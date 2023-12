Timberlake arrasa en la inauguración del Fontainebleau

Justin Timberlake actúa en el escenario durante la gran celebración de apertura del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

Kim Kardashian asiste a la gran celebración de apertura del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (David Becker/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

El presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer, asiste a la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

Paul Anka actúa en el escenario durante la gran fiesta de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Vivien Killilea/Getty Images for Fontainebleau Las Vegas)

Peter Arnell, director de Marca y Diseño de Fontainebleau Development; Paul Anka, Raul Abuchaibe, Fontainebleau Development y Don Soffer asisten a la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Jon Kopaloff/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

Sylvester Stallone camina por la "alfombra Bleau" del Fontainebleau, el miércoles 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Ivanka Trump camina por la "alfombra Bleau" del Fontainebleau, el miércoles 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: (De izq. a dcha.) Keith Urban, Colleen Schiff y el presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer, posan durante la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Vivien Killilea/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: Vista del ambiente durante la gran celebración de apertura del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: Mark Davis, propietario de Las Vegas Raiders y Las Vegas Aces, posa durante la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Fotografía de Bryan Steffy/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: El presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer, habla en el escenario durante la celebración de la gran inauguración de Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Vivien Killilea/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: El presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer, asiste a la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas Star-Studded, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Fotografía de Bryan Steffy/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: Bailarines durante la gran celebración de apertura del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - 13 DE DICIEMBRE: (De izquierda a derecha) Jeffrey Soffer, presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development; Justin Timberlake; Tom Brady; Colleen Birch, directora de operaciones de Fontainebleau Las Vegas; Paul Anka; Cher, y Alexander ‘A.E.’ Edwards asisten a la gran celebración de inauguración del Fontainebleau Las Vegas, el 13 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Fontainebleau Las Vegas)

Justin Timberlake baila en esmoquin como nosotros pensamos que bailamos en pijama.

J.T. aportó refinamiento a la fiesta en la gran inauguración VIP del Fontainebleau. J.T. actuó durante unos 70 minutos para 3 mil 800 fans vestidos formalmente en el BleauLive Theater, donde la pista estaba preparada para invitados de pie. Un mosh pit, lo llamamos.

La comunidad se volcó con Timberlake cuando este soltó “Sexy Back”, “Suite & Tie”, “Rock Your Body” y “Cry Me a River”, antes de pedir a la acaudalada multitud: “¡Canten si se saben la letra!”.

Timberlake también interrumpió la actuación para centrarse en Jeffrey Soffer y su fiesta de cumpleaños. El multimillonario propietario del Fontainebleau ocupó una zona VIP a la derecha de la casa (o a la izquierda del escenario, para J.T. y su banda). Timberlake pidió al público que se uniera para cantar “Happy Birthday to You”.

Era al menos la tercera vez que Soffer recibía un homenaje el miércoles en su nuevo resort, ya que los simpatizantes cantaron en el corte de listón por la mañana y Paul Anka reimaginó “My Way” en su actuación previa a la aparición de Timberlake.

Timberlake cobró 5 millones de dólares en concepto de honorarios por su presentación, aunque no se ha confirmado, y se trajo su set de estadio a escala para su próxima gira en solitario, que podría haber costado cientos de miles de dólares. Según los informes, su gira de 2024 es en solitario, pero él y NSYNC lanzaron el single “Better Place” en septiembre. La canción forma parte de la banda sonora de la comedia de animación “Trolls Band Together”, en la que Timberlake pone voz al personaje Branch.

La estrella discográfica, de 42 años, cerró el concierto con un popurrí de “Smile” y “Can’t Stop The Feeling!”, y luego con “Mirror” como colofón.

“Nos vemos en el casino”, gritó la superestrella. “¡Vamos a divertirnos!”. Ese fue el tema de la noche, y también el mantra de este increíble resort.

Sumerjámonos en el Bleau

La primera persona con la que me crucé al llegar (en realidad mi segunda entrada en el FB el miércoles) fue la leyenda del boxeo Oscar de la Hoya. En la fiesta se dejaron ver Tom Brady, copropietario de Aces; Cher; Ivanka Trump; Kim Kardashian; Kendall Jenner; Mark Davis; Sylvester Stallone; Keith Urban (que tocó en el Bleau Bar); Alice Cooper; Marshawn Lynch; Tyga; Bryan Cranston, y Aaron Paul.

Un intercambio memorable fue con Beast Mode, a quien siempre he querido conocer. Me acerqué con: “Soy columnista del Review-Journal y un gran fan de los 49ers…”.

