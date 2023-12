Esta es toda la comida y bebidas para probar en la apertura de Durango

Mijo Modern Mexican Restaurant, que ofrece cocina mexicana costera y bebidas espirituosas, en Durango Resort and Casino en Las Vegas, el lunes 4 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El patio del restaurante Mijo Modern Mexican, que ofrece cocina mexicana costera y licores, en el Durango Resort and Casino de Las Vegas, el lunes 4 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La entrada secreta a Wax Rabbit, un bar clandestino que se encuentra dentro del restaurante Mijo Modern Mexican, en el Durango Resort and Casino de Las Vegas, el lunes 4 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Wax Rabbit, un bar clandestino dentro del restaurante Mijo Modern Mexican, en el Durango Resort and Casino de Las Vegas, el lunes 4 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El comedor está lleno en Nicco's Prime Cuts & Fresh Fish durante un preestreno para amigos y familiares en Durango Casino and Resort el viernes, 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La cocina bulle detrás del marisco helado en Nicco's Prime Cuts & Fresh Fish durante un preestreno para amigos y familiares en Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El cóctel Pleasure Business se organiza con juegos de patio en The George at Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Ensaladas de Summer House en Durango Casino and Resort, que abrirá el 5 de diciembre de 2023, en el suroeste de Las Vegas. (Lettuce Entertain You)

Bel-Aire Lounge en el Durango Casino and Resort, que abrirá sus puertas el 5 de diciembre de 2023 en el suroeste de Las Vegas. (Clint Jenkins)

Un coctel Vitamin Sea del Oasis Lounge del Durango Casino and Resort, que abrirá sus puertas el 5 de diciembre de 2023 en el suroeste de Las Vegas. (Cody Guilfoyle)

El salón de comidas está abierto para amigos y familiares durante un evento de apertura en Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Invitados cenan en el Oyster Bar en el salón de comidas del Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Fiorella recibe a amigos y familiares durante un evento de apertura en Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La pizzera Aiyiko Batiste saca una tarta de pepperoni del horno de Prince Street Pizza durante un preestreno para amigos y familiares en Durango Casino and Resort el viernes 1 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El nuevo casino de Durango pone de manifiesto, con 780 millones de dólares, que el suroeste es el más reciente pilar del sabor en el valle de Las Vegas.

Ha habido primeros exploradores, como The Black Sheep. Lugares posteriores, como Firefly Tapas, Locale Italian Kitchen y Basilico Ristorante Italiano. Y UnCommons, con Amari y The Sundry food hall entre sus opciones, forma un asentamiento importante.

Pero no hay nada como una torre de hotel-casino de 83 mil pies cuadrados de propiedad local, con seis locales independientes y un salón de comidas con 11 proveedores, para redondear toda una parte de la ciudad como destino gastronómico.

“Es una zona en pleno desarrollo. Siempre intentamos adelantarnos a los acontecimientos”, afirma Dave Horn, vicepresidente y director general de Durango, propiedad de Station Casinos.

Aquí está el reconocimiento de todo lo sabroso del casino resort que se inaugura el martes en South Durango Drive, cerca del 215 Beltway:

Conceptos independientes

■ Nicco’s Prime Cuts & Fresh Fish. Cerca de la entrada de Nicco’s hay un mercado de pescado con botín de las profundidades marinas (la otra noche, pargos rojos y langostinos descansaban en hielo). El restaurante cuenta con tres comedores, dos reservados y una terraza con fuentes burbujeantes. La sala central está presidida por una lámpara de araña que se asemeja a una cáscara de cobre enrollada.

Puede probar el atún rojo cubierto con caviar Kaluga y copos de oro, realzado con glaseado balsámico. O un filet mignon de 14 onzas con hueso. El branzino se cría en seco, una técnica del momento en la que el pescado se envejece en anzuelos en frigoríficos de temperatura controlada para conseguir una mejor textura, un sabor más limpio y menos pesadez.

“No compartimos un branzino (típicamente) pequeño”, dice Daniel Ye, chef ejecutivo de Durango. “Solo hay que ver el tamaño de nuestro branzino”.

