‘100 cancelaciones por noche’: la congestión por la F1 afecta a restaurantes de Las Vegas

Battista's Hole in the Wall, en Linq Lane y Flamingo Road, en esta imagen de archivo de Las Vegas Review-Journal, ha sufrido un descenso significativo en el tráfico de clientes, según su dueño, debido a la congestión del tránsito provocada por las obras para la inauguración del Grand Prix de Fórmula Uno de Las Vegas en 2023. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

"Yo diría que lo que nos preocupa un poco a todos es que la gente entre y salga del Strip", dijo Signorelli, copropietario de Golden Steer Steakhouse, sobre los efectos de los preparativos de la carrera de Fórmula Uno en los restaurantes de la zona. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Penny Chutima, cuya familia es propietaria de Lotus of Siam, el aclamado restaurante tailandés de East Flamingo Road, expresó su preocupación por cómo se verá afectado el restaurante cuando se cierre el Strip para las carreras de F1. (Tony Tran)

En julio, durante una calurosa tarde entre semana, un conductor de Uber avanzaba (en realidad, avanzaba) hacia el oeste por Flamingo Road en dirección al Strip. El tránsito, resultado de las obras para el Grand Prix inaugural de la Fórmula Uno en Las Vegas, que se celebra del 16 al 18 de noviembre, envolvía el auto en luces rojas, bocinazos y una frustración palpable.

“Esto es tan malo como Manila”, le dijo el conductor a su acompañante. El conductor era oriundo de la capital filipina, famosa por su atroz tránsito, así que sabía lo que era un embotellamiento, una congestión y un atasco con atasco. Era una extraña especie de binario que un evento que presentaba algunas de las velocidades de carrera más rápidas del mundo fuera posible gracias a trascendentales ralentizaciones del tránsito.

Para los restaurantes situados directamente en el circuito de Fórmula Uno de 3.8 millas -casi todos ellos a lo largo de la sección del Strip entre las avenidas Sands y Harmon-, las obras relacionadas con la carrera se han incorporado al pastel, por así decirlo, y los problemas se compensan con las 105 mil personas que se espera que pasen por el bulevar a diario durante el fin de semana de la Fórmula Uno.

Pero ¿qué pasa con los restaurantes fuera del circuito a lo largo de las arterias dentro de las zonas de construcción o cerca de ellas: Harmon Avenue, Flamingo Road, partes de Paradise Road y, al oeste, un tramo de Sahara Avenue. ¿Cómo les ha afectado el tránsito?

Las respuestas varían más de lo que cabría esperar, aunque es probable que todos los restauranteros (incluso los muchos que no quieren hablar en público) se lo estén preguntando: ¿Qué pasará cuando por fin llegue la carrera?

Comensales, horarios, propinas: todo a la baja

Battista’s Hole in the Wall, quizás más que cualquier otro restaurante independiente de la ciudad, ha visto su negocio perturbado por la construcción de la Fórmula Uno. Battista’s está ubicado en la esquina de Flamingo y Linq Lane, siempre un lugar muy transitado en los mejores tiempos, pero desde junio esa congestión ha aumentado debido a las obras, incluido el puente de Flamingo Road sobre Koval Lane, solo al este.

El restaurante suele servir 550 comidas por noche, según su dueño, Randy Markin. Cuando empezaron las obras, se cancelaron unas 100 reservas por noche, dijo, y solo hay 100 reservas cada noche de la Fórmula Uno. Se han reducido las horas de trabajo del personal debido a la caída del negocio y, como consecuencia, las propinas por empleado han descendido entre un 20 y un 25 por ciento, según Markin.

“Estamos en la peor calle con lo que está pasando. Un taxi no te lleva a la zona, un servicio de auto no te lleva a la zona. Si eres turista, dices: ‘No lucharé contra eso’. Y ningún local vendrá. Esto es brutal para mi personal. Así es como pagan su hipoteca. Así mantienen a sus familias”.

