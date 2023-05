Live Nation ofrece boletos de 25 dólares para decenas de artistas titulares de cartel del Strip

Miranda Lambert se presenta en el escenario durante la noche de apertura de su residencia "Velvet Rodeo" en Zappos Theater del Planet Hollywood Resort & Casino el 23 de septiembre de 2022 en Las Vegas. (Foto de John Shearer/Getty Images para Miranda Lambert)

Adam Levine en el concierto "M5LV" de Maroon 5 en Dolby Live del Park MGM el sábado 25 de marzo de 2023. (Travis Schneider)

"Ru Pauls Drag Race Live!" en su estreno en Flamingo Showroom el 30 de enero de 2020. (Denise Truscello)

Angela Aguilar, izquierda, y David Bisbal se presentan en los Latin American Music Awards el jueves 20 de abril de 2023, en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Puedes ver a Marco Antonio Solís, Miranda Lambert, Maroon 5 y “Ru Paul’s Drag Race Live!” por solo 25 dólares.

No todos juntos, eso sí.

Pero Live Nation ha reiniciado su descuento en los boletos de Semana de Conciertos. Son 25 dólares, tarifas incluidas. La reducción de precios abarca a más de 300 artistas -incluidos más de 50 en Las Vegas- en 3,800 espectáculos por toda Norteamérica. El programa, de una semana de duración, se extiende desde el miércoles hasta el 16 de mayo.

Los espectáculos de Las Vegas que participan en la Semana de Conciertos son:

Bakkt Theater en Planet Hollywood: Keith Urban, Miranda Lambert, Weezer, ’90s Pop Tour, Gloria Trevi, Los Ángeles Azules y Godsmack.

Dolby Live at Park MGM: Maroon 5.

MGM Grand Garden: Shinedown, Big Time Rush, Wu-Tang Clan, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y LL Cool J.

The Colosseum en Caesars Palace: Rod Stewart.

Pearl en el Palms: Matute, Peter Frampton, Counting Crows, Elvis Costello, Angela Aguilar y Melissa Etheridge.

The Venetian Theatre: David Spade & Nikki Glaser, y Seal.

The Chelsea at the Cosmopolitan: Billy Idol.

Michelob Ultra Arena: Banda MS, Marca MP y Beck & Phoenix.

T-Mobile Arena: Marco Antonio Solís, Nickelback y Duran Duran.

Flamingo: “RuPaul’s Drag Race en vivo”.

House of Blues en el Mandalay Bay: Capital Cities, Carlos Santana, Clutch, King Lil G, Maisie Peters, Mr. Bungle, Yacht Rock Revue, Lucha VaVOOM, León Larregui, Tarja y Jesse & Joy.

Brooklyn Bowl: Devon Allman & Donavon Frankenreiter, Get the Led Out, Buckcherry, Helloween, Nickel Creek, Owl City, almendra & PVRIS, Stabbing Westward & The Birthday Massacre, Sylvan Esso, The Green, The Young Dubliners, Yungblud y Beartooth.

Y, en el comunicado de prensa de Live Nation, te contamos desde Nueva Guinea cómo aprovechar estas ofertas:

Cómo funciona la semana de conciertos: Los fans visitan LiveNation.com/ConcertWeek para consultar la lista completa de eventos participantes. Una vez que hayan seleccionado un espectáculo, busquen el tipo de entrada con la etiqueta “Concert Week Promotion”, añadan la(s) entrada(s) a su carrito de compra y pasen a caja.

Cómo encontrar los espectáculos participantes: Los fans pueden filtrar su búsqueda en LiveNation.com/ConcertWeek por eventos, salas o artistas participantes. En el sitio web, los fans también pueden establecer el lugar en el que se encuentran en la ciudad más cercana y el sitio se actualizará para incluir solo los espectáculos participantes cercanos.

Cómo comprar las entradas: Las entradas estarán disponibles en preventa en Verizon y Rakuten a partir del martes. La venta general para la Semana de Conciertos comenzará el miércoles a las 7 a.m., hora del Pacífico, hasta las 11:59 p.m. del 16 de mayo, o hasta agotar existencias, en LiveNation.com/ConcertWeek.

Cómo acceder a la preventa de Verizon: Verizon ofrecerá a los clientes una preventa exclusiva para Live Nation Concert Week en Estados Unidos a través de Verizon Up para espectáculos selectos a partir del martes 9 de mayo a las 10 AM ET hasta las 11:59 PM hora local. Los clientes de Verizon pueden desbloquear el acceso a la preventa vinculando sus cuentas de Ticketmaster y Verizon (la vinculación puede completarse en cualquier momento antes o durante el periodo de preventa). Para más información, visita Verizon Up.

Cómo acceder a la preventa de Rakuten: Los miembros de Rakuten pueden comprar boletos en preventa a partir del martes 9 de mayo a las 10 AM ET hasta las 11:59 PM ET (hasta agotar existencias). Unirse a Rakuten es fácil y gratuito, y los miembros tienen acceso a descuentos y premios en la plataforma de compras, incluido Cash Back en más de 3,500 tiendas. Regístrate en Rakuten para recibir un código de acceso de preventa, que estará disponible en la página Mi cuenta de la aplicación o sitio web de Rakuten. Se aplican condiciones.

Cómo acceder a las entradas con puntos de Hilton Honors: Hilton Honors, el programa de fidelidad hotelera de más rápido crecimiento para las 19 marcas de primer nivel de Hilton, facilita a sus miembros la posibilidad de anotar entradas para ver a sus artistas favoritos y conciertos en vivo, incluso durante la Semana de Conciertos de Live Nation. Los socios solo tienen que conectar sus cuentas de Hilton Honors y Ticketmaster y usar sus puntos Hilton Honors para pagar la totalidad o parte de la compra de entradas para determinados espectáculos de la Semana de Conciertos. Para más información sobre Entradas con Puntos, visita el sitio web. La inscripción en el programa Hilton Honors es gratuita, y los viajeros pueden inscribirse por internet en hiltonhonors.com.

Además, señalamos:

● Las entradas todo incluido de la Semana de Conciertos incluyen todas las tarifas por adelantado en el costo de 25 dólares.

● Los impuestos se añadirán al momento de la compra según corresponda a cada ciudad, estado y recinto.

● Las entradas todo incluido para la Semana de Conciertos están disponibles para determinados eventos de Live Nation, hasta agotar existencias.