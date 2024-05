Popular taquería vegana de Las Vegas lanza línea de productos para preparar en casa

Tacotarian está sacando el taco de la taquería y lo lleva a casa.

La popular taquería vegana, con cuatro locales en su Las Vegas natal y uno en San Diego, lanzó una línea de rellenos vegetales para tacos llamada Tacotarian at Home. Los rellenos envasados son estables, no modificados genéticamente y fáciles de calentar. Los dos primeros estilos en debutar son barbacoa de jaca y birria de jaca hecha con Beyond Meat.

La demanda de los clientes, sobre todo de los fans de Tacotarian que no viven cerca de un restaurante, ha impulsado la introducción en el mercado minorista.

“Mientras seguimos expandiéndonos, estamos encantados de encontrar a la gente donde está y presentarles una línea de venta minorista que les permite acceder a nuestras ofertas basadas en vegetales, independientemente de su ubicación”, dijo Kristin Corral, cofundadora de Tacotarian y Tacotarian at Home.

“Estamos especialmente orgullosos de nuestra Birria con Beyond, ya que es una de nuestras opciones más populares en todos nuestros locales”, añadió Regina Simmons, otra cofundadora de la taquería y de la línea de rellenos.

Las ventas en línea comenzaron en eattacotarian.com/retail. En cuanto a la venta física: “Estamos en conversaciones con varios minoristas, pero aún no los hemos anunciado”, dijo Corrall.

Kristen y Carlos Corral y Regina y Dan Simmons abrieron el primer Tacotarian en agosto de 2018. Tacotarian fue nombrada la Mejor Taquería Vegana en los Premios Veggies 2023 presentados por VegNews, la marca de medios que cubre los restaurantes y la industria alimentaria basados en plantas.