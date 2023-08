Shaq cuenta con John Legend y Jennifer Hudson para ‘The Event’

agosto 29, 2023 - 8:40 am

Shaquille O’Neal siempre juega a lo grande, y su próxima gala contará con un grupo estelar extragrande.

O’Neal ha fichado a dos ganadores del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) para “The Event”, que se celebrará el 7 de octubre en el MGM Grand Garden. John Legend y Jennifer Hudson encabezan el reparto de estrellas de la tercera edición del espectáculo benéfico a favor de la Shaquille O’Neal Foundation.

“El año pasado subimos el nivel, y el tercer Event promete hacer lo mismo”, dijo O’Neal en un comunicado. “Estoy muy agradecido a nuestros artistas, que una vez más han donado su tiempo. Sé que crearán una noche de música y comedia increíbles en un verdadero testimonio del poder de la unidad para marcar la diferencia en la vida de los niños”.

El actor cómico Joel McHale será el anfitrión, junto con Ray Romano, estrella de “Todos quieren a Raymond” y habitual titular de cartel en Las Vegas; Anderson .Paak, en su faceta de DJ Pee Wee; y el dúo country-pop Dan + Shay. Adam Blackstone, ganador de un Grammy y un Emmy, vuelve por tercera vez como director musical.

Las multas para el concierto público están disponibles en AXS.com. Los precios oscilan entre 50 y 250 dólares. Para más información sobre el espectáculo y las opciones de compra de entradas o mesas, visite shaqfoundation.org.

“The Event” es el principal programa de recaudación de fondos de la Fundación O’Neal, que apoya a jóvenes desfavorecidos a través de Boys & Girls Clubs y Communities In Schools. En solo dos espectáculos, “The Event” ha recaudado más de seis millones de dólares.

O’Neal vive entre Las Vegas y Atlanta, su ciudad natal. La exsuperestrella de la NBA y actual analista de televisión por cable ha demostrado ser un anfitrión entusiasta.

El año pasado, Shaq subió al escenario para hacer un dueto con Adam Levine de Maroon 5 en “This Love”. En la edición inaugural de 2021, el cuatro veces campeón de la NBA se unió a la estrella del pop Kelly Clarkson para interpretar “Since You’ve Been Gone”. Llamó al público: “That is my jam!”, y también fue todo un éxito.