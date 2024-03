Guía de brunches de Semana Santa en Las Vegas para 2024.

La Cave Wine and Food Hideaway de Wynn Las Vegas, en el Strip, servirá su característico brunch, con bandejas de platos que pasan continuamente, para la Semana Santa de 2024. (Jeff Green)

Water Grill, en The Forum Shops del Caesars Palace, en el Strip de Las Vegas, sirve lubina salvaje chilena para la Semana Santa de 2024. (Water Grill)

El Domingo de Resurrección cae este año el 31 de marzo. No es la fecha más anticipada (el 22 de marzo), pero sí la más próxima, ya que la Semana Santa podría celebrarse hasta el 25 de abril. Es hora de reservar el brunch de Pascua. Aquí tienes algunas sugerencias para salir solo a tomar el brunch:

Fuera del Strip

Casino Aliante: Farm sirve un menú de tres platillos (plato principal: jamón glaseado con mostaza y miel), de 7 a.m. a 9 p.m., por 29.95 dólares.

Amari Italian Kitchen & Wine Shop, en UnCommons, 6825 Tom Rodriguez St., Suite 101, ofrece un brunch con focaccia de temporada de la casa con cremas para untar y salsas, y varias opciones de aperitivo y plato principal, entre ellas un parfait de fruta de temporada, pan tostado de desayuno con ricotta batida y huevos del purgatorio. De 11 a.m. a 3 p.m., por 49 dólares.

Arizona Charlie’s Decatur y Arizona Charlie’s Boulder: Sourdough Café sirve un menú de tres platillos (plato principal: jamón al horno), de 11 a.m. a 11 p.m., por 17.99 dólares con la tarjeta True Rewards.

Durango: Backyard Grill, en Bel-Aire Backyard, ofrece menús especiales para el brunch, como huevos benedictinos californianos con pollo y aguacate, de 10 a.m. a 3 p.m., por entre 12 y 22 dólares. Mijo Modern Mexican Restaurant ofrece tres menús especiales, como barbacoa de pierna de cordero, de 10 a.m. a 3 p.m., por entre 13 y 42 dólares.

DW Bistro, en The Gramercy, 9275 W. Russell Road, Suite 190, presenta su quinto Brunch Gospel anual con un bufet y con la cantante Skye Dee Miles uniéndose a Love Community Choir, cantantes del Strip y una banda en vivo para presentaciones musicales. De 10:30 a.m. a 3 p.m., por 89 dólares, con un paquete de bar ilimitado de 50 dólares más.

El Cortez: Siegel’s 1941 ofrece un menú de tres platillos (plato principal: jamón Smithfield), de 11 a.m. a 9 p.m., por 24.95 dólares con tarjeta de jugador, 29.95 dólares sin ella. Es necesario reservar.

Ellis Island: The Front Yard ofrece un especial de bistec y huevos (11.95 dólares), además de su menú habitual, de 10 a.m. a 3 p.m.

Emerald Island: Emerald Island Grill presenta un menú de tres platillos (plato principal: jamón glaseado con miel o pierna de cordero rellena de hierbas), de 11 a.m. a 8 p.m., por 14.99 dólares (jamón), 16.99 dólares (cordero).

Green Valley Ranch: Bottiglia Cucina & Enoteca ofrece un especial de hotcakes de pastel de zanahoria, de 10 a.m. a 3 p.m. el 31 de marzo, por 18 dólares. El 30 de marzo, el restaurante ofrece un brunch para niños (decoración de huevos, chocolate, conejo de Pascua), de 10 a.m. a 3 p.m., por 19 dólares. Para los adultos, se esconderán huevos por el restaurante con premios dentro.

Hofbräuhaus, 4510 Paradise Road, sirve cinco platillos especiales, entre ellos pechuga de pollo empanada con espárragos y Yukon golds, de 11 a.m. a 10 p.m., por 9.50 a 29 dólares.

JW Marriott y Rampart Casino: Market Place Buffet ofrece un bufet, que incluye jamón glaseado con miel y pierna de cordero al romero, de 10 a.m. a 8 p.m., por 59.99 dólares los adultos, 29.99 dólares los niños de 12 años o menos.

