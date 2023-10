Estrellas de la NFL y famosos chefs inauguran el Grand Prix de la F1 en el Allegiant Stadium

El Strip de Las Vegas al atardecer del jueves 6 de enero de 2022. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

Emmitt Smith anuncia al wide receiver Jalen Tolbert como la selección de los Dallas Cowboys durante la tercera ronda del draft de fútbol americano de la NFL el viernes 29 de abril de 2022, en Las Vegas. Smith, ex running back de los Cowboys y miembro del Pro Football Hall of Fame, abrirá el restaurante Emmitt's en el centro comercial Fashion Show, en el Strip de Las Vegas. (AP Photo/John Locher archivo)

El célebre chef Todd English, en la foto en The Pepper Club de su English Hotel en el centro de Las Vegas, cerrará su restaurante Olives en Virgin Hotels Las Vegas después del servicio de cenas el 4 de junio de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Charles Woodson, miembro del Pro Football Hall of Fame de los Raiders, habla antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Kansas City Chiefs el domingo 14 de noviembre de 2021, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Rick Moonen, un famoso chef conocido por su experiencia en mariscos y la adopción temprana de prácticas de pesca sostenible, habla con el Review-Journal sobre su cocina al aire libre frente a su horno de pizza en su patio trasero en Las Vegas, el lunes 12 de agosto de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Esto sí que es comida de estadio.

Para inaugurar el Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas, el Allegiant Stadium celebrará el 16 de noviembre su Culinary Kickoff Grand Prix, un evento que reunirá a estrellas de la cocina y del deporte.

Todd English, el chef ganador del premio James Beard que está detrás de The Pepper Club, en el centro de Las Vegas, y The Beast, en Area15, encabeza el equipo culinario. Le acompañarán el chef Rick Moonen, pionero de la pesca sostenible que fue propietario de dos marisquerías en el Mandalay Bay; el chef Aaron May, restaurantero y personalidad de Food Network; el chef Thomas Bellec, de Bricoleur Vineyards, en la región vinícola del Condado Sonoma; la chef Belle English, hija de Todd, que es directora culinaria y de cocina de pruebas de Williams-Sonoma; y el equipo de cocina de Allegiant.

Está prevista la asistencia de Emmitt Smith (cuyo restaurante en Las Vegas está aún en proyecto), Warren Moon, Will Blackmon y Charles Woodson, estrellas retiradas de la NFL.

El evento contará con unas 15 estaciones con platillos creados por los chefs. El maridaje de bebidas incluye Ferrari Trento, el vino espumoso oficial de la Fórmula Uno; vinos de Bricoleur Vineyards, Aperture Cellars (también en Sonoma) y John Anthony Wines del Napa Valley; y sorbos de Woodson Whiskey de Charles Woodson.

El espectáculo en vivo completa la velada. Las entradas cuestan 1,250 dólares. Detalles/compra: allegiantstadium.com/events/detail/culinary-kickoff-grand-prix.