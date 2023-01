Los conciertos de Las Vegas que tienes que ver en 2023

Taylor Swift se presenta durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, el sábado 30 de octubre de 2021, en Cleveland. (AP Photo/David Richard)

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 8 de mayo de 2018 muestra a Taylor Swift presentándose durante su gira "Reputation Stadium Tour" en Glendale, Arizona. Swift dice que es posible que no se presente en los American Music Awards porque los propietarios de sus antiguas grabaciones no le permiten tocar sus canciones. Swift dijo en Instagram el jueves que planeaba tocar un popurrí de sus éxitos cuando fuera nombrada Artista de la Década en los American Music Awards el 24 de noviembre. Pero Swift dice que los propietarios de la música, Scooter Braun y Scott Borchetta, llaman a la actuación una regrabación ilegal. (Foto de Rick Scuteri/Invision/AP, Archivo)

La cantautora Taylor Swift se presenta en su cumpleaños 30 en el Z100's iHeartRadio Jingle Ball 2019 en el Madison Square Garden el viernes 13 de diciembre de 2019, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

Los fans disfrutan de The Red Hot Chili Peppers en el Allegiant Stadium el sábado 6 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

(De izquierda a derecha) El cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea y el guitarra John Frusciante se presentan como The Red Hot Chili Peppers en el Allegiant Stadium el sábado 6 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Serj Tankian de System Of A Down se presenta en el Sonic Temple Art and Music Festival en el Mapfre Stadium el viernes 17 de mayo de 2019, en Columbus, Ohio. (Foto de Amy Harris/Invision/AP)

Missy Elliott se presenta en los American Music Awards el domingo 20 de noviembre de 2022, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, se presenta en el Downtown Stage durante el segundo día de Life is Beautiful el sábado 18 de septiembre de 2021, en el centro de Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El recinto del festival está abarrotado el tercer día de Electric Daisy Carnival, el lunes 23 de mayo de 2022, en Las Vegas Motor Speedway, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Ken Casey, de Dropkick Murphys, se presenta el viernes 29 de abril de 2022 en el Shaky Knees de Atlanta. Foto de Paul R. Giunta/Invision/AP)

El Senado Federal de Estados Unidos se está implicando, amigos.

Tal es el poder de Taylor Swift, o de sus fans, que, cuando se enfadan, ejercen una ira colectiva que rivaliza con la de un dios furioso, vengativo y todopoderoso al enterarse de que su compañero de vivienda le robó el último trozo de pizza que tenía escondido en el fondo de la nevera.

Esta semana, la mencionada rama del Congreso sondeó las tácticas comerciales de Ticketmaster en una audiencia convocada en gran parte por el fiasco que se produjo en noviembre cuando se pusieron a la venta las entradas para la gira “Eras” de Swift.

Se trata de una de las salidas más esperadas en años, ya que Swift no sale de gira desde 2018, y la increíble demanda colapsó el sitio web de Ticketmaster. Algunos fans que habían hecho fila durante horas se quedaron con las manos vacías, lo que enfureció a los que no estaban entre los 2.4 millones de personas que habían adquirido entradas.

Sí, Swift es así de popular: aunque dará dos conciertos multitudinarios en Allegiant Stadium los días 24 y 25 de marzo, probablemente podría vender el doble o el triple de entradas.

Será, sin duda, el concierto de 2023 en Las Vegas.

Los próximos conciertos de Swift ponen de relieve lo que probablemente será otro gran programa de conciertos en Allegiant Stadium, tras un año 2022 excepcional en el que la revista Billboard lo nombró el mejor estadio internacional. Entre el 1º de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, el estadio recaudó más de 182 millones de dólares y atrajo a más de un millón de fans durante 24 shows.

Entre los conciertos programados para 2023: el 1º de abril volverán los Red Hot Chili Peppers, que electrizaron el recinto en agosto; el 9 de septiembre tocará el rompecorazones británico Ed Sheeran, amante de los bucles; y el 7 de octubre Pink, una artista pop en vivo.

