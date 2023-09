Se amplía la residencia de una leyenda del rock en House of Blues

La jam session espiritual de House of Blues continúa en mayo de 2024.

Carlos Santana ha ampliado en 15 fechas su presentación en el Mandalay Bay. La leyenda del rock ha añadido los días 24, 26, 28 y 31 de enero; 2 al 4 de febrero; y 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22 y 23 de mayo.

Las entradas salen a la venta el sábado a las 10 a.m. Santana acaba de cerrar su gira más reciente este fin de semana. Las próximas fechas del guitarrista son el 1°, 3, 5, 8 y 10-12 de noviembre.

Santana se ha presentado en más de 300 ocasiones en House of Blues, la mayor cantidad de presentaciones de cualquier artista. Su nuevo documental, “Carlos”, se estrena en cines el 29 de septiembre.

Santana y su banda estrenaron el documental en junio en el Beacon Theatre de Nueva York, en el marco del Festival de Cine de Tribeca. Entre los que homenajearon a la superestrella del rock se encontraba el productor Clive Davis, con quien Santana ganó un Grammy al Álbum del Año en 2000 por el revulsivo que supuso para su carrera “Supernatural”.

Santana dio las gracias a Davis y al difunto promotor de rock Bill Graham. El pionero de los conciertos envió al joven Santana a una gira de festivales por todo el país que le llevó a presentarse en Woodstock en 1969.

“Estoy agradecido a tanta gente, especialmente a Bill Graham y Clive Davis”, dijo Santana desde el escenario del Beacon Theatre. “Ambos invirtieron en mí, emocional y financieramente, y gracias a ellos pude entrar por una gran puerta, que fue Woodstock y ‘Supernatural’”.