No son dos de las instituciones favoritas de Lynch.

Pero él sonrió y me estrechó la mano. Llámenlo victoria.

Eso es entretenimiento

Antes de la actuación de Timberlake y después de la de Anka, más de 50 artistas –cantantes, bailarines, acróbatas, músicos– ofrecieron un espectáculo de variedades de unos 20 minutos en BleauLive. La mitad de esos profesionales eran habitantes de Las Vegas.

La banda de 28 músicos de Anka estaba salpicada de músicos de Las Vegas, dirigidos por el gran trompetista Danny Falcone, que contrató a los músicos de Las Vegas. El legendario pianista y director musical de Faclone, Vincent Falcone, trabajó con Anka y también durante una década con Sinatra. En el escenario, se unió a Eric Tewalt, Jason Levi, Gil Kaupp, Phil Wigfall, Kurt Miller, Wes Marshall, Sonny Hernández, Rob Mader y tocó en la sección de vientos. Los músicos de cuerdas de Las Vegas fueron Geri Thompson, De Ann Letourneau, Lindsey Springer, Sveltin Belneev, Victoria Liu-Elliot, Erika Syroid, Dima Kourka, Yunior López, Lauren Cordell y Rebecca Sabine. Como siempre, es estupendo ver que se contrata a músicos de Las Vegas para estas actuaciones emblemáticas.

Nuestra opinión

Habíamos comprendido la gran escala del Fontainebleau: más de 3,600 habitaciones en 25 acres. Hemos visto este hotel asomarse latente en el Strip desde que se detuvo su construcción original durante la recesión de 2009.

Pero la atención al detalle en un lugar de este tamaño y envergadura demuestra un pensamiento y una visión extraordinarios. La lámpara de araña con corbatas de moño sobre el Bleau Bar es solo un ejemplo. Hay corbatas de moño por todo el hotel: cuanto más miras, más ves. El BleauLive Theater demostró su versatilidad técnica con las actuaciones de Anka/Timberlake.

La oferta restaurantera del FB está llamada a cambiar las reglas del juego en Las Vegas. La grandeza y el tamaño del hotel demuestran que el Fontainebleau es uno de los grandes, no solo en el norte del Strip, sino de todos los resorts de Las Vegas.

La noche en cuestión

El miércoles empezó con el corte de listón del hotel y la redacción/redes sociales desde la sala de juntas Bowtie del segundo piso, desde mi entrevista con el presidente de Fontainebleau, Mark Tricano. Después, a casa, a ponerme un traje negro de etiqueta (todo negro sin corbata), a correr hasta el Chelsea del Cosmopolitan para asistir al estreno mundial de “The Family Plan” en la alfombra roja y pasar un buen rato con Mark Wahlberg. Lo escribí en los puestos de trabajo abiertos (para empleados, me recordaron) al final del pasillo. Después volví al Fontainebleau, donde recorrí el recinto y llegué a la parte trasera del BleauLive Theater. Me coloqué en la parte trasera de la sección superior, en las plataformas de estilo sobremesa GA del local, me conecté y escribí sobre Anka y también sobre el tramo anterior sobre Timberlake. Luego volví a la fiesta para visitar el precioso Papi Steak y ver a la banda de improvisación electrónica 2LOT en Now Where Lounge (la versión graduada de Rose. Rabbit. Lie., para los que tengan muchos recuerdos).

En un año de alocadas asignaciones y eventos en VegasVille, el miércoles podría haber sido el mejor.

Todas esas rubias

Se contrató a unas 50 modelos/artistas atmosféricas para que se pusieran pelucas rubias o se tiñeran el pelo y recorrieran el hotel de tres en tres. También respondieron al unísono a las preguntas de los huéspedes: “¿Dónde puedo encontrar el North Valet?” Me encantó. Es como un grupo de concursantes de un concurso de imitaciones de Gwen Stefani. Pero solo estuvieron en escena el fin de semana de la inauguración.

Hasta arriba

Se habla mucho del club VIP Poodle Lounge de la azotea del Fontainebleau, que será la versión del hotel de Foundation Room en Mandalay Bay, Legacy Club en Circa y Allē Lounge en 66 en Resorts World. El chef estrella Masa Takayama tiene previsto volver a Las Vegas en ese espacio. Takayama operó más recientemente BarMasa en Aria (donde hoy está Catch) antes de cerrar en abril de 2018.

Un artista discográfico de renombre está involucrado en la programación de esa sala. Un nuevo vecino de Las Vegas. Estamos entusiasmados con este lugar. Las puestas de sol van a ser espectaculares.