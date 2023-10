Lady Gaga se une a U2 en el escenario de The Sphere

Lady Gaga aparece con U2 en The Sphere el miércoles 25 de octubre de 2023. (Adan Jaramillo/Las Vegas Review-Journal)

El miércoles 28 de octubre hubo una presentación sorpresa en Vegas Sphere. Unos días antes, Lady Gaga se había presentado con los Rolling Stones en Nueva York.

La titular de cartel del Dolby Live en Las Vegas apareció una hora después del concierto de U2 en Sphere. Bono presentó a Gaga antes de anunciar la siguiente canción, reveló que la canción que iba a cantar la había tratado de escribir desde el punto de vista de una mujer, que la había cantado desde el punto de vista de una mujer y que la había cantado a mujeres, pero que nunca la había cantado con una, tras esto, el cantante la presentó con estas palabras: “La mujer más audaz y vivaz en cualquier sala en la que haya estado, ¡Bienvenida a nuestro tocadiscos, la divina, la di-vinílica!¡Lady Gaga!”

El público, formado por unas 20 mil personas, estalló en gritos cuando Gaga salió vestida con una chamarra de cuero negra, pantalones, tacones de plataforma y lentes de sol, con el cabello recogido en una cola.

Tras esto, la cantante norteamericana se unió a U2 para presentar “All I Want Is You”, luego Bono comenzó a cantar “Shallow” y ambos hicieron una presentación única del tema de la cantante, y terminaron la colaboración con la presentación de “Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Lady Gaga wearing stripper heels, leather jacket and shades while performing. We are getting there! pic.twitter.com/pghhUH5iDP — Gaga Notify (@gaganotify) October 26, 2023

Duarante la presentación, Bono llamó a Lady Gaga “Your Gaganess”, haciendo referencia a la frase “Your Highness” (su alteza), termino que se usa cuando se dirige a la reina del Reino Unido, infiriendo que la cantante es parte de la realeza musicar debido a su única voz.

Fui a un concierto de U2 y terminé en una presentación sorpresa de Lady Gaga. Bono la llamó "Your Gaganes". #sphere Posted by Adan Jaramillo on Thursday, October 26, 2023

La superestrella de 37 años ensayó durante unos 30 minutos con la banda en The Sphere el miércoles por la tarde. Su visita fue evidentemente un viaje de placer. No se espera ningún anuncio sobre una prórroga en Dolby Live. Pero prevemos el regreso de “Jazz + Piano” al Dolby Live, aunque solo sea porque la propia Gaga lo ha prometido desde el escenario en el Strip.

Gaga también estuvo entre el público de U2 el 7 de octubre.

El jueves 19 de octubre, Gaga presentó “Sweet Sounds of Heaven” junto a los Rolling Stones en el club Racket de Nueva York. El espectáculo sorpresa coincidió con el lanzamiento del nuevo álbum “Hackney Diamonds”.