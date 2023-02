U2 se dispone a ganar más dinero por espectáculo que cualquier artista de Las Vegas en la historia

Bono habla con el historiador Jon Meacham en Washington National Cathedral el 5 de diciembre de 2022, en Washington. (AP Photo/Nathan Howard, Archivo)

Bono, el vocalista irlandés de U2, de pie mientras es reconocido mientras el presidente Joe Biden pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos, el martes 7 de febrero de 2023, en Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Captura de pantalla del anuncio de U2 que se emitirá el domingo del Super Bowl. (Cobertura total de comunicaciones)

MSG Sphere el jueves 9 de febrero de 2023 en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

U2 ganará al menos un millón de dólares por concierto en MSG Sphere, y eso antes de vender una sola sudadera de cierre con la imagen de “Achtung Baby”.

U2 tiene previsto inaugurar su producción “U2: UV Achtung Baby” en Las Vegas este otoño, las fechas previstas son el 29 y 30 de septiembre. La serie (un lanzamiento y no una residencia) durará seis fines de semana no consecutivos, 12 espectáculos en total.

Según reportes publicados y personas familiarizadas con los planes de la banda, U2 ganará el 90 por ciento del valor nominal de los boletos vendidos, con lo que se espera recaudar al menos un millón de dólares por presentación y 12 millones en total. Y se trata de una estimación muy segura y conservadora.

En comparación, Adele ha recaudado 1.2 millones de dólares por presentación en Colosseum, Bruno Mars un millón por presentación en Dolby Live y Lady Gaga 800 mil dólares por presentación, también en Dolby Live. U2 debería superar a todas esas superestrellas en ingresos por espectáculo.

Con un precio nominal promedio de, digamos, 100 dólares por boleto en el aforo de 17,500 localidades de Sphere, U2 ganaría 1,575,000 dólares brutos por espectáculo. De hecho, preveo entre 500 dólares para los asientos delanteros y 100 dólares para los traseros. Si U2 agota los boletos a esos precios, la recaudación del grupo podría duplicarse o incluso triplicarse.

Esas cifras se aplican a los boletos vendidos por Ticketmaster, no a las de intermediarios secundarios. Por tanto, el grupo no se llevaría un porcentaje de un boleto de (por ejemplo) 15 mil dólares en StubHub.

Pero predecir lo que pagarán los fans en el proceso Ticketmaster Verified Fan es similar a calcular el precio de las habitaciones en el Strip durante un fin de semana determinado. Los precios dinámicos se ajustan a la demanda del mercado.

Según este acuerdo, Sphere se quedaría con el 10 por ciento restante de los ingresos por boletos de valor nominal, la mayor parte de los gastos de servicio y gestión de cada boleto. Esa cifra sería muy lucrativa para un espectáculo que agotaría los boletos cada noche. El recinto también se llevaría un buen porcentaje de las ventas de productos oficiales.

He estado usando mi ábaco para averiguar cómo este recinto de 2,200 millones de dólares puede obtener beneficios solo con los espectáculos de U2, y me he quedado corto. Al parecer, el equipo de Sphere está sometido a una gran presión para abrir en septiembre, ya que Lucas Watson dejó su cargo de presidente la semana pasada.

Pero donde Sphere podría hacer negocio es con un patrocinador, que al parecer podría superar los 100 millones de dólares. Y para cualquier empresa que quiera hacer historia en el Strip, la oportunidad está al alcance de la mano.

Sigue bailando

El amigo de las columnas Norm Johnson, cumplió 90 años el miércoles por la noche en Italian American Club Showroom. Johnson ni siquiera era la persona de más edad en la sala. Escuché más tarde que uno de los invitados tenía 103 años.

Johnson se mudó a Las Vegas en 1965 como reportero de Las Vegas Sun. Dos años después fue cofundador de la carrera todoterreno Mint 400. Johnson también fue un gran bailarín en su juventud, antes de mudarse a Las Vegas. Fue bailarín de acompañamiento en “Jailhouse Rock”, junto al mismísimo Elvis.

La “audición” de Johnson consistió en realidad en ganar un concurso de baile en un club de Sunset Strip, en Los Ángeles. El coreógrafo Alex Romero, que trabajaba con Presley, captó los movimientos victoriosos de Johnson y lo invitó a formar parte del reparto de “Jailhouse Rock”.

“Esa es la única razón por la que aparecí en la película, porque el coreógrafo estaba allí esa noche”, dijo Johnson el viernes.

Johnson también recordó que Presley se torció el tobillo durante el rodaje y tuvo que permanecer sentado una semana.

“Elvis no podía bailar, pero ensayamos un poco y nos observó”, dijo Johnson. “Pero nos pagó, íntegramente, una semana entera en la que realmente no hicimos ningún trabajo. No tenía por qué hacerlo. Era un gran tipo con el que trabajar”. El propio Presley coreografió la icónica escena de “Jailhouse Rock”, y pagó a sus bailarines 90 dólares a cada uno -unos 950 dólares en dinero de hoy- mientras se curaba.

Espectáculo de Jackson en The Orleans

“MJ The Evolution” sobrevivió al cierre de Mosaic On The Strip el verano pasado y se presenta en cuatro funciones en The Orleans Showroom. Las fechas son el 20, 23, 24 y 25 de marzo. El espectáculo se presentó en noviembre en Vu Studios de Las Vegas. Michael Firestone continúa con su asombrosa interpretación de Jackson. El genial guitarrista Christian Brady lidera la ardiente banda.

Riding the Hard Rock Cafe

Raiding the Rock Vault (RV) celebra su aniversario 10 en VegasVille en marzo. El espectáculo se muda a Hard Rock Live del Strip. RV se ha presentado en Las Vegas Hilton/LVH, Tropicana, Vinyl en Hard Rock Hotel (hoy Oxford 24 en Virgin Hotel), Club 172 en Rio, y actualmente en Duomo, también en Rio. Fue Ozzy Osbourne quien gritó célebremente: “¡No se puede matar al rock ‘n’ roll!”. Podría haber estado hablando de Raiding the Rock Vault, dirigido por el incansable productor Harry Cowell.

Lo que funciona en Las Vegas

Human Nature (HN) en South Point Showroom. El trío australiano formado por Andrew y Mike Tierney y Toby Allen está anunciado en Ticketmaster nueve fechas más este año, del 5 al 7 de septiembre, del 3 al 5 de octubre y del 14 al 16 de noviembre.

Los boletos estarán disponibles a partir del 7 de marzo al mediodía (hora del Pacífico). Todas las funciones son a las 6:30 p.m. Estas fechas se suman a las de marzo, abril, mayo y junio. Este mes nos los perdimos, pero no todos lo hicieron. HN suele agotar los boletos.

Aleta de Salida Genial

El artista country Tom Yankton vuelve a Dawg House Saloon de Resorts World el martes, miércoles y jueves. Yankton se ha presentado como telonero de Luke Bryan, The Brothers Osborne, Walker Hayes y Riley Green, entre otros artistas. Visita DawgHouseLasVegas.com para más información.