King’s Fish House, 2255 Village Walk Drive, Suite 139, Henderson, presenta tres especiales, incluyendo trucha amandine, de 11 a.m. a 9 p.m., de 27.25 dólares a 42 dólares.

La Neta Cocina y Lounge, 1770 Festival Plaza Drive, Suite 200, Summerlin, sirve un menú de tres platillos (plato principal: huevos al horno, hotcakes de pastel de zanahoria o pan francés de manzana y nuez), de 11 a.m. a 3 p.m., por 50 dólares, mimosas sin fondo o spritzes Aperol por 25 dólares más. A mediodía se organizará una búsqueda de huevos de Pascua en el exterior del restaurante.

Locale Italian Kitchen, 7995 Blue Diamond Road, Suite 106, ofrece un menú de tres platillos (a elegir entre seis platos principales, como hotcakes de chocolate straciatella o rigatoni alla vodka), de 10 a.m. a 3 p.m., por 40 dólares.

Rainbow Club: El restaurante Triple B ofrece un menú de tres platillos (plato principal: jamón glaseado o pierna de cordero asada), de 11 a.m. a 8 p.m., por 14.99 dólares (jamón), 16.99 dólares (cordero).

Silverton: Twin Creeks Steakhouse ofrece un bufet de brunch, que incluye waffles croque madame y costillas de ternera fritas, de 10 a.m. a 2 p.m., por 60 dólares los adultos, 30 dólares los niños de 12 años o menos.

South Point: Baja Miguel’s ofrece un menú de tres platillos (plato principal: pez sable a la sartén, pollo relleno o jamón glaseado con miel), de 11 a.m. a 9 p.m., por 27.95 dólares. Garden Buffet ofrece un bufet con pierna de cordero de Colorado y costilla de Nebraska, de 8 a.m. a 9 p.m., por 29.95 dólares para los socios y 32.95 dólares para los no socios.

Suncoast: Du-par’s sirve durante todo el día un lomo de cerdo ahumado y glaseado con bourbon de arce, con papas asadas al romero y zanahorias glaseadas con miel, por 21.99 dólares.

En el Strip

Fashion Show: Galpão Gaucho Brazilian Steakhouse presenta su experiencia rodizio, con meseros itinerantes que trinchan 17 cortes de carne y marisco en brochetas de gran tamaño, además de guarniciones y barra de ensaladas, desde el mediodía hasta las 9:30 p.m., por 72 dólares.

Forum Shops at Caesars: Water Grill ofrece tres especialidades, entre ellas lubina chilena salvaje del Mar de Ross, de 11 a.m. a 10 p.m., por 42 a 55 dólares.

Ocean Prime, en el 63 Las Vegas, 3716 Las Vegas Blvd. South, sirve su menú de brunch de 11 a.m. a 3 p.m.

Park MGM: La Macelleria counter at La Cucina del Mercato, en Eataly, presenta un menú de desayuno con bocadillos, pequeños platos y platos principales, entre ellos filete de falda y huevos, de 8 a 11 a.m., por entre 18 y 42 dólares.

Rosa Mexicano, en Miracle Mile Shops, 3663 Las Vegas Blvd. S., Suite 730, ofrece cinco platillos de Pascua, entre ellos huevos benedictinos con chorizo, hasta las 4 p.m., por entre 18 y 21 dólares.

El Strat: PT’s Wings & Sports ofrece un bufet de brunch, que incluye jamón con miel y filete New York Strip, de 10 a.m. a 4 p.m., por 38.99 dólares los adultos y 19.99 dólares los niños de 3 a 11 años.

The Venetian: Buddy V’s Ristorante sirve un brunch con más de 50 platillos, como huevos de Pascua trufados, jamón ahumado y filete a la pimienta, de 10:30 a.m. a 2:30 p.m., por 75 dólares los adultos, 35 dólares los niños menores de 10 años.

Wynn Las Vegas: La Cave Wine and Food Hideaway ofrece su característico brunch con bandejas de platillos, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., por 65 dólares adultos, 44 dólares niños menores de 12 años.