuelven los duelos de perros, basados en comidas y sabores populares de las ciudades y regiones de los equipos rivales.

También vuelven al menú los Hungry Hotshots, un perrito caliente Nathan’s junior con panecillo de brioche local, un vaso de fruta, papas fritas y una bebida.

Frankie’s Uptown, el bar del vecindario no muy lejos del estadio, sirve su platillo de los Aviators (masa de pan estirada, rellena y horneada) y sus albóndigas de la casa.

Dulces y sorbos

En cuanto a lo dulce, checa los flotante de cerveza de raíz, los helados blandos, los banana splits, los helados Aviator y los Dippin’ Dots, y las creaciones de plátano helado de Lea Lana’s Bananas.

Para beber en el estadio, Aviator Ale (la cerveza de autor del estadio) y la nueva Anniversary Ale, ambas de Tenaya Creek Brewery. Hay cervezas a 5 dólares en el Hanger Bar de 6 a 8 p.m. todos los martes durante los partidos en casa y cervezas a 2 dólares de 6 a 8 p.m. los jueves durante los partidos en casa.

También se sirven los cocteles Aviator Rita, Aviators Mule y Spruce Juice. Y todo el día (del partido) habrá frosé de autor.

Para más información, visita thelvballpark.com.