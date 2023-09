Lady Gaga rinde homenaje a Bennett en Las Vegas: ‘Nunca se irá’

Lady Gaga aparece en el regreso de "Jazz + Piano" en Dolby Live at Park MGM, el jueves 31 de agosto de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

La bailarina de burlesque Angie Pontani actúa en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad Library, durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El comediante Murray Hill, a la izquierda, actúa en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Brian Newman actúa en su espectáculo "After Dark" en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Brian Newman, a la izquierda, y Steve Kortyka actúan en el espectáculo "After Dark" de Newman en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El comediante Murray Hill actúa en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El guitarrista Tim Stewart actúa en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Alex Smith toca el teclado, a la izquierda, en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

La cantante Skye Dee Miles actúa en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

La bailarina de burlesque Angie Pontani actúa con su marido Brian Newman en su espectáculo "After Dark" en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Brian Newman actúa en su espectáculo "After Dark" en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Steve Kortyka toca el saxofón en el espectáculo "After Dark" de Brian Newman en NoMad Library durante la madrugada del viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Todo sigue vivo en el espectáculo “Jazz + Piano” de Lady Gaga. La música creada hace generaciones se remodela y refresca para la actualidad. Los amigos legendarios siguen presentes, en espíritu si no de hecho.

Tony Bennett es uno de esos personajes. Gaga hizo referencia a su amigo y legendario artista, fallecido en julio, durante su regreso de “J+P” el jueves en Dolby Live.

Ataviada con un esmoquin brillante y un sombrero de copa, la cabeza de cartel llamó a la viuda de Bennett, Susan, entre el público.

.@ladygaga w/ “Fly Me To The Moon” dedicated to Tony Bennett’s wife, Susan, in the crowd. Great a cappella stretch, no mic, to close … @reviewjournal #Vegas pic.twitter.com/acZqNbirG4 — John Katsilometes (@johnnykats) September 1, 2023

“Susan, todos en este público te quieren mucho … La verdad es que no sabía qué decir sobre Tony, porque todo este espectáculo era para Tony”, dijo Gaga a la multitud, ahora de pie. “Todo. El número de apertura, el número central, todos los diamantes. Todos los instrumentos musicales, toda la dirección, toda la improvisación, era en su memoria”.

La superestrella de 37 años hizo una pausa y continuó: “Si conozco bien a Tony, se enfadaría mucho conmigo por estar triste. Así que no podía venir aquí y estar triste. Pero canté esta canción cuando Tony aún vivía, y voy a cantarla ahora, aunque él no esté, porque nunca se irá”.

Gaga se apoyó en el piano, tocado por el virtuoso Alex Smith, y se embarcó en una mesurada y sentida versión de “Fly Me To The Moon”. Apartó el micrófono y cantó la última estrofa con solo las solemnes notas de Smith sonando tras ella.

La canción fue especialmente significativa para aquellos que habían experimentado una de las actuaciones emergentes de Bennett con Gaga en Park MGM, el espectáculo final en junio de 2019. Los dos aparecieron juntos por primera vez en Las Vegas en The Chelsea en el Cosmopolitan Las Vegas en el álbum y posterior gira mundial New Year’s Eve Weekend 2014, y “The Lady is a Tramp”.

El gran trompetista Brian Newman, amigo íntimo y colaborador de Gaga desde finales de la década de 2000, fue el director de orquesta esa noche. Newman también volvió al Park MGM el jueves, con el director Michael Bearden y una orquesta salpicada de nuevo por miembros de Santa Fe & The Fat City Horns (que siguen arrasando los lunes por la noche en The Copa at Bootlegger Bistro).

Newman prolongó la fiesta “J+P” con su espectáculo “After Dark” en NoMad Library. Este espectáculo pudiera llamarse “Before Sunrise”, ya que algunas noches llegamos al amanecer.

