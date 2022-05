Lo que deberías y no deberías hacer en el EDC

Kygo se presenta en el escenario Kinetic Field durante el último día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el lunes 25 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los fuegos artificiales se disparan mientras The Chainsmokers se presentan en el escenario Kinetic Field durante el primer día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el sábado 23 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los fuegos artificiales se disparan por el recinto del festival durante el segundo día del Electric Daisy Carnival en el Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los asistentes bailan mientras Artbat se presenta en el escenario Neon Garden durante el último día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los asistentes se balancean en una atracción de feria mientras los fuegos artificiales se disparan por el recinto del festival durante el segundo día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un aerialista se presenta durante el segundo día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el domingo 24 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Illenium se presenta con un set sorpresa en el auto artístico Forest House durante el primer día del Electric Daisy Carnival en Las Vegas Motor Speedway el sábado 23 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Sí, una vez fuimos como tú, el equivalente del Electric Daisy Carnival a un niño ingenuo que se mete en medio de una película.

Eso fue hace 11 años, cuando el EDC hizo estallar por primera vez los sentidos de Las Vegas.

Desde entonces, hemos pasado 23 noches y más de 200 horas cubriendo la prueba de resistencia de la música de baile desde el atardecer hasta el amanecer.

Eso es mucho Red Bull, wow.

Y ahora estamos aquí, compartiendo amablemente -algunos dirán que desinteresadamente- nuestra experiencia, ganada con tanto esfuerzo, sobre cómo vivir mejor esta experiencia verdaderamente única.

Tomando prestada una frase de la buena samaritana Madre Teresa: “De nada por adelantado, Broseph”.

Es hora de darnos unos cuantos consejos muy útiles sobre cómo maximizar tus aventuras en el EDC este fin de semana:

Sí: Prepárate para un viaje tan largo como la tráquea de Godzilla. El año pasado, salimos de casa a las 5:30 p.m. para ir a la noche de apertura del EDC. Después de conducir, estacionarnos, hacer la caminata de 15 minutos hasta el recinto y pasar por el control de seguridad, eran las 10 p.m. cuando accedimos al recinto del festival. (¿Mencionamos que vivimos a solo 20 millas al sur de Las Vegas Motor Speedway, no en Barstow, California?)

No: Dejar que eso te estropee el buen rato. Mira, a veces hay que hacer concesiones en la vida. Es parte de ser un adulto responsable.

Sí: Maravillarte con el enorme KineticFIELD, el mayor escenario de conciertos de Norteamérica, cuyos valores de producción de otro mundo hay que verlos para creerlos, e incluso entonces exigirás que tus alumnos se sometan a la prueba del polígrafo, solo para asegurarte de que dicen la verdad.

No: Ir con zapatos abiertos. Con 30 mil a 50 mil juerguistas reunidos en el escenario del tamaño de un campo de fútbol en un momento dado, te pisarán los pies, y no querrás enviar a tus cerditos al matadero, ¿verdad?

Sí: Estar allí para ver a Tiesto mantener su racha de 11 presentaciones consecutivas en el EDC. Es el único artista que ha tocado en todas las ediciones del festival en Las Vegas desde que se cambió aquí desde Los Ángeles en 2011.

No: olvides lo lejos que ha llegado la EDM en esta ciudad. Cuando Tiesto inició su residencia inicial de 10 shows en The Joint del Hard Rock Hotel en 2011, la primera de un DJ en una sala de conciertos de aquí, tocó para tantos fans en todo ese periodo como probablemente lo hará el sábado por la noche.

Sí: Ver a Grimes, la cambiante del alt-pop, presentando un set de DJ el sábado.

No: esperar que su antiguo novio, Elon Musk, esté allí con uno de esos dulces sombreros del Dr. Seuss, exigiendo que toque algo de Journey. Todo el mundo sabe que le gusta más Billy Squier.

Sí: Intenta ver algunos de los sets de colaboración más esperados, como el de David Guetta y Morten Present: Future Rave el sábado y el debut en directo de la pareja KX5 de Kaskade y Deadmaus, también el sábado.

No: acudir a la blanket party dubstep ofrecida por Doctor P B2B Funtcase el viernes sin estar preparado para una auténtica salvajada para los viejos oídos. ¿Existe algo así como un soporte atlético para la cóclea? Puede que quieras investigarlo.

Sí: Apreciar el hecho de que el domingo se presenten no uno, sino dos artistas del EDC con nombres de diálogos de “Pulp Fiction”: Yolanda Be Cool y Zeds Dead.

No: esperes un tratamiento similar para “Reservoir Dogs”, por desgracia. Aunque el DJ How ‘Bout a Little Fire, Scarecrow? estaría muy bien.

Sí: Mostrar el unicornio que llevas dentro para que todos lo vean mediante un disfraz colorido y único. O tal vez venir sin camiseta con un reloj dibujado en el pecho con lápiz de labios mientras gritas constantemente: “What time is it? Dad bod o’clock”. Tú decides.

No: vengas disfrazado de Twilight Sparkle de “Mi pequeño Pony” tomando notas. Ese es nuestro terreno, jefe.

Sí: Intercambiar votos “matrimoniales” con tu compañero favorito del EDC en la “Commitment Deck”, donde las parejas prometen estar ahí el uno para el otro “incluso si uno de ustedes se va de fiesta demasiado fuerte”.

No: Consumar dicho matrimonio a bordo de la atracción del elefante volador. Resulta que eso está mal visto.

Sí: Asegúrate de contemplar todas las piezas de instalación artística que escupen llamas.

No: Olvidar que las botas peludas son muy inflamables.

Sí: Estar atento a las presentaciones sorpresa en los distintos autos artísticos. El año pasado, Illenium tocó en el auto artístico de “Forest House”, decorado con árboles. Kaskade y Steve Aoki han ofrecido sets clásicos en el pasado.

No: seas el tipo que sube a bordo de uno de los enormes barcos de la fiesta y baila torpemente mientras convierte sus manos en “pistolas de diversión” y se lanza al público con los dedos. Ese puesto está ocupado.