‘Me veo sexy, me veo bien’: Aguilera arrasa en su estreno en el Strip de Las Vegas

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo de apertura en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo inaugural en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo inaugural en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo inaugural en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo inaugural en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Christina Aguilera se presenta en su espectáculo inaugural en Voltaire en el Venetian Resort Las Vegas el 30 de diciembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Voltaire)

Nos preguntábamos qué tal estaría la presentación de Christina Aguilera (gran voz, vestuario lujoso, números de gran producción) en el Voltaire Belle de Nuit del Venetian (íntimo, ornamentado, con ambiente de club exclusivo).

Fue como lanzar una bomba en un joyero. Aguilera irrumpió en 2024 con el deslumbrante estreno de su espectáculo de residencia en el Strip.

Xtina se presentó el sábado y el domingo por la noche, unos 60 minutos en cada presentación, llenando el local a mil personas en cada una de ellas. El único fallo fue llegar un par de minutos tarde a la cuenta regresiva de Año Nuevo. Aguilera es titular de cartel, no cronometradora.

Publicado por @johnnykats1 Ver en Threads

Entre los fans de víspera de Año Nuevo se encontraba Paula Abdul, antigua titular de cartel residente en el Flamingo de Las Vegas. Abdul dijo que estaba allí solo para ver el espectáculo y no para explorar, pidiendo una mesa a la dirección del club unos 10 minutos antes de las puertas. Will.i.am y J. Rey Soul también estuvieron presentes, ya que los Black Eyed Peas se presentaban en el Venetian Theater. El sábado, Seth MacFarlane (en la ciudad para encabezar Reynolds Hall) estaba en la casa.

Aguilera interpretó versiones de club de “Fighter”, “Dirrty”, “Genie in a Bottle”, “Lady Marmalade”, “You Don’t Own Me” de Leslie Gore, una versión de “Diamonds are a Girl’s Best Friend” de Shirley Bassey, “Welcome to Burlesque” de Cher, de la película de 2010, y el himno de Patti LaBelle “Lady Marmalade”.

Publicado por @johnnykats1 Ver en Threads

La magnífica voz de Aguilera la distingue por sí sola, como demostró con gran éxito durante su producción “XPerience” en la residencia Zappos Theater hace cuatro años. La interpretación de “Beautiful” fue uno de los momentos más destacados de la noche.

Segura de sí misma, Aguilera se presentó con deslumbrantes diseños de la casa de moda Mugler, pavoneándose por la pasarela con un ajustado traje de piel y plumas negras; una minifalda plateada brillante con botas hasta el muslo; y un top negro con una larga capa de color rosa rojizo.

La propia superestrella valoró su look: “Hay días en los que no te sientes tan glamurosa y tienes que mirarte al espejo y decir: ‘Maldita sea, me veo sexy. Maldita sea, me veo bien’”..

Los números de Aguilera se vieron realzados por gráficos animados en el panel LED situado al fondo del escenario. Movilizó un cuerpo de baile y una banda de acompañamiento. Los residentes de Las Vegas más veteranos que siguen el mundo del espectáculo conocen al saxofonista Andrew “The Fury” Friedlander, al maestro del trombón Caleb McKee y al trompetista Michael Rabadan. El trío, que luce lentes de sol y elegantes esmóquines, fue contratado por David Perrico, profesional del entretenimiento de Las Vegas.

Aguilera vuelve para ocho presentaciones más hasta el 1° y 2 de marzo, que comienzan este viernes y sábado. En la estrategia en curso, el creador de Voltaire y director de entretenimiento del resort, Michael Gruber, está redefiniendo la experiencia de entretenimiento en Las Vegas para los pequeños.

La mezcla de artistas titulares del club y los artistas de Belle de Nuit promueven la causa, mientras que recuerdan a queridos artistas del Strip.

Publicado por @johnnykats1 Ver en Threads

“Queremos aportar algo que nunca se haya visto antes, desde todos los ángulos”, afirma Gruber. “Hemos cerrado el círculo de lo que la gente vivió en las antiguas salas de espectáculos, con Elvis y Frank Sinatra, etcétera. Y ahora ha vuelto, en cierto modo, una experiencia más grande y especial”.

Voltaire es un lugar ideal para artistas consagrados o que desean descansar un poco, cambiar de rumbo o dar un giro a su carrera. Lo hemos visto con Minogue y Aguilera. Nile Rodgers y Chic se presentaron en un concierto de baile durante el fin de semana de la F1.

Pero el espectáculo de Rodgers no contó con una gran asistencia, presentada en la barrera de entretenimiento creada por la F1. Rodgers podría volver. Si es así, será fuera de esas fechas de alto octanaje.

Gruber quiere llenar entre 36 y 40 fechas anuales con titulares de cartel. Minogue y Aguilera, por supuesto, encabezan los esfuerzos.

Por lo demás, los espectáculos de variedades cabaret/burlesque Belle de Nuit, que se cierran con el DJ de la casa Zuzy, funcionarán de forma independiente a partir del 17 de enero. El plan es presentar una experiencia menos costosa y más de club de miércoles a domingo.

“Creemos que Belle de Nuit tiene mucho que ofrecer, incluso en las noches en las que no hay titulares de cartel”, afirma Gruber. “El nivel de cabaret y burlesque es muy alto. La gente puede arreglarse e ir a un local precioso”. Y a veces, puedes salir con Lady Marmalade.

Lo que funciona en Las Vegas

David Copperfield, todo un nombre en la cultura de la magia, acaba de terminar una temporada de 11 días y 33 espectáculos en su teatro del MGM Grand. Cada temporada navideña ofrece tres espectáculos al día, a las 4, 7 y 9:30 p.m. Las entradas se agotan en todas las funciones.

A partir del martes, Copperfield retomará su programa más ligero de 15 espectáculos a la semana. También está preparando un truco de prestidigitación para hacer desaparecer la luna el mes que viene.

Alerta de Salida Genial

El grupo de versiones retro ’80s Night toca el viernes a las 9 a.m. en el Rocks Lounge del Red Rock Resort. Solo mayores de 21 años. Playeras Lacoste y tenis Vans.