El bicampeón de ‘AGT’ Shin Lim anuncia sus planes para después del Mirage

El espectáculo “Limitless” del mago Shin Lim cerrará sus puertas en The Mirage el 14 de julio y abrirá sus puertas en su nueva sede del Strip de Las Vegas este otoño.

El ilusionista Shin Lim lanza sus cartas mientras llega a la alfombra roja del show final de la temporada 13 de "America's Got Talent" en el Dolby Theatre el miércoles 19 de septiembre de 2018, en Los Ángeles. (Willy Sanjuan/Invision/AP)

Shin Lim lleva su espectáculo al mismo lugar donde antes se presentaban “Jersey Boys”, Sinatra y “Baz”.

El bicampeón de “America’s Got Talent” hizo oficial su traslado al Palazzo Theatre del Venetian. Su espectáculo “Limitless” se estrena en octubre. El espectáculo cierra en el Mirage Theater el 14 de julio. Las fechas del mago están a la venta al día siguiente en venetianlasvegas.com.

Lim se presentó en más de 800 espectáculos para casi un millón de fans en The Mirage, donde abrió en 2019 y tomó el relevo de la estrella de la ventriloquia Terry Fator como principal titular de cartel del teatro en 2020. Sus planes previstos de trasladarse al Palazzo se reportaron en este espacio en mayo.

Lim se había presentado junto al mentalista/estrella invitada Colin Cloud en su espectáculo en el Mirage. Cloud estrenará su propia producción en el Harrah’s Cabaret el martes.

La esposa y compañera de Lim, Casey Thomas, se unió al espectáculo del Mirage a finales de abril, y se presentará en el escenario del Palazzo Theater.

El local abrió sus puertas como sede del espectáculo original de “Jersey Boys” entre 2008 y 2011, y desde entonces ha acogido varios espectáculos escénicos, como “Frank: The Man. The Music”, protagonizado por Bob Anderson, la recopilación musical “Baz”, inspirada en Baz Luhrmann, y la versión limitada de “Six: The Musical”.

Como señala Lim, el teatro está siendo renovado para su espectáculo, y él está construyendo un nuevo decorado para su próximo capítulo.

“Hemos estado trabajando duro en un espectáculo totalmente nuevo”, dijo el titular de cartel de 32 años en un comunicado, “y no podemos esperar para dar la bienvenida a los fans este otoño”.

Especialista en magia de cerca y pianista de formación clásica, Lim se convirtió en un nombre nacional después de ganar la temporada 13 de “America’s Got Talent” en 2018. Le siguió alzarse con el título en “America’s Got Talent: The Champions” un año después, y es el único bicampeón en la historia de “AGT”.

Lim es la estrella más reciente en adornar un escenario en una propiedad muy concurrida para el entretenimiento en vivo.

“Shin Lim ha estado hipnotizando al público en Las Vegas desde 2019, y no podemos esperar a que nuestros huéspedes experimenten la magia de ‘Limitless’”, dijo el presidente y director ejecutivo de The Venetian, Patrick Nichols, en un comunicado. “Limitless completa la programación de entretenimiento en nuestros cuatro teatros creando el entretenimiento más diverso bajo un mismo techo en el Strip de Las Vegas”.

Palazzo Theater, Summit Showroom, The Venetian Theatre y Voltaire son esos teatros. También puede añadirse el adyacente Sphere a la potente alineación de espectáculos del hotel.