Markin dijo que ojalá los organizadores de la Fórmula Uno hubieran reconocido directamente los efectos de las obras en su restaurante.

“Entiendo que, como pequeños negocios, tengamos que aguantarnos un poco si es mejor para Las Vegas en su conjunto. Pero me hubiera gustado que la gente de la F1 se hubiera acercado al menos a decirnos: ‘Sentimos que esto le esté afectando tanto. ¿Podemos hacer algo para ayudar?’

“Y pensar que vamos a estar haciendo esto durante 10 años”.

¿Pueden llegar los clientes?

Lotus of Siam, el famoso restaurante tailandés ganador de un premio James Beard, se encuentra más al este en Flamingo, lejos de las obras más intensas. Penny Chutima, cuya familia es propietaria de Lotus of Siam, dijo que el negocio no se había visto afectado por las obras, pero no se mostró nada optimista.

Chutima ha asistido a la Fórmula Uno en Singapur, donde “realmente tenías que quedarte en tu zona”, y se preguntaba hasta qué punto ocurriría lo mismo en Las Vegas.

“Mi principal preocupación es que, cuando cierren el Strip, muchos de los clientes que están en los casinos o en los complejos turísticos no sabrán si podrán venir. No sabemos si vamos a tener el tránsito de gente que se supone que vamos a tener. Aún no podemos ver el resultado, pero creo que todos tienen esperanzas. Yo también las tengo”.

Ser proactivos

Sahara Avenue se encuentra al norte de la zona principal de obras, pero, por supuesto, los efectos del tránsito se extienden y, una tarde reciente, se tardaron 12 minutos en ir desde el Commercial Center de East Sahara hasta la esquina del Strip, a una milla de distancia.

Golden Steer Steakhouse, el icono de Old Vegas, se encuentra solo al oeste de esta confluencia. La copropietaria, Amanda Signorelli, dijo que el equipo había tomado medidas para abordar o anticiparse a las preocupaciones de los clientes sobre el acceso al restaurante.

“Fuimos agresivos desde el principio, diciéndole a la gente: ‘Llame antes; hay obras. Tengan en cuenta que tardarán al menos 30 minutos en llegar desde su lugar de origen”. “El restaurante también amplió los periodos de asiento y los periodos de gracia en las reservas para adaptarse a los retrasos.

“Sin embargo, yo diría que lo que nos preocupa un poco a todos es que la gente entre y salga del Strip”, dijo Signorelli. “Para la F1, hemos planeado bastante para que mucha gente venga a la ciudad sin saber dónde quiere estar (para cenar). Creemos que habrá una cantidad decente de desbordamiento”.

Menos mal que el Golden Steer, que celebrará 65 años en 2023, acaba de estrenar una ampliación, la primera en casi 50 años, con dos nuevas zonas para comer.

Cancelaciones al oeste

Los efectos de la construcción de la Fórmula Uno han surgido en lugares que podrían sorprender.

Joe Muscaglione es propietario de Shanghai Taste, el templo de xiao long bao nominado a los premios James Beard, y de Sea Fresh, un bar de marisco, en Chinatown. Se le llama extraoficialmente el alcalde de Chinatown y, como defensor del vecindario, habla con docenas de dueños de restaurantes al mes.

En su popular blog Chinatown Vegas, Muscaglione informó recientemente de que los preparativos de la F1 han perturbado considerablemente el tránsito en Chinatown. “Estas perturbaciones, combinadas con las obras en curso en los cruces de Spring Mountain y los desconcertantes horarios de los semáforos, han creado una situación difícil tanto para los que se desplazan al trabajo como para los visitantes”.

Es más, la supresión de los puntos de recogida de los autobuses que viajan desde el corredor turístico hasta Chinatown ha provocado “cancelaciones de reservas en Spring Mountain Road”, la arteria principal del vecindario.

Cuando esta semana se le pidió que resumiera la situación, dijo lo siguiente: “Es un desastre”.