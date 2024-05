El que muchos llaman el mejor helado de LV acaba de abrir su quinta tienda

Gente en la fila de la nueva Sorry, Not Sorry Creamery en Centennial Hills, al noroeste de Las Vegas. (Drew Belcher)

Interior de la nueva heladería Sorry, Not Sorry en Centennial Hills, al noroeste de Las Vegas. (Drew Belcher)

Ahora te toca a estar en Sorry, al noroeste de Las Vegas.

Sorry, Not Sorry Creamery, el proveedor de helados nacido en Las Vegas acaba de abrir una sucursal en Centennial Hills. La nueva tienda, situada en 7170 N. Durango Drive, Suite 130, es el cuarto local en el valle de Las Vegas de Sorry, Not Sorry, que ha conseguido un gran número de seguidores por usar leche sin hormonas ni antibióticos y por sus sabores de temporada y de autor.

El sábado a partir del mediodía, la nueva tienda está celebrando su gran apertura dándoles helado gratis durante un añoa las primeras 10 personas en la fila, las primeras 25 personas con mercancía gratis y las primeras 100 personas recibirán helado gratis. La celebración también incluye ofertas de “compra uno y llévate otro”, sorteos, regalos televisivos y un DJ.

La tienda original de Sorry, Not Sorry abrió en marzo de 2022 en West Flamingo Road. En septiembre de 2023 se abrió una segunda tienda dentro de We All Scream, en East Fremont Street, en el centro de la ciudad. Las primeras bolas de helado debutaron en Bicentennial Parkway, en Henderson, en diciembre de 2023. En abril se abrió un local en el sur de California.

Sorry, Not Sorry fue fundada por Drew Belcher, Kevin Whelan y Timothy Dang. Cuatro sabores rotan estacionalmente (el crujiente de queso y guayaba está de moda esta primavera). Otros dieciséis sabores componen la alineación clásica, entre ellos campfire s’mores y whiskey bananas Foster. Visita sorrynotsorrycreamery.com.