Y se han fijado cientos de shows más para lo que promete ser otro año monstruoso de conciertos en Las Vegas. He aquí algunos de los conciertos más destacados que se han programado hasta ahora:

Un festival para casi todo el mundo

■ Está claro que el nü metal aún no ha envejecido, como demuestra el próximo debut del festival Sick New World el 13 de mayo en Las Vegas Festival Grounds. Encabezado por un grupo de los nombres más importantes de esa corriente de heavy metal influenciada por el hip-hop, como System of a Down, Korn, Deftones, Papa Roach y P.O.D., el amplio festival también se adentra en el industrial (Ministry, Skinny Puppy, KMFDM), el gótico y la new wave (Sisters of Mercy, Ville Valo, She Wants Revenge), el hard rock liderado por mujeres (Evanescence, Flyleaf con Lacey Sturm, Spiritbox), los cuadriculados que traspasan fronteras (Mr. Bungle, 100 Gecs, Death Grips) y mucho más, con un cartel tan extravagante como lo fueron en su día todos aquellos jeans JNCO.

■ Sick New World está organizado por la promotora de conciertos C3 Presents, con sede en Austin, Texas, que también supervisa un par de festivales que se repiten y que tuvieron un gran debut con entradas agotadas en Las Vegas Festival Grounds en 2022. En primer lugar, el 6 de mayo se celebrará el festival de R&B y hip-hop Lovers & Friends, en el que se darán cita artistas de la talla de Missy Elliott, Mariah Carey, 50 Cent, Usher y más de 40 artistas más. El 21 de octubre, el festival pop punk y emo-céntrico When We Were Young vuelve para la segunda ronda, esta vez con la esperada reunión de Blink-182 junto con Green Day, The Offspring, 30 Seconds to Mars, Good Charlotte, Sum 41 y Michelle Branch, entre docenas más.

■ Algunos llaman coloquialmente a Las Vegas la “Novena Isla” por la fuerte presencia de la cultura hawaiana, y ahora dicha cultura se celebrará en Holo Holo, un nuevo festival de música con énfasis en los sonidos polinesios. Las buenas vibraciones tendrán como banda sonora a artistas de la talla de Kolohe Kai, Collie Buddz, Katchafire, J Boog, Steel Pulse, Sammy Johnson y otros, los días 6 y 7 de mayo en el Centro de Eventos del Centro de Las Vegas.

■ Tener cresta, viajar: Tras tomarse 2021 de descanso debido a las secuelas de la pandemia, la Punk Rock Bowling vuelve al centro de la ciudad del 26 al 29 de mayo con Rancid, Bad Religion y Dropkick Murphys como cabezas de cartel, junto con otros veteranos del festival como Suicidal Tendencies, L7, Me First and the Gimmes Gimmes y muchos más.

■ El festival de música más longevo de Las Vegas vuelve en su 26ª edición, cuando el Viva Las Vegas, lleno de rockabilly, tome The Orleans del 27 al 30 de abril, con Dave & Deke Combo, Dale Watson. Jimmy Dell y montones más de originalistas del rock ‘n’ roll.

■ Por último, el mayor de todos -no solo de Las Vegas, sino uno de los festivales con mayor afluencia de público del mundo- es el Electric Daisy Carnival, que cobra vida ruidosa y surrealista en Las Vegas Motor Speedway del 19 al 21 de mayo. El Super Bowl de la música electrónica de baile anunciará su programación para 2023 esta primavera.

¿Más residencias nuevas? Sí

■ Puede que necesites algunos amigos en las altas esferas para que te ayuden a obtener entradas para una de las nuevas residencias más importantes del año, cuando “Garth Brooks/Plus One” tome el Colosseum del Caesars Palace para más de dos docenas de shows que empezarán en mayo y durarán hasta diciembre. Según se informa, no habrá dos actuaciones iguales, ya que variarán los miembros de la banda y los invitados especiales. Haz efectivo tu 401(k), pronto.

■ No están dispuestas a hacer las paces, pero The Chicks están listas para tocar en Las Vegas cuando se presenten en el Zappos Theater de Planet Hollywood Resort para dar seis conciertos en su primera residencia local, que empieza el 3 de mayo.

