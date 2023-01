Ringo Starr dará 3 conciertos en The Venetian

Ringo Starr muestra el signo de la paz durante su "Peace & Love Birthday Celebration" anual, el jueves 7 de julio de 2022, en Beverly Hills, California. Starr celebró el jueves su cumpleaños 82. (AP Photo/Chris Pizzello)

El baterista de los Beatles, Ringo Starr, posa durante un acto en la alfombra roja para celebrar el 10º aniversario de "Love" de The Beatles, del Cirque du Soleil, en The Mirage, el 14 de julio de 2016. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Ringo Starr, a la izquierda, y Barbara Bach posan para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "If These Walls Could Sing" en Londres, el lunes 12 de diciembre de 2022. (Foto de Scott Garfitt/Invision/AP)

Ringo Starr recibe una llamada de felicitación de su hijo Jason durante la "Peace & Love Birthday Celebration", el jueves 7 de julio de 2022, en Beverly Hills, California. Starr celebró el jueves su cumpleaños 82. (AP Photo/Chris Pizzello)

Ringo Starr bromeó una vez diciendo que llamaría a su show de Las Vegas “The Golden Drums”. El falso título estaba inspirado en los shows “Red Piano” de Elton John en el Strip.

Eso fue hace unos seis años. Adelantando el reloj, Ringo Starr y su All Starr Band vuelven al Strip para tocar en The Venetian Theatre los días 24, 26 y 27 de mayo. Todos los conciertos empiezan a las 8 p.m. Las entradas cuestan a partir de 69 dólares (tasas no incluidas) y estarán a la venta a las 10 a.m. del 19 de enero en Ticketmaster.com, VenetianLasVegas.com, en cualquier taquilla del complejo The Venetian o llamando al 702.414.9000 o al 866.641.7469.

La más reciente encarnación de los All Starrs: Steve Lukather (Toto), Colin Hay (Men At Work), Edgar Winter (Edgar Winter Group), Warren Ham (Kansas, Toto, la banda de Olivia Newton-John, Hamish Stuart (Average White Band y la banda de Paul McCartney) Gregg Bissonette (Santana).

“Es un nuevo año y he aquí algunas nuevas fechas de la gira”, dijo la leyenda del rock Starr, de 82 años, en un comunicado. “Me encanta tocar con los All Starr y estoy impaciente por volver a salir a la carretera con esta banda. Les envío Paz y Amor a todos y esperamos verlos ahí fuera”.

El exBeatle dará 20 conciertos en su próxima gira, que empezará el 19 de mayo en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California, y terminará en el San Jose Civic Center el 17 de junio.

Starr recientemente se presentó en el Planet Hollywood Theater de Las Vegas durante ocho conciertos en octubre de 2017. Antes de eso, la banda se presentó como cabeza de cartel en el Reynolds Hall del Smith Center en noviembre de 2016.

Los All-Starrs debutaron en Las Vegas poco después de formarse, en el Aladdin Theatre for the Performing Arts (actual Zappos Theater del Planet Hollywood), el 30 de agosto de 1989. En 1992 actuaron en el Circus Maximus del Caesars Palace, ya cerrado, y en sus giras por Las Vegas se presentaron como cabezas de cartel en The Joint del Hard Rock Hotel, Rio Pavilion, Mandalay Bay Beach y Pearl at the Palms.

Los shows de Starr están salpicados de clásicos de los Beatles y éxitos de su carrera en solitario. Se han presentado sus versiones de “Matchbox”, “Boys” y “Act Naturally”, junto con “I Wanna Be Your Man”, “Photograph”, “With A Little Help From My Friends” y “Yellow Submarine”. Al presentar esta última canción, Starr dice: “Si no conoces esta canción, estás en el concierto equivocado”.

En 2016, Starr dijo que simplemente disfruta poniéndose detrás del set y presentándose con sus compañeros.

“Salgo y hago mis canciones, luego me voy a tocar la batería y dejo que otro cante”, dijo la leyenda del rock. “Después de todo este tiempo, me sigue encantando tocar la batería”.

Este es un reportaje en desarrollo.