■ Mijo Modern Mexican Restaurant. Largas espirales de ladrillo, como hebras de ADN secadas al sol, forman la entrada a Mijo Modern. La llamativa entrada conduce a un comedor igual de llamativo, dispuesto alrededor de una barra central. El menú rinde homenaje al México costero, con pulpo a la brasa, ceviche de coco, tacos de camarones con crema de guajillo y una langosta de tres libras a la parrilla.

Los tequilas y mezcales ocupan un lugar destacado, “desde los estándares hasta algo más esotérico (como la pechuga de Bozal). Estamos profundizando mucho en nuestros tequilas y mezcales”, dice Keith Eure, vicepresidente de Clique Hospitality, creadora del restaurante.

Querrás probar los licores de agave en Wax Rabbit, el bar clandestino escondido dentro de Mijo Modern. Jala de la cabeza de conejo de la derecha para entrar en el bar clandestino, una profusión de felpa roja. El nombre Wax Rabbit hace un guiño a la leyenda de los 400 conejos borrachos del folclore indígena mexicano. Llámalo el alcohol del conejo.

■ The George Sportsmen’s Lounge. Fine Entertainment Management, promotora de The George, es conocida, entre otros, por sus PKWY Taverns. The George, el nuevo buque insignia del grupo, “es la próxima evolución para ver deportes”, dijo su fundador, Jonathan Fine. “Intenta atraer a un nuevo grupo demográfico y espectador”.

Ese objetivo empieza por la disposición del salón, que está junto a las apuestas deportivas, pero situado en una grada superior. Esta separación permite ver las pantallas gigantes y, al mismo tiempo, cenar a los menores. Un artesonado azul se extiende por encima de una barra con bebidas alcohólicas apiladas en altas jaulas. El restaurante da a una amplia terraza enrejada con bar, asientos y juegos.

El menú, diseñado para atraer a esa nueva clientela, incluye queso de cabra al horno, un dúo de hummus, un trío de costillas de cordero a la parrilla, un cuarteto de vieiras U10 a la plancha y un costillar Tomahawk de 32 onzas (suficiente para compartir la otra noche).

■ Summer House. ¿Sientes la brisa que sopla desde Zuma? Summer House trae su templada cocina de inspiración californiana a los calurosos vientos del desierto. ¿Qué significa hoy, 50 años después de Alice Waters y los aguacates, cocinar cocina californiana? Empieza por el acceso.

“Estamos lo bastante cerca del sur de California para conseguir todos los grandes ingredientes. Productos, ranchos, vinos, artesanos fantásticos: Todo está allí”, dice Ben Goodnick, chef ejecutivo de los cuatro restaurantes Summer House creados por Lettuce Entertain You. “Además, está la increíble mezcla cultural de la zona”.

Goodnick propuso la tostada de atún como ejemplo representativo, con el atún acompañado de aguacates Hass y chiles tailandeses. Se pueden degustar las tostadas, la pizza de espinacas y col rizada o el salmón con cáscara de maíz en el amplio espacio de paredes blancas, repleto de vegetación y luz natural. “En realidad, buscamos una casa de verano”, dice el chef.

■ Bel-Aire Lounge. El nombre Bel-Aire pretende invocar, en un sentido general, los elegantes barrios de Bel Air (con un elegante guion y una segunda e). El salón da fe del poder de los tonos gris pardo y arenisca y otros neutros.

Toma asiento en uno de los arcos que brillan como el oro bruñido (con palmeras estarcidas) o en uno de los sofás bajos con vistas a la piscina. Ambos ofrecen una posición privilegiada para tomar un Pink Flamingo (tequila, curaçao de naranja, orgeat, lima y fruta del dragón) servido en una copa con cuello de flamenco. (El cuello significa que necesitarás una pajita para disfrutarlo).

Bel-Aire abre a las 11 a.m. para el café y el almuerzo. “A partir de las 8 p.m., la energía aumenta”, dice Eure, vicepresidente de Clique Hospitality. “El ambiente aumenta a medida que avanza la noche. Queremos que esto sea la intersección de la elegancia, la energía y el ambiente.”

■ Oasis Lounge. En Oasis también florecen los neutros, tonos que evocan las arenas de un oasis desértico o el oasis de una isla tropical. El coctel Vitamin Sea, una versión del gin sour, refleja este tema con ginebra Botanist, espirulina azul, orgeat, bergamota y notas vigorizantes de raíz de regaliz y aperitivo Suze.

