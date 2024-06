‘Volverá a los escenarios’: Kotb confía en el regreso de Dion

Hoda Kotb prácticamente ha confirmado el regreso de Celine Dion a los escenarios. La presentadora de NBC se reunió con la superestrella en un especial de una hora titulado “Celine’s Story”, que se emitirá el martes a las 10 a.m.

Durante una aparición con los copresentadores de “Today” Sarah Guthrie y Craig Melvin, Kotb relató un momento con Dion después de su larga sesión de entrevistas el mes pasado en Las Vegas.

Kotb se quedó sola a la hora de sonsacarle detalles a la superestrella. Pero se mostró claramente confiada en que volveremos a ver a Dion presentarse.

“Volverá a los escenarios”, dijo Kotb en su programa “Today”. “Le pregunté cuándo, y le gritó a su representante: ‘¿Puedo decirle a Hoda cuándo puedo estar en el escenario?’. Y me dijo que no”.

Pero Kotb continuó: “Así que sabemos que hay una fecha próxima”.

La siguiente frontera es el “cuándo” de todo.

John Nelson, ejecutivo de AEG Presents, ha sido el representante de Dion durante gran parte de su recuperación. AEG tiene el contrato de exclusividad con el Resorts World Theatre, donde Dion se presentaría como titular de cartel a su regreso.

La conversación de Kotb con Dion supone la primera confirmación por parte de la superestrella de que tiene un plan concreto para volver a los escenarios.

Los mensajes enviados a los representantes de Nelson y AEG Presents para obtener más detalles no han sido devueltos. Los representantes de Nelson y AEG Presents solo han dicho que son optimistas respecto a la posibilidad de que Dion reanude sus planes de residencia.

Durante la entrevista, y en el próximo documental “Celine Dion: I Am”, la lucha de la cantante de 56 años contra el síndrome de la persona rígida (SPS) se remonta a hace 16 años.

Este periodo abarca su primera residencia en el Caesars Palace. La primera vez que Dion experimentó limitaciones físicas fue en el verano de 2008, durante su gira mundial “Taking Chances” en Alemania. En aquel momento, se le estrechó la garganta y le impidió cantar las notas altas.

“Les dije a mis ayudantes y a mi gente: ‘No sé si podré hacer el espectáculo, no sé qué está pasando’, y estaba muy, muy, muy asustada”, cuenta Dion. “Y entonces entras en pánico, y cuanto más entras en pánico, más espasmos tienes, y cuanto más espasmos tienes, más pánico tienes. Salí al escenario y empecé a sonar más nasal”.

Dion dijo que “bajó las canciones, un poco, las teclas”, y cantó “‘Cuz I’m your lady, and you are my maaaan”, para demostrarlo.

Aunque los fans elogiaron la presentación y el aspecto de Dion, ella declaró: “No sabía qué decir. Todos decían: ‘Estás impecable’, pero yo ya no me controlaba, y quiero controlarme”.

En retrospectiva, Dion dijo que debería haberse retirado del escenario mucho antes de su final de junio de 2019 en el Colosseum, donde se presentó unos 1,141 espectáculos en sus dos residencias que se remontan a 2003. No solo estaba ocupada con la presentación, sino con el cuidado de su esposo, René Angélil, que murió de cáncer de garganta en 2016.

“No sabíamos lo que estaba pasando (…) Debería haber parado, para tomarme el tiempo de averiguarlo”, dijo Dion. “Mi esposo estaba luchando por su propia vida. Yo tenía que criar a mis hijos. Tenía que esconderme. Tuve que intentar ser una heroína, mientras sentía que mi cuerpo me abandonaba y me aferraba a mis propios sueños”.

Había llegado el momento de que Dion diera la cara y explicara lo que realmente estaba ocurriendo.

“Mentir para mí era una carga, era demasiado para soportar, mentir a la gente que me llevó a donde estoy hoy”, dijo Dion. “No podía seguir haciéndolo”.

Dion ha realizado un intenso trabajo de fisioterapia y rehabilitación vocal, junto con medicación, para combatir una enfermedad para la que no existe cura.

Dijo que el SPS, como se le conoce, “no me ha quitado nada”.

“Voy a volver al escenario”, dijo, “aunque tenga que arrastrarme, aunque tenga que hablar con las manos, lo haré. Soy Celine Dion”.