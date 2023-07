Las Vegas tiene un sándwich de 200 dólares, y no está en el Strip

julio 5, 2023 - 11:01 am

Un sándwich estándar de filet mignon, por 40 dólares, en Uno Katsu Sando, un proyecto de Pullman Bakery en el suroeste de Las Vegas. Los sándwiches de carne Miyazaki cuestan hasta 200 dólares (Johnathan L. Wright/Review-Journal)

Kester Masias, a la izquierda, director de vinos de Al Solito Posto en la zona de Summerlin, y el sumiller y director general Chris Mattson llevaron al restaurante a ser reconocido por primera vez (Premio a la Excelencia) en los Premios Restaurant 2023 de Wine Spectator, que honran a los mejores restaurantes de vinos a nivel mundial. (Al Solito Posto)

Frey Ranch Distillery del norte de Nevada lanzó su Frey Ranch Farm Strength Uncut Bourbon, embotellado en barrica, en junio de 2023. (Destilería Frey Ranch)

The Chef's Table de Eataly, en Park MGM, Las Vegas Strip, impartirá clases sobre vinos espumosos, vinos del Piamonte y variedades italianas poco comunes en julio, agosto y septiembre de 2023, respectivamente. (Eataly)

En los asuntos más recientes de los restaurantes de Las Vegas:

■ Uno Katsu Sando solo ofrece un artículo: una caja de sándwiches. Cada caja contiene dos sándwiches, cortados por mitad, que presentan gruesas chuletas de filet mignon con costra de panko entre pan tostado, con salsa de la casa. Los sándwiches van acompañados de una brocheta de katsu. El filet mignon puede ser estándar, wagyu americano o Miyazaki. Precio: de 40 a 200 dólares. Uno Katsu Sando, 5025 Blue Diamond Road, Suite 105, es un proyecto de Pullman Bread, la panadería japonesa de al lado. En una visita reciente, no había ningún cartel de la sandwichería.

■ Bella Vita, un restaurante italiano con locales en Henderson y Blue Diamond, abrió recientemente un lugar en 740 S. Rampart Boulevard, Suite 8, en Boca Park. En el almuerzo, el menú se ejecuta a aperitivos, pizzas, pastas y platos principales como un pollo Parmigiana-penne alla vodka combo. La cena ofrece las mismas categorías y más selecciones (incluido un especial del chef y una torre de mariscos). La hora feliz ofrece ofertas de cerveza, vino y cocteles, además de 15 platos (entre ellos, ñoquis al pesto). Visita bellavitavegas.com.

■ Ocha Thai Food lleva abierto unos dos meses en el 873 S. Rainbow Blvd., justo al norte de West Charleston Boulevard. El menú ofrece sopas, ensaladas con varias proteínas (incluida ensalada de cangrejo y papaya), aperitivos, curry, arroz frito, sopas y platos de fideos, huevos revueltos tailandeses que vale la pena probar, y platos principales y especiales de la casa (incluido bagre frito con salsa de chile). Ocha Thai Food es el restaurante hermano de Ocha Thai Cuisine, abierto desde 1989. Visita ochthaifoodlv.com.

■ La Chilanga Mexican Food sirve ahora en 5670 Simmons St., Suite 104, en North Las Vegas. Un cartel con letras rojas dice: “¡Una probada de la Ciudad de México!” (Chilango es el argot mexicano para referirse a alguien de la capital). Algunos platillos destacados: huaraches con ingredientes a elegir, tacos de quesabirria, un burrito ahogado, un sándwich de patata y chorizo, y un contundente sándwich de chilanga relleno de más de una docena de ingredientes, como huevo, chorizo, jamón, salchicha, milaneza y queso fresco.

■ Gabi Boutique Donut & Pastry anunció en las redes sociales que presentaría, durante la primera semana de julio, una “apertura previa” de su nuevo local en 2340 Via Inspirada en Henderson. Las fechas y horas concretas se anunciarán. La panadería está especializada en donas de crema de leche, donas de mochi, Croffles (híbridos de croissant y wafles) y donas en taza. Visita gabiboutique.com.

◆ ◆ ◆

La revista Wine Spectator acaba de anunciar los ganadores de sus premios Restaurant Awards 2023, que galardonan a los mejores restaurantes de vino del mundo. Los premios de este año reconocen destinos gastronómicos en los 50 estados, y más de 70 países a nivel internacional, con un Premio a la Excelencia, Mejor Premio a la Excelencia o el muy prestigioso Gran Premio.

Setenta y dos restaurantes de Las Vegas han sido reconocidos, entre ellos cuatro ganadores del Gran Premio: Delmonico Steakhouse en The Venetian, Joël Robuchon en MGM Grand, Picasso en Bellagio y Guy Savoy en Caesars Palace. Nueve restaurantes ganan por primera vez: Al Solito Posto, Balla Italian Soul en el Sahara, Carversteak y Genting Palace en Resorts World, Cathédrale en Aria, Lamoon, RPM Italian en Forum Shops at Caesars, Toscana Ristorante en Park MGM y Wakuda en The Venetian. Visita winespectator.com/restaurants para consultar la lista completa de ganadores.

◆ ◆ ◆

Mama Chai’s, 4240 Spring Mountain Road en Chinatown, presenta su evento K-Pop Cupsleeve Multifandom desde las 5:30 p.m. hasta la medianoche del viernes. El evento incluye música K-Pop, bebidas K-Pop, pasteles y un mercado pop-up con artesanía local. Con la compra de cada bebida, los asistentes recibirán un cupsleeve (la versión K-Pop de un zarf). Visita instagram.com/mamachais_lv para más detalles.

◆ ◆ ◆

Frey Ranch Distillery, del norte de Nevada, ha lanzado su Frey Ranch Farm Strength Uncut Bourbon, embotellado en barrica. Este whisky de pequeña producción se elabora usando solo granos cultivados, cosechados, molidos y destilados en la granja Frey Ranch.

El nuevo bourbon, envejecido durante cinco años, tiene una graduación de 124.3, con notas de canela, nuez moscada, clavo, fruta de hueso, cereza negra y humo. Precio de venta recomendado: 79.99 dólares la botella de 750 mililitros. Compra en tiendas de Nevada y California, en la sala de catas de Frey Ranch en Fallon y en freyranch.com.

◆ ◆ ◆

Una vez al mes, Eataly en Park MGM presenta Sip & Savor en Chef’s table, su cocina abierta usada para clases, eventos y catas. En cada clase, un experto en vinos de Eataly dirige el debate sobre varios vinos. La clase del 21 de julio será sobre vinos de postre, la del 18 de agosto sobre vinos del Piamonte y la del 15 de septiembre sobre variedades italianas menos conocidas. Las clases se imparten de 5 a 6.30 p.m. y cuestan 60 dólares. Más información: eataly.com/us_es/classes-and-events/las-vegas.