Los antiguos compañeros de Newman Smith, Daniel Foose en el bajo, Steve Kortyka en el saxofón y Nolan Byrd en la batería interpretaron dos series hasta alrededor de las 2:30 a.m. La esposa de Newman y estrella del burlesque Angie Pontani (alias “The Italian Stallionette”), el comediante y maestro de ceremonias Murray Hill, la vocalista de Las Vegas Skye Dee Miles y el maestro de la guitarra Tim Stewart también se unieron a la actuación de dos horas y media. Se esperan más artistas de Las Vegas, y posiblemente la propia Gaga, en “After Dark”, que sigue a cada espectáculo de “J+P”.

Como novedad, Newman interpretó su versión de la canción de The Killers “Mr. Brightside”. También interpretó su propio tributo a Bennett, “It’s The Good Life”. Como era pasada la 1 a.m., el público de Library estaba un poco alborotado. Al empezar la melodía, Newman gritó a la barra: “¡Callénse ahí!”.

Pero Newman está hecho para ser un showman, no un bibliotecario. Gritó la letra: “Oh, la buena vida, llena de diversión, parece ser el ideal/la buena vida te permite esconder, toda la tristeza que sientes…”. Sentías que había una leyenda en la sala, asintiendo, diciendo: “Cántala, Kid”.

B-52 quiere más

Kate Pierson dice que los B-52’s no están listos para cerrar su carrera de actuaciones en vivo. Siguen siendo populares en espectáculos con entrada y en eventos privados.

“Queremos seguir tocando, nos siguen contratando para actuaciones privadas, eso pasa todo el tiempo”, dijo Pierson el viernes durante un acto de pintura del santuario de Save The Apes en el Punk Rock Museum. “Quién mejor que nosotros para tocar en tu fiesta de cumpleaños, si te lo puedes permitir”.

La banda toca sus últimos conciertos de este año en Las Vegas el sábado y el domingo en el Venetian Theatre. Su gira más reciente se enmarcó como una gira de “despedida”, que terminó el pasado noviembre. Pero siguen llenando asientos y divirtiéndose, haciendo honor a su apodo de “World’s Greatest Party Band”.

“Es divertido hacer este espectáculo en Las Vegas, es pequeño, la gente se vuelca”, dice Pierson. “Nos gusta no tener que viajar. Decimos: ‘Tú nos pagas por viajar, nosotros hacemos el espectáculo gratis’. “

B-52 regresará a The Venetian los días 12, 13, 18, 19 y 20 de abril del año que viene. La lectura aquí es que se añadirán más. También hay un gran proyecto, un documental sobre la banda, debido … En algún momento en el futuro.

Ni siquiera la banda está segura del calendario del proyecto, producido por el músico y actor cómico Fred Armisen y dirigido por Craig Johnson (“The Skeleton Twins”, “Alex Strangelove”).

“La decisión no es nuestra”, dijo Pierson. “Cada vez que pregunto, me dicen: ‘Ya está saliendo’. Lo veremos cuando lo veamos”.

Un auténtico ‘Scream’d’

La más reciente producción del Majestic Repertory Theatre, “Scream’d: An Unauthorized Musical Parody “, una adaptación de la película de terror de 1996 “Scream”, a su vez una parodia del género. La lista de canciones incluye éxitos de los 90 de artistas como No Doubt, Britney Spears y N’Sync. La producción durará hasta el 4 de noviembre. Para más información, visita tickttailor.com.

Majestic dio en el clavo con una parodia de “The Craft: An Unauthorized Musical Parody” el año pasado. El espectáculo se convirtió en un gran éxito.

“Nos metimos de lleno en el espíritu de la época”, dice Troy Heard, director artístico de Majestic Repertory Theatre. “Las madres de la Generación X vinieron con sus hijas de la Generación Z. Llegaron grupos disfrazados de personajes de la película. La experiencia tuvo un auténtico ambiente de fiesta, con el público gritando frases de la película”.

Alerta para pasar un buen rato

Remix, en The Strat, llena el vacío con Variation, de 9 p.m. a 1 a.m., el 8 de septiembre, e In-A-Fect, de 9 p.m. a 1 a.m., el 9 de septiembre. Después de ambas actuaciones actuarán DJs.