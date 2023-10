Kelly Clarkson actuará previo a NYE y Super Bowl en Planet Hollywood

Kelly Clarkson actúa en el iHeartRadio Music Festival en el T-Mobile Arena, el sábado 23 de septiembre de 2023. (Brian Friedman para iHeartRadio)

Kelly Clarkson actúa en el Bakkt Theater del Planet Hollywood, el 28 de julio de 2023, en Las Vegas. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Caesars Entertainment)

Kelly Clarkson está añadiendo fechas en el Strip durante los principales fines de semana de fiesta en Las Vegas.

La exitosa producción de Clarkson “Chemistry … An Intimate Performance” se presentará en los fines de semana de víspera de Año Nuevo y del Super Bowl en el Bakkt Theater del Planet Hollywood, según se anunció el lunes por la mañana. Las fechas son el 30 y 31 de diciembre y el 9 y 10 de febrero. Las entradas saldrán a la venta el viernes a las 10 a.m. en ticketmaster.com/KellyVegas.

Clarkson ya agotó las entradas para 10 conciertos en julio-agosto en el Bakkt Theater. La presentadora del programa de entrevistas que lleva su nombre hizo gala de una voz y una personalidad florecientes.

Cuando un fan le mostró a la artista un mensaje en su teléfono, ella respondió. “Amigo, me escribiste un libro”. A una joven de pelo rosa brillante, Clarkson le dijo: “Me he fijado en ti durante todo el espectáculo. Me he obsesionado contigo, pero no en el mal sentido”.

Clarkson y su banda interpretan un espectáculo centrado en la música que abarca sus dos décadas de carrera: “Breakaway”, “Miss Independent”, “Stronger”, “Since You Been Gone” y “Mine” son algunas de las canciones interpretadas en espectáculos anteriores en el Bakkt Theater.