Dita Von Teese desempolva el vestuario de un clásico espectáculo de LV – FOTOS

Dita Von Teese encontró una carta que jugar cuando sus posibles socios de producción vieron su presentación de “Glamonatrix” en el Chicago Theater en 2023. Los ejecutivos trajeron una visión a Las Vegas, un encaje obvio para lo que Von Teese podría aportar al escenario.

“Caesars Entertainment vino a ver el espectáculo, Live Nation vino a ver el espectáculo, y dijeron: ‘Creemos que en el Jubilee Theater, por supuesto’”, cuenta Von Teese, estrella mundial del burlesque e historiadora de la producción. “Y yo dije: ‘¡Me encantó “Jubilee”! ’ “Pero recuerdo estar en el teatro pensando: ‘No sé nada de esto. Es intimidante. Este escenario es enorme comparado con donde me he presentado’.”.

Sin embargo, Von Teese tenía una idea tan grandiosa como ese escenario.

“Dije: ‘Eh, ¿qué están haciendo los trajes de “Jubilee”? “, recuerda. “Me dio la idea de - ¿puedo decir, una moneda de cambio? - ‘Aceptaré esto si puedo llenar el escenario con esas plumas gigantescas’”.

Von Teese necesitaba revisar las propias piezas. Pronto recorrió los bajos del Jubilee Theater, donde los trajes han estado almacenados desde que “Jubilee” cerró en febrero de 2016.

Un cofre del tesoro de disfraces

“La Reina del Burlesque” estaba eufórica al ver que los trajes diseñados famosamente por Bob Mackie y Pete Menefee estaban en condiciones lo suficientemente buenas como para ser devueltos al escenario.

Von Teese hizo valer su moneda de cambio y “Dita Las Vegas: A Jubilant Revue” se estrenó el pasado octubre en el Horseshoe. El espectáculo regresa del 16 al 18 de mayo y continuará hasta el 15 de junio.

En “Dita Las Vegas”, la estrella hace realidad su sueño de la Ciudad del Pecado, recuperando varios trajes de “Jubilee” y algunas de las piezas escenográficas de la producción anterior.

Pedir a Von Teese que destaque sus trajes favoritos es como pedir a un padre que elija a su hijo preferido.

“Tengo mis favoritos, pero no necesariamente los llevo puestos. Me encanta el Mae West con joyas de Bob Mackie, que siempre me aseguro de tener cerca para poder verlo en el escenario”, dice Von Teese riendo. “Es mi favorito, pero soy demasiado bajita para él”.

El traje blanco del final original del programa es un favorito universal. El conjunto incluye una “mochila” de cinco ramas de plumas blancas y pedrería de cristal con un altísimo tocado.

El espectáculo había durado unos seis meses antes de que Von Teese se pusiera el traje.

“Me daba un poco de miedo, porque pensaba que no podría hacerlo, que era demasiado bajita”, dice Von Teese, que mide 5 pulgadas menos que los 5 pies y 8.5 pulgadas que exige “Jubilee”. “Pero luego, ya sabes, tomé confianza y puedo hacerlo”.

Estrenó la pieza el mes pasado, con el director de vestuario José Rodrigo a la cabeza; también es su pieza favorita.

No es un espectáculo de coristas

El concepto de Von Teese para “Dita Las Vegas” no es exactamente un espectáculo de coristas. La producción es una fusión de los tradicionales espectáculos de plumas y el estilo, el capricho y el humor del burlesque tradicional. La modelo Von Teese mezcla esas formas de entretenimiento y sus respectivas culturas. Este es su sueño y su mayor reto.

Propiedad de Caesars Entertainment, “Jubilee” se había quedado sin opciones para seguir adelante hace ocho años, su público se había agotado, el espectáculo hacía aguas como el barco en su kitsch escena de “Titanic”.

Y el burlesque es un concepto voluble en Las Vegas. Aunque la comunidad es fervientemente leal y el Burlesque Hall of Fame tiene su sede en el centro de Las Vegas, esta forma de arte es muy difícil de vender como producción para una residencia a gran escala.

Von Teese estudió la historia del espectáculo en el podcast “Bluebells Forever”, con las bailarinas de élite de Bluebell, donde Mackie y Menefee han sido entrevistadas ampliamente.

Una producción atrevida

En “Dita Las Vegas”, Von Teese ha hecho movimientos audaces. Se ha opuesto a la tradición de las coristas vistiendo a los bailarines masculinos con originales trajes de “Jubilee”. También ha puesto en estos trajes a artistas de diferentes formas y tallas (empezando por ella misma, como se ha señalado).

Este es el resultado cuando se contrata a Dita Von Teese para crear striptease en el Strip.

“Intento mantenerme fiel, hasta cierto punto, a algunas de las cosas importantes de esos trajes. Pero era muy importante para mí asegurarme de que este es un espectáculo de Dita Von Teese”, dice. “No es un espectáculo de coristas. Es mi perspectiva. Es el trabajo de mi vida entremezclado con el espíritu de la corista. No necesitamos solo repetir lo que se hizo en el pasado. Lo creas o no, eso no es lo que hago. Estoy aquí para hacerlo avanzar”.