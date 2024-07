‘El fin de un sueño’: el maestro de música de los Beatles se enfrenta al cierre de ‘Love’

Los productores musicales Sir George Martin, a la izquierda, y su hijo Giles Martin llegan a la celebración del quinto aniversario de "Love" de The Beatles por el Cirque du Soleil en The Mirage en Las Vegas el miércoles 8 de junio de 2011. (Brian Jones/Las Vegas News Bureau)

Para Giles Martin, era una situación de “Tú dices sí, yo digo no”.

Estaba en juego la remasterización de la música de The Beatles para “Love” en The Mirage. La disputa era entre Martin y el fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberte, cuya empresa era socia en la producción.

“Tenía una discusión constante con Guy sobre la música y sobre cómo modernizar la música para “Love”“, dice Martin, que dirigió la recuperación de la música de The Beatles para la caprichosa producción. “Yo digo, si hubieras modernizado la música de ‘Love’ hace 18 años, ya tendría 18 años. Pero todo lo que se escucha ahora son The Beatles, y lo mantengo”.

“Love”, el único espectáculo en vivo de los Beatles con licencia en el mundo, se clausura el sábado por la noche. La producción se termina con la remodelación de The Mirage en Hard Rock Las Vegas.

‘Get Back’

El intento de embellecer las canciones originales de The Beatles en 2006 resurgió una década después, con la actualización del programa. Pero Martin se aferró a su visión durante toda la serie.

Para el productor y compositor de 54 años, “Love” era un proyecto intrínsecamente personal. La participación de Martin en la refundición de la música de los Beatles comenzó con la producción del Strip.

Al principio, Martin consultó a su difunto y legendario padre y productor de los Beatles, George Martin, sobre el paisaje sonoro de la producción. El joven Martin compuso la música digitalmente del mismo modo que su padre a veces cortaba y editaba las cintas de las grabaciones originales.

En un momento memorable, en el quinto aniversario del espectáculo en junio de 2011, los Martin se sentaron uno al lado del otro y tocaron la banda sonora de “Love” recién terminada en la sala de audición del teatro.

La clausura del espectáculo cierra un capítulo extraordinario en la vida de Martin. El equipo creativo estaba muy unido, y los Martin trabajaron con el director del Cirque, Dominic Champagne, en la primera colaboración de este tipo entre ambas instituciones artísticas.

“Para mí es algo muy emotivo”, dice Martin. “Es el final de lo que era un sueño. Pasé tres años de mi vida haciendo un espectáculo con mi padre y Dominic”.

‘Love Me Do’

Aunque la serie duraría casi dos décadas, no tenía el éxito garantizado en su periodo de preproducción. El espectáculo estuvo mucho tiempo sin título oficial. Los fans de los Beatles se mostraban escépticos ante el concepto, con los clásicos de la legendaria banda interpretados como telón de fondo de acrobáticos números de producción.

“En aquel momento, cuando se estrenó, no estaba seguro de si iba a gustar a la gente”, dice Martin. “Era la primera vez que se hacía un espectáculo del Cirque sin usar una banda. Estaba preocupado. Me preocupaba que la gente pensara que estaba escuchando un CD y no experimentando un espectáculo interactivo”.

Martin se sintió aliviado tras el estreno del espectáculo en 2006.

“A la gente le encantó. Love” ha sido un espectáculo muy fuerte, y lo sigue siendo”, dice Martin. “Cuando lo vi el año pasado, que fue en noviembre o diciembre cuando estuve allí, fue la mejor versión de ‘Love’ que he visto. Está en mejor forma que nunca”.

La confianza en el espectáculo floreció con los años, entre Paul McCartney y Ringo Starr y los socios de Apple Corps Yoko Ono, con Sean Ono Lennon; y la viuda de George Harrison, Olivia Harrison.

Al principio, las imágenes de los Beatles eran relativamente escasas, como las siluetas de John, Paul, George y Ringo caminando por el escenario. Sus rostros reales no se vieron hasta que el famoso videoclip de “All You Need is Love” cerró el espectáculo. Sin embargo, al cumplirse los 10 años, se añadieron varias imágenes de video y fotos antiguas, reforzando el vínculo entre la banda y los artistas del Cirque.

‘In My Life’

La conexión familiar de Martin con el espectáculo va más allá de su padre.

“Para mí, personalmente, pude trabajar con mi padre, pero ‘Love’ también pagó la educación de mis hijos”, dice Martin riendo. “Es, es la verdad. Es una gran parte de nuestra familia, y una parte de nuestras vidas durante muchos años. Para nosotros no es solo un espectáculo”.

Preguntar por una escena favorita podría ser como preguntar a un padre por su hijo favorito. Pero Martin dice que le gusta especialmente el segmento de “Lucy In the Sky With Diamonds” / “Within You Without You”, cuando la sábana blanca cubre a todo el público y luego se saca por la abertura del escenario.

“Recuerdo que pasé mucho tiempo haciendo la transición en esa sección, en ese momento, que es realmente un momento de intimidad”, dice Martin. “Dominic y yo trabajamos mucho en ello, porque los dos somos personas muy apasionadas. Estamos logrando intimidad con dos mil personas en una sala”.

Esa es una escena que no se ha tocado desde la noche del estreno.

Martin quedó impresionado por el impacto del espectáculo al salir del teatro con un amigo después de ver la obra el año pasado, que le dijo: “Tienes que dejar de ser tan humilde. Tienes que darte cuenta de lo que has conseguido, de cuántas vidas se han visto afectadas”.

La respuesta característica de Martin fue: “Solo tienes suerte. Así es como pienso las cosas”.

‘All You Need Is…’

Tras esa charla, Martin se dirigía a su habitación cuando le pararon un par de artistas en el bar Parlour del Mirage.

“Me dijeron: ‘¡Ven a tomar una cerveza! ¡Ven a tomar una cerveza!” cuenta Martin. “Así que me fui a tomar una cerveza con ellos, y uno de ellos me dijo: ‘Gracias por el espectáculo. Me cambió la vida. Estaba en Brasil y me mudé a Las Vegas, y ahora tengo una vida aquí, y sin el espectáculo habría sido muy diferente’”.

“Ese es el elemento humano del que estamos hablando ahora, en lugar de intentar vender el espectáculo a la gente, porque ya no existirá”.

Martin seguirá trabajando en nuevos proyectos de los Beatles, ya que hoy en día es la persona encargada de volver a concebir este catálogo musical sin igual. El mago del estudio está trabajando con Sam Mendes en cuatro películas distintas del director contadas desde el punto de vista de cada uno de los Beatles.

Sony Pictures Entertainment ha anunciado que distribuirá las cuatro películas en 2027.

Pero no habrá otra colaboración con el Cirque. No hay ninguna versión itinerante de “Love” en desarrollo, ni ninguna producción que la sustituya.

“No hay nada que sustituya a ‘Love’, porque nada puede sustituir a ‘Love’”, dice Martin. “Era totalmente único”.