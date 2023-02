Randy’s Donuts en Summerlin listo para abrir

Randy’s Donuts, la panadería famosa por la dona gigante en el tejado de su tienda original de Los Ángeles, abrirá su tienda de Summerlin a las 6 a.m. del 16 de febrero, no un día antes, como reportó erróneamente al menos un medio de comunicación local.

El nuevo local de Randy' Donuts en West Charleston Boulevard, en el vecindario de Summerlin, en Las Vegas, tiene previsto su debut el 16 de febrero de 2023. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

¡Y con Summerlin son tres!

Randy’s Donuts, la panadería famosa por la dona gigante en el tejado de su tienda original de Los Ángeles, abrirá su tienda de Summerlin a las 6 a.m. del 16 de febrero, no un día antes, como reportó erróneamente al menos un medio de comunicación local. El dueño de Randy’s, Mark Kelegian, confirmó la hora y la fecha.

La inauguración de la panadería de Summerlin, en 10267 W. Charleston Blvd., entre Hualapai Way y Town Center Drive, sigue a la apertura del primer local de Randy’s en Las Vegas, en South Rainbow Boulevard en agosto, y de una segunda tienda en Resorts World en diciembre.

El Review-Journal informó primero de la expansión al Strip, a Summerlin y a los locales de Randy’s que aún están tomando forma en Cameron Street y Blue Diamond Road, y en Hacienda Avenue y Fort Apache Road. Kelegian dijo que estas dos últimas tiendas, que se están construyendo desde cero, están aún en fase de tramitación de permisos.

Kelegian también dijo que está explorando lugares en St. Rose Parkway, en Henderson, para otro Randy’s.

“Siempre estamos buscando grandes espacios, no solo ampliar por ampliar”.

La panadería de Summerlin tendrá un drive-thru y estará abierta desde las 6 a.m. hasta aproximadamente la medianoche o la 1 a.m., dijo Kelegian. El día de la inauguración, la tienda ofrecerá una dona glaseada inflada gratis a todos los clientes de 6 a.m. a medianoche, así como la oportunidad de ganar premios hasta agotar existencias.