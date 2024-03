Legendario chef trae un restaurante mexicano al Strip de Las Vegas

Un legendario chef de la televisión llega a Las Vegas.

Caesars Entertainment anunció el jueves que Rick Bayless traerá su aclamado restaurante Tortazo al Caesars Palace.

Inspirado en la hospitalidad de la Ciudad de México y su colorida cultura, Tortazo es un restaurante de comida rápida mexicana del chef con estrellas Michelin, autor de libros de cocina y restaurantero, dice el comunicado.

El menú destaca la torta –un famoso emparedado mexicano– y ofrece a los comensales una variedad de platos mexicanos atrevidos y sabrosos, como tacos, quesadillas y churros caseros.

Bayless, presentador durante muchos años del programa de PBS “México: One Plate at a Time”, también abrirá un Tortazo en Harrah’s Joliet, en los suburbios de Chicago.

Today, we announced a partnership with prolific chef @Rick_Bayless to bring his acclaimed restaurant @Tortazo to two of our destinations. @harrahsjoliet & @CaesarsPalace Las Vegas will welcome Tortazo later this year: https://t.co/Jbge3RagJJ pic.twitter.com/vlRpiOYuN9

— Caesars Entertainment (@CaesarsEnt) March 7, 2024