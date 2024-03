Los donas de Krispy Kreme se venderán en McDonald’s de todo el país

NUEVA YORK - Krispy Kreme y McDonald’s se unen para el desayuno.

La cadena de donas y el gigante de la comida rápida revelaron el martes planes para ofrecer productos Krispy Kreme en los locales de McDonald’s en todo Estados Unidos. Según las empresas, se prevé que el despliegue comience a finales de este año y que los restaurantes participantes estén disponibles en todo el país a finales de 2026.

McDonald’s no especificó cuántos de sus 13 mil 500 establecimientos estadounidenses –el 95 por ciento de los cuales son franquicias– participarán en el acuerdo. Pero en una declaración preparada, el presidente y director ejecutivo de Krispy Kreme, Josh Charlesworth, dijo que la asociación daría a los clientes “un acceso diario sin precedentes” a las donas confitadas, rellenas y glaseadas de la empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

“Al hacer Kreme Krispy accesible a los fans de todo el país a través de esta asociación, esperamos aumentar en más del doble nuestros puntos de acceso a finales de 2026”, dijo Charlesworth.

Tariq Hassan, director de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s USA, dijo que el acuerdo suponía una oportunidad para “desbloquear nuevas oportunidades de negocio” en la categoría de desayunos de la cadena con sede en Chicago y en los productos dulces que vende a lo largo del día.

McDonald’s tiene previsto ofrecer tres variedades de donas Krispy Kreme –el glaseado original, la cubierta de chocolate con chispas y la rellena de chocolate– disponibles individualmente y en cajas de seis unidades hasta agotar existencias.

Esta asociación no es la primera que une a grandes cadenas de restaurantes y marcas de alimentación populares. Taco Bell, por ejemplo, lleva mucho tiempo ofreciendo tacos con sabor a Doritos, mientras que Wendy’s incorporó a su menú el mes pasado un bocadillo dulce de Cinnabon.

Krispy Kreme ya se ha asociado antes con otras empresas. Las donas de Krispy Kreme se venden en Walmart, Kroger y otras cadenas de supermercados, además de en las propias tiendas de la cadena. En total, la empresa dice que opera en 35 países con más de 14,000 “puntos de acceso frescos” a través de sus propias tiendas, asociaciones minoristas y negocios de comercio electrónico.

Tras el anuncio del acuerdo con McDonald’s, las acciones de Krispy Kreme se dispararon casi un 30% a última hora de la mañana del martes. Las acciones de McDonald’s subieron alrededor de un 0.08%.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, un portavoz de Krispy Kreme dijo que la compañía no revelaría ningún detalle financiero sobre el acuerdo, que es exclusivo para Estados Unidos hasta 2026. McDonald’s no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios.