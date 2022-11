Taylor Swift añade otra fecha en Las Vegas a su gira

Taylor Swift añadió una segunda fecha de su gira en su parada en el Allegiant Stadium. Las Vegas recibe su gira “Eras” una noche antes de lo previsto.

El debut de Swift en Allegiant Stadium será el 24 de marzo. Este espectáculo se añade a la fecha originalmente anunciada del 25 de marzo.

She gave us 8 shows last week, honey, but we want ‘em all. 💕 Due to unprecedented demand for tickets to #TSTheErasTour, Taylor has added 17 more shows in the US! https://t.co/ebjX0GgXTu pic.twitter.com/1NQeUZ7vml

— Taylor Nation (@taylornation13) November 11, 2022