El coctel, del color de una laguna soleada (o de un brocado desteñido), marca un cambio con respecto a los cocteles artesanales que han dependido demasiado del jarabe simple u otros elementos azucarados.

“El paladar de la gente es cada vez más seco. Les gusta más la acidez. Especias, herbáceos y botánicos frente a lo afrutado y lo dulce y confitado”, afirma David Bonatesta, mixólogo de la propiedad de Durango.

Salón de comidas Eat Your Heart Out

Conceptos nuevos en el mercado

■ Ai Pono Café, del dueño Gene Villatora, ofrece comida callejera hawaiana moderna con tazones de pollo teriyaki, platos mixtos de mahi mahi al ajillo y musubi de salchicha portuguesa. Una imagen de Bruno Mars vigila el comedor.

■ Fiorella es cortesía del chef Marc Vetri, de Filadelfia, ganador del premio James Beard, que ya tiene Osteria Fiorella en el Red Rock Resort. Siéntate en este local de azulejos para degustar prosciutto di Parma o cacio e pepe con tonnarelli, los espaguetis cuadrados de Roma.

■ Irv’s Burgers, una institución de Los Ángeles fundada en 1946, luce un gran cartel rojo y un friso en el que se enumeran los platos de su menú. Patatas fritas con queso y chile, una Irv’s Burger de ternera y pastrami y una malteada de vainilla completan la comida.

■ Prince Street Pizza nació en la Ciudad de Nueva York. La pizzería es conocida por sus pizzas napolitanas redondas y sus versiones sicilianas cuadradas. Puedes probar las pizzas por porciones o tomar una entera, como la emblemática Prince Perfection, hecha con marinara, mozzarella fresca y pecorino romano. Añade 5 dólares por un cuadrado sin gluten.

■ Uncle Paulie’s, otro restaurante de Los Ángeles, tiene toldos azules, una cocina con azulejos blancos y asientos en el mostrador. El menú se inspira en los delis neoyorquinos: ensaladas de macarrones y papas, una cucharada de ensalada de atún, huevos revueltos con queso en un bagel de semillas de almendra, un sándwich Bodega de pavo y queso de cabra.

Los pilares de Las Vegas

■ Nielsen’s Frozen Custard, un establecimiento familiar de Henderson, ofrece su plato homónimo (rico en huevos y nata) en sabores estándar y del día (más toppings). También hay helados, brownies y flotantes.

■ Oyster Bar ofrece la historia de Station Casinos en media concha. El bar hace un guiño al famoso Oyster Bar del Palace Station, que siempre figura entre los mejores bares de ostras de Las Vegas. Disfruta de ostras de temporada, almejas, gumbo de camarones, jambalaya de marisco y asados de encargo.

■ Shang Artisan Noodle ocupa un espacio discretamente bello, con instrumentos chinos enmarcados, paneles que representan escenas urbanas de la antigua China y accesorios que parecen agujeros de gusano de alambre. El restaurante, que ya es uno de los favoritos de los locales de la zona oeste, despacha arroz frito Shang, fideos dan dan y sopa wonton.

■ Vesta Coffee abre en Durango tras ubicarse en Arts District y Summerlin, y vender a través de Whole Foods, Sprouts y venta directa al consumidor. Lo más destacado del menú: espressos y americanos, café con leche de vainilla y cardamomo, té negro orgánico helado, croissants de almendra, ensalada de maíz callejero elote y un sándwich hawaiano Benedict con Spam.

■ Yu-Or-Mi Sushi & Sake Bar se expande a Eat Your Heart Out desde el centro de Las Vegas. Hay un mostrador en forma de L, una barra trasera curvada hacia delante y farolillos enjaulados poblando el techo. Carpaccio de salmón, rabo amarillo con vinagreta de yuzu, bandejas de sushi, un salteado yaki udon de uni y fideos, y una taquilla repleta de sakes.

■ DRNK. Este bar sirve cócteles helados de colores, como un Concord Crush (vodka Ciroc, crema de cassis y uva Concord) o un Aviation (ginebra Sipsmith, crema de violeta y licor de marrasquino Luxardo). Los cocteles vienen en formato grande (24 onzas) o en bandejas de cuatro (8 onzas cada una).