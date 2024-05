El famoso chef José Andrés revela los detalles de su nuevo restaurante en el Strip

El futuro sitio de Bazaar Mar, un nuevo restaurante del afamado chef José Andrés, dentro de The Shops at Crystals en el Strip, en Las Vegas, el jueves 4 de abril de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El futuro sitio de Bazaar Mar, un nuevo restaurante del afamado chef José Andrés, dentro de The Shops at Crystals en el Strip, en Las Vegas, el jueves 4 de abril de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El futuro sitio de Bazaar Mar, un nuevo restaurante del afamado chef José Andrés, dentro de The Shops at Crystals en el Strip, en Las Vegas, el jueves 4 de abril de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Tras casi 15 años y cuatro restaurantes en Las Vegas, José Andrés se ha convertido en una institución aquí, como lo es en todo el mundo. Este verano, el célebre chef y humanitario abrirá un quinto restaurante en Las Vegas, esta vez en The Shops at Crystals.

Bazaar Mar, un restaurante de marisco y tapas con raíces españolas, se unirá a los otros locales de Andrés en el Strip: Jaleo, China Poblano y é by José Andrés en The Cosmopolitan of Las Vegas y Bazaar Meat en el Sahara Las Vegas. Zaytinya, un sexto restaurante, está previsto en el Forum Shops at Caesars con un menú mezze.

Los platos de Bazaar Mar “se servirán en estilos lúdicos y artísticos”, según el José Andrés Group en declaraciones exclusivas para Las Vegas Review-Journal.

Junto al nuevo restaurante está el Bar Centro, un bar elevado que sirve café y pasteles por la mañana y cocteles, caviar y postres por la noche.

Bazaar Mar forma parte de la colección de restaurantes The Bazaar, del Andrés Group. Además del Sahara, hay locales Bazaar en la Ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Chicago (dos) y Washington DC.

La apertura de Bazaar Mar marca el inicio de la expansión prevista por el Andrés Group en la Costa Oeste durante los próximos años. Visita thebazaar.com/las-vegas-coming-soon.