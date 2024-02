Ocho lugares de la suerte en Las Vegas para comer en el Año Nuevo Lunar

Platos para el Año Nuevo Chino 2024 en Mott 32, en The Venetian, en Las Vegas Strip. (Eugene Dela Cruz)

Camarones rojos salvajes con fideos barba de dragón para el Año Nuevo Chino 2024 en Hakkasan, en MGM Grand, Las Vegas Strip. (JW Howard)

Para el Año Nuevo Chino 2024, The Garden Table, en el Bellagio Conservatory & Botanical Gardens, en Las Vegas Strip, ofrece un almuerzo o cena dim sum con solo un asiento cada vez. (MGM Resorts)

Trucha frita se sirve para el Año Nuevo Chino 2024 en The Noodle Den en Sahara Las Vegas en el Strip. (Sahara Las Vegas)

Christie Vanover, de Las Vegas, experta nacional en barbecues y concursante de "Barbecue Brawl", ha presentado un podcast de consejos sobre barbecues a partir de principios de 2024. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Hasta principios de abril de 2024, las ventas del coctel Aussie Blue en Outback Steakhouse se destinarán a familias necesitadas del restaurante. (Outback Steakhouse)

La celebración del Año Nuevo Chino — calculado según el calendario lunisolar — comenzó el 10 de febrero y concluye con el Festival de los Faroles el 24 de febrero. He aquí ocho lugares (de la suerte) que sirven platillos para empezar el Año del Dragón.

■ Genting Palace, en Resorts World, ofrece un brunch dim sum, con un menú nuevo cada día, de 11 a.m. a 2 p.m. el viernes y el lunes. Costo: 128.88 dólares.

■ Hakkasan, en el MGM Grand, ofrece hasta el 24 de febrero un menú creado por chefs de Hakkasan de todo el mundo. Entre los platillos hay un dúo de dim sum, pato ahumado de ocho tesoros, langostino rojo salvaje con fideos barba de dragón estofados y mousse de chocolate con cayena Auspicious Dragon con compota de frambuesa picante. Coste: 158 dólares.

■ Mott 32, en The Venetian, ofrece, hasta el 24 de febrero, un menú de seis platillos. Son ensalada de langosta entera con abulón y salsa de la casa (198 dólares); nido de pájaro en caldo superior de médula de bambú (168 dólares); pollo crujiente de cilantro amarillo (78 dólares); olla clara con carne de cangrejo, vieira y rábano (78 dólares); cazuela de corazones de lechuga romana con carne de cerdo picada y pasta de camarones (38 dólares); y arroz de hojas de loto con pato, pollo, camarones y conpoy (48 dólares).

■ The Noodle Den, en el Sahara Las Vegas, prepara, hasta el domingo, un menú de nueve platillos. Entre ellos, hojas de guisantes tirabeques al ajillo (28 dólares), platija frita (28 dólares), abulón estofado con hojas de mostaza (58 dólares), melón amargo de ternera en salsa de judías negras (28 dólares) y sopa de nido de pájaro (138 dólares).

■ Noodles, en Bellagio, ofrece hasta el 2 de marzo una comida o cena dim sum en The Garden Table, en el Conservatory & Botanical Gardens del establecimiento, ahora con una muestra del Año del Dragón. La mesa privada tiene asiento para un máximo de cuatro comensales durante una hora y media. Coste: 98 dólares el almuerzo, 138 dólares la cena. Reservación: bellagio.mgmresorts.com/en/restaurants/the-garden-table.html.

■ Ondori Asian Kitchen, en The Orleans, presenta, hasta el 24 de febrero, un menú a la carta de sopa de ostras secas y musgo negro, judías verdes salteadas con pescado seco, camarones picados en salsa blanca con hongos negros y pies de cerdo en salsa de ostras con musgo negro, cada uno por 38.99 dólares, y lubina fresca entera al vapor por 48.99 dólares.

■ Send Noodles in the Palms ofrece, hasta el lunes, seis especiales. Se trata de bolas de arroz tangyuan (10 dólares), sopa de raíz de loto y costilla de cerdo (15 dólares), casino de abulón al horno (48 dólares), camarones nigerianos fritos al wok (54 dólares), lubina chilena (45 dólares) y jarrete de ternera (25 dólares).

■ WuHu Noodle, en Silverton, envía, hasta el 25 de febrero, platillos especiales. Se trata de pepino de mar estofado en salsa de ostras con baby bok choy (88 dólares); pata de cangrejo real al vapor en salsa suprema con jengibre y cebolla verde (88 dólares); ensalada de medusa con pepino, sésamo, cilantro y rábano encurtido (24 dólares); y pastel de nabo salteado con salsa picante (24 dólares).

◆ ◆ ◆

Caramá, del chef Wolfgang Puck, abrió discretamente justo antes del fin de semana de la Super Bowl. El restaurante ocupa el antiguo Lupo, que el chef cerró el año pasado en el Mandalay Bay tras 24 años. Caramá rinde homenaje a la madre de Puck, que fue pastelera y su primera maestra de cocina. El menú presenta la confluencia de la cocina del sur de Austria y el norte de Italia; la familia del chef procede de la región fronteriza.

◆ ◆ ◆

Matthew-Lorèn Lindsay, sumiller principal y fundador-propietario de HireASommelier.com, presenta una cata de vinos y el estreno en Las Vegas de “Somm: Cup of Salvation” el lunes en David Saxe Studio, 5030 W. Oquendo Road. La recepción VIP será de 6 a 7 p.m., la entrada general de 7 a 8 p.m. y la proyección comenzará a las 8 p.m.

El documental, calificado de “absorbente” por The New York Times, cuenta la historia de un viticultor y su hija que tratan de recuperar antiguos viñedos en su Armenia natal y en Irán, en un contexto de violencia y represión política.

Además de la proyección y una degustación de vinos de la película, el evento incluye un paseo por la alfombra roja, bolsas de regalo, obsequios, oportunidades para hacerse fotos y establecer contactos. Entradas: entre 50 y 150 dólares. Detalles/compra: cupofsalvationlv.com.

◆ ◆ ◆

Christie Vanover, de Las Vegas, pitmaster galardonada y creadora del popular sitio GirlsCanGrill.com, acaba de estrenar su podcast “BBQ Tips Podcast”, cuyo objetivo es ayudar a la gente a mejorar sus habilidades con el barbecue. El podcast se emite todos los jueves a través de Apple, Amazon, Spotify e iHeart Radio. También se emite en Embers TV y está disponible en YouTube. Visita girlscangrill.com/category/bbq-tips-podcast.

◆ ◆ ◆

Outback Steakhouse acaba de lanzar su promoción Cocktail for a Cause en la que se dona un dólar de la venta de cada coctel Aussie Blue a CORE, o Children of Restaurant Employees, un grupo que proporciona ayuda económica a familias de restaurantes necesitadas. La promoción durará hasta el 9 de abril. El Aussie Blue, de 11 dólares, está elaborado con vodka, curaçao azul y cítricos.