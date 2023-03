El famoso chef José Andrés abrirá dos nuevos restaurantes en el Strip

José Andrés, uno de los chefs más apreciados del mundo, está ampliando su cartera en el Strip de Las Vegas con nuevos restaurantes en Forum Shops at Caesars y en The Shops at Crystals junto a Aria.

El chef José Andrés asiste al estreno de "We Feed People" el 3 de mayo de 2022, en Nueva York. Andrés abrirá un nuevo restaurante en Forum Shops at Caesars y en The Shops at Crystals, junto a Aria, en el Strip de Las Vegas, según anunció el 30 de marzo de 2023. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

José Andrés, uno de los chefs más apreciados del mundo, está ampliando su cartera en el Strip de Las Vegas con nuevos restaurantes en Forum Shops at Caesars y en The Shops at Crystals junto a Aria. Las aperturas fueron anunciadas el jueves en un comunicado por José Andrés Group y por Simon, el fondo de inversión inmobiliaria propietario de las tiendas Forum y Crystals y de otras propiedades.

Zaytinya está previsto para las tiendas Forum. El restaurante se basa en los viajes del chef y en su profundo conocimiento de la cocina mediterránea para crear un menú mezze inspirado en la cocina turca, griega y libanesa.

El comunicado no identificaba por su nombre el restaurante previsto para The Shops at Crystals. La organización de Andrés no respondió a una solicitud de información sobre un posible restaurante en Crystals realizada en enero por el Review-Journal, según los registros públicos.

El plazo estimado para la apertura de los nuevos locales es de 2023 a 2024.

El chef Andrés tiene actualmente cuatro restaurantes en Las Vegas: Bazaar Meat en Sahara Las Vegas y Jaleo, China Poblano y é by José Andrés en The Cosmoplitan of Las Vegas.