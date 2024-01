Seis chefs de Las Vegas son semifinalistas en los James Beard Awards 2024

El chef DJ Flores de Milpa en Las Vegas ha sido nombrado semifinalista en la categoría de Mejor Chef: Suroeste en los Premios 2024 de la Fundación James Beard. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El chef Brian Howard de Sparrow + Wolf en Las Vegas ha sido nombrado semifinalista en la categoría de Mejor Chef: Suroeste en los Premios 2024 de la Fundación James Beard. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

El chef Oscar Amador de Anima by EDO en Las Vegas ha sido nombrado semifinalista en la categoría nacional de Mejor Chef en los Premios de la Fundación James Beard 2024. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

Seis chefs de Las Vegas fueron nombrados semifinalistas de los James Beard Foundation Awards 2024, el reconocimiento culinario más prestigioso del país, a menudo llamado los Oscar del mundo de la gastronomía. La fundación anunció el miércoles los nombres de los semifinalistas de Restaurante y Chef.

El chef Óscar Amador, de Anima by EDO, recibió una nominación como Chef Destacado, y Kimmie y Josh Mcintosh, de MILKFISH Bakeshop, una panadería emergente, recibieron una nominación como Pasteleros o Panaderos Destacados. Ambas son categorías nacionales.

“Ser semifinalista en la categoría de Chef Destacado es un sueño”, dijo Amador. “Estoy muy orgulloso de mi equipo y de lo que hemos conseguido. Es increíble”.

Los chefs DJ Flores, de Milpa, Steve Kestler, de Aroma Latin American Cocina, y Brian Howard, de Sparrow + Wolf, fueron nombrados en la categoría Mejor Chef: Suroeste.

“Todo lo que me he esforzado en esto, desde los días en que no conseguía nada, ninguna venta, hasta esta nominación de hoy, es increíble”, dijo Flores. “La lucha. Los altibajos. Los sacrificios. Simplemente me emociona formar parte de esto”.

Los finalistas de todas las categorías de restaurantes y chefs se anunciarán el 3 de abril. Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se celebrará el 10 de junio en Chicago. La lista completa de los semifinalistas de 2024 puede consultarse aquí.

En 2023, la ciudad también tuvo un año destacado en los premios Beard, con cinco chefs semifinalistas en la categoría de Mejor Chef: Southwest, y Garagiste, el bar de vinos del centro de la ciudad, en la categoría nacional de Bar Destacado.

Amador, el chef Kaoru Azeuchi, de Kaiseki Yuzu, y Garagiste fueron posteriormente finalistas en sus categorías, aunque ninguno acabó ganando.