Un lugar que debes visitar en Las Vegas para degustar arepas rellenas

Rika Arepa Express, en East Flamingo Road, Las Vegas, se especializa en arepas venezolanas: bolas de maíz hechas a la plancha que se parten y se rellenan con diversos ingredientes, unos 20 en total. (Facebook)

Una hamburguesa venezolana con carne de res, cerdo, huevo, aguacate y tiras crujientes de Rika Arepa Express, en East Flamingo Road, Las Vegas. (Facebook)

SoulBelly BBQ, en el Arts District del centro de Las Vegas, celebra su segundo aniversario el 20 de mayo de 2023 con un asado de cerdo entero. (SoulBelly BBQ)

Reza por estos Huevos en el Purgatorio de Toasted Gastrobrunch en West Flamingo Road en Las Vegas. El restaurante fue nombrado por Yelp entre los 100 mejores lugares de brunch de Estados Unidos para 2023. (Toasted Gastrobrunch)

De vez en cuando, este espacio te guiará no con lo más nuevo en alimentos y bebidas en Las Vegas, un tema siempre de interés, sino con un recordatorio de los lugares que sostienen nuestra cultura gastronómica local a través de los años.

Y eso nos lleva a Rika Arepa Express, que abrió como camión de comida hace unos 10 años y debutó con un establecimiento físico hace unos cinco, en 3650 E. Flamingo Road, justo al oeste de Sandhill Road. Como su nombre indica, este local familiar venezolano se especializa en arepas, masa de maíz hecha a la plancha que suele rellenarse con diversos ingredientes.

El menú ofrece casi dos docenas de arepas rellenas, además de bocadillos de plátano frito, platos combinados con arepas sin relleno, cachapas (tortitas de maíz con carne de cerdo o queso fundido), sopa de res, carnes a la parrilla, aperitivos como empanadas o tequeños (similares a los dedos de queso), postres como alfajores (galletas de dulce de leche), bebidas y dulces.

En una visita reciente, las arepas más destacadas van desde la No. 6 Carne, con una mezcla de res desmenuzada y queso cheddar, a la No. 8 Domino, rebosante de frijoles negros y queso mozzarella; desde la No. 9 Perico, con una mezcla de huevos revueltos, tomate y cebolla (“perico” es la palabra que se usa en Venezuela para esta mezcla), a la No. 15 La Catra, que ofrece pollo desmenuzado y queso en una salsa picante. Las arepas se completan con una cremosa salsa roja con un toque picante de fondo.

La hamburguesa Rika también es un buen plato, con carne de res, jamón, tocino, huevo, aguacate, salsa y crujientes papas fritas que añaden un agradable toque crujiente. Los tequeños, hechos con un queso blanco firme y templado (no tan ácido como el feta), esperan a ser mojados en salsa de aguacate; son adictivos.

A pesar del Express en su nombre, Rika Arepa no es comida rápida. Las arepas se hacen por encargo. Visita rikaarepaexpress.com.

◆ ◆ ◆

A partir de las 6 p.m. del sábado, el chef Bruce Kalman, nominado a los premios James Beard y estrella de “Top Chef”, celebra el segundo aniversario del restaurante SoulBelly BBQ en el Arts District. La fiesta incluye una comida a base de cerdo entero con los principales chefs de Las Vegas, música en vivo de tres grupos, una cata de cerveza Shiner, una degustación de tequila y artistas locales. Entradas: 50 dólares más gastos. Compra: eventbrite.com, luego busca SoulBelly.

◆ ◆ ◆

Toasted Gastrobrunch, en West Flamingo Road, es uno de los tres restaurantes del valle que figuran en la lista de Yelp de los 100 mejores sitios de Estados Unidos para comer el brunch en 2023. Toasted se situó en el puesto 22, seguido por Scrambled, en St. Rose Parkway, Henderson, en el 56, y Zenaida’s Cafe, en East Tropicana Avenue, en el 61. Toasted también tiene un local en el centro Arroyo Crossing y restaurantes hermanos Sammy’s en Las Vegas en West Sahara Avenue y en Green Valley Parkway en Henderson.

◆ ◆ ◆

El viernes, Farmer Boys, una cadena de desayunos y hamburguesas, celebra la apertura de su segundo local en Henderson, 3431 St. Rose Parkway, donando el 100 por ciento de las ventas de ese día a Coronado High School de Henderson. Los clientes deben comprar en la tienda con el código CHS100.

◆ ◆ ◆

En algún breve reconocimiento desde el frente de los restaurantes de Vegas:

■ Duck Donuts, una cadena nacida en Duck, Carolina del Norte, en los Outer Banks, ya está abierta en las tiendas Grand Bazaar del Strip.

■ Broken Yolk Cafe, un lugar de desayunos y brunch en seis estados (principalmente California), abre su tercer local en Las Vegas, esta vez el lunes en el 9435 S. Rainbow Blvd., en Blue Diamond Road.

■ ¡Más donas de mochi! Gabi Boutique Donut &Pastry abrirá pronto su segundo local en Henderson, en el vecindario de Inspirada, según se muestra en las redes sociales y el sitio web de Gabi.