■ Nos estamos esforzando mucho, mucho, para resistir las ganas de arrancar la fruta que cuelga del suelo que son todos esos memes de Adam Levine coqueteando en Instagram y… ¡la fuerza de voluntad no es suficiente! Así que tenemos que decir, Maroon 5, que su próxima residencia es absurda, es realmente irreal el calor que hace, como que nos vuela la cabeza que vengan al Dolby Live del Park MGM para 16 actuaciones a partir del 24 de marzo.

■ Hay que aguantar cuando los rockeros Tesla inician una residencia de cinco shows en el House of Blues del Mandalay Bay el 17 de marzo.

Lleno absoluto

¿Conoces ese par de globos oculares de repuesto que tienes escondidos en el armario de la cocina? Querrás sacarlos cuando presencies el show retiniano de un concierto de Muse. Los rockeros británicos volverán a Las Vegas con su deslumbrante concierto en vivo el 8 de abril en T-Mobile Arena.

¿Conoces ese hígado de repuesto que tienes guardado en el armario de la cocina? Querrás sacarlo para participar no en una, sino en dos noches de fiesta a base de margaritas, cuando Jimmy Buffett vuelva al MGM Grand Garden los días 4 y 11 de marzo.

■ El futuro es ahora, cuando el rapero amante de Auto-Tune encabece el Thomas & Mack Center el 9 de febrero.

■ ¡Por fin! Depeche Mode, miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, están consiguiendo el impulso que tanto necesitaban en sus carreras tras haber incluido su canción “Never Let Me Down Again” en el piloto de la nueva serie de HBO “The Last of Us” y haber visto cómo se disparaban sus cifras de streaming como consecuencia de ello. Ahora, los pioneros del synth pop dejarán de pasar desapercibidos como una de las bandas más importantes del planeta de las últimas cuatro décadas. Ve a verlos el 30 de marzo en T-Mobile Arena.

■ El megafestival de música latina Calibash vuelve a T-Mobile Arena el 31 de marzo con un cartel por anunciar.

■ La “Candy Girl” ya creció: Para celebrar el 40 aniversario de su primer álbum, los favoritos del R&B New Edition se presentarán en T-Mobile Arena el 7 de abril.

■ La Mamá Material ha vuelto: Madonna conmemora sus 40 años en el mundo de la música con “The Celebration Tour”, que concluye en T-Mobile Arena el 7 y 8 de octubre.

¿Quieres shows en teatros y clubes? Los tienes

■ Dos álbumes seminales del indie rock se celebran en una noche cuando Postal Service y Death Cab for Cutie conmemoran el 20 aniversario de “Give Up” y “Transatlanticism”, respectivamente, en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas el 4 de octubre.

■ No sería el Día de San Patricio sin cerveza verde, decisiones cuestionables y los rockeros celtas Flogging Molly, que hacen que la fiesta empiece como es debido el 16 de marzo en The Chelsea at The Cosmopolitan of Las Vegas.

■ Escucha una cancioncilla sobre Jack y Diane cuando el cantautor John Mellencamp haga una rara aparición en Las Vegas en el Encore Theater del Wynn Las Vegas los días 24 y 25 de marzo.

■ Ponte raro con Ween, la rara banda que abarca country, punk, folk, R&B y canciones basadas en conversaciones con clientes difíciles en un restaurante mexicano, cuando vuelvan para otra presentación de tres noches en el Brooklyn Bowl del 16 al 18 de marzo.

■ Bonnie Raitt dará de qué hablar cuando la gran bluesista toque en el Venetian Theatre del 15 al 18 de marzo.

■ El padrino del punk rock, Iggy Pop, seguirá mostrando sus abdominales a los 75 años cuando venga a la ciudad en apoyo de su nuevo y duro álbum, “Every Loser”, el 29 de abril en The Pearl at the Palms.

■ Desempolva el collarín cuando los metaleros Mastodon y Gojira se unan en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas el 23 de abril.

■ La cantante y actriz Sabrina Carpenter presenta su aclamado último álbum, “Emails I Can’t Send”, el 22 de abril en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas.

■ El favorito de la nueva escuela de bluegrass, Billy Strings, cuyos shows en vivo pueden dejarte sin aliento, vuelve al Brooklyn Bowl el 